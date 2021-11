Ted Nugent dit que les commentaires anti-vaxxer de Gene Simmons ne sont «pas la vérité, la logique et le bon sens»

Rockeur légendaire Ted Nugent a de nouveau critiqué Gène Simmons pour avoir qualifié les personnes non vaccinées d’« ennemi », en disant que le EMBRASSER Les commentaires du bassiste/chanteur ne sont « pas la vérité, la logique et le bon sens ».

Dans une apparition sur Talkshoplive‘s Rock n Roll chaîne il y a deux semaines, Simmons a déclaré que de nombreuses personnes avaient été refoulées du groupe récemment terminé Baiser Kruise car ils n’étaient pas vaccinés. Tous les invités de la croisière, qui était sur un Norwegian Cruise Line bateau, devaient être vaccinés contre le COVID-19.

« Si vous êtes prêt à marcher parmi nous sans être vacciné, vous êtes un ennemi », a déclaré l’homme de 72 ans. Simmons dit le 10 novembre.

« Toute cette idée, cette idée délirante et diabolique que vous pouvez faire ce que vous voulez et que le reste du monde soit damné, est vraiment terrible », a-t-il ajouté. « Nous devons identifier ces personnes et les révéler au grand jour pour que vous sachiez qui elles sont. »

Nugent, un théoricien du complot au franc-parler qui a refusé de se faire vacciner, s’est adressé Simmons‘s tout en condamnant la culture progressiste du « politiquement correct » et en critiquant les démocrates pour avoir soi-disant adopté des politiques qui produisent la récidive.

Plus tôt aujourd’hui, Ted pris à son Twitter d’écrire : « Le politiquement correct est l’abandon de l’humanité

« La gauche a son propre hypocrisie, et leur hypocrisie n’a pas de fin ! La vérité, la logique et le bon sens les libéreront ! Désarmés et impuissants = désarmés et impuissants.

« Les criminels toxiques mettent en danger le bien et le respect des lois parmi nous chaque fois qu’un de ces salauds est relâché dans le monde. Impliquez-vous dans votre communauté et assurez-vous que quelqu’un avec la vérité, la logique et le bon sens est dans la position de prise de décision.

« Récemment le Joe Pags montrer, je réponds à Gène Simmons commentaires sur les non vaccinés. J’aime Gène, et il est un grand homme et solide comme un roc dans la colonne des actifs, mais ces déclarations ne sont pas la vérité, la logique et le bon sens. »

Lors de la comparution susmentionnée sur le « Le spectacle de Joe Pags », Nugent a déclaré à propos de Simmons: « Je pense [Gene has] été tellement bombardé. Souvenez-vous, il vit à Los Angeles. Numéro un, j’aime Gène Simmons — c’est un grand homme, solide comme un roc dans la colonne des atouts. Mais mon propre frère, qui a également passé la majeure partie de sa vie à New York et LA, ils sont tellement submergés par les mensonges, la haine et la désinformation. Et quand les gens sur la côte – et je veux dire dans l’ensemble ; seuls les coupables ont besoin de se sentir coupables – mais quand ils traitent quelqu’un de raciste, ils sont racistes ; quand ils traitent quelqu’un d’agresseur d’enfants, cela vient généralement d’un agresseur d’enfants. Alors tu dois leur donner le bénéfice du doute. Mais le vrai choc, je pense, et vous en conviendrez, c’est que voici Gène cela dit la vérité, la logique et le bon sens la plupart du temps – je respecte vraiment la vue d’ensemble de l’homme – mais voici un homme qui fait constamment référence, et à juste titre, au fait que sa mère a survécu à l’Holocauste où des monstres abusifs de pouvoir forçaient les gens à succomber. Et puis les procès de Nuremberg [a series of military tribunals held after World War II to convict Nazis of their war crimes, including six million Jews and other minorities for medical trials] a prouvé qu’aucun homme, aucun humain n’a le droit d’imposer à nouveau des médicaments ou des expériences indésirables, comme ce médicament expérimental, sur les gens. Et voici Gène Simmons, qui éduque si puissamment les gens sur les horreurs du nazisme démoniaque et de l’Holocauste, puis il le compartimente et tombe littéralement dans le gouffre de l’abus de pouvoir. C’est un peu comme beaucoup de mes amis juifs qui sont contre les armes à feu et pensent que les armes à feu devraient être interdites, ce qui était ce Joseph Goebbels et Hitler fait.

« Joe, à un niveau intellectuel honnête, je ne peux pas l’expliquer », Ted dit à l’hôte Joe Pags pourquoi Gène fait ses commentaires. « Je sais juste que j’aime Gène Simmons, et je vais l’appeler et essayer de le réparer. »

Selon le site Web non partisan et à but non lucratif Fact Check, bien que les vaccins réduisent la probabilité d’être infecté, ils ne sont pas efficaces à 100%, il y a donc une chance qu’une personne non vaccinée puisse infecter une personne vaccinée – en particulier les personnes vulnérables, comme les personnes âgées et individus immunodéprimés. Et, bien que la vaccination offre une excellente protection contre les maladies graves, une faible proportion de personnes vaccinées a encore besoin de soins en USI.

Plus de 59% de la population du pays sont actuellement entièrement vaccinés contre le coronavirus, tandis que plus de 69% ont reçu au moins une injection, selon les données de la CDC.

Plus de 776 000 personnes sont mortes du coronavirus aux États-Unis

Le mois dernier, Nugent Est apparu sur « Off The Record » où il a de nouveau dit qu’il ne prendrait pas le vaccin COVID-19 car les vaccins disponibles aux États-Unis ont été développés en moins d’un an sont probablement faux.

« Ce n’est pas un vaccin », a-t-il déclaré. « C’est un tir expérimental. Maintenant, le FDA a été contraint de l’autoriser récemment, mais ils ont frappé les gens avec un tir expérimental jusqu’à cette fausse autorisation.

« Je ne crois pas que ce soit un vaccin », a-t-il réitéré. « La plupart des Américains ne croient pas qu’il s’agisse d’un vaccin. Les seuls qui le prennent sont soit crédules, soit forcés parce qu’ils vont perdre leur emploi, leur vie et leur gagne-pain. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il dirait aux personnes qui pensent que c’est un vaccin valable et qu’il sauve des vies, Ted – qui a parlé ouvertement de sa bataille contre COVID-19 il y a sept mois – a déclaré: « J’apprécie l’opportunité de parler aux gens qui sont allés de l’avant et ont obtenu le jab. Je parle leur langue. Je leur parlerai ainsi : Baaaaaah. » dit-il en imitant un mouton. « Baaaaaah. Baaaaaah. Baaaaaah. Ils comprennent ça. »

Lorsque correspondant principal du Capitole Tim Skubick demandé Nugent à bout portant s’il pense que les millions de personnes qui se sont fait tirer dessus sont « tout simplement stupides », Ted a répondu: « Oui. »

En avril, Nugent a parlé des jours les plus sombres de sa bataille contre COVID-19, affirmant qu’il n’avait « jamais eu aussi peur » de toute sa vie. L’activiste pro-armes de 72 ans, qui avait précédemment affirmé que le virus n’était « pas une vraie pandémie », a déclaré: « C’était vraiment effrayant. Je ne pensais pas que j’allais y arriver. Je ne pouvais littéralement pas fonctionner. pendant environ 20 heures, puis ils sont venus et m’ont secouru… Le mal de tête de six pieds deux pouces et 225 livres [this time] ne ressemblait à rien de ce que j’ai jamais connu. Je veux dire, de la pointe de mes orteils au sommet de mes cheveux, j’étais littéralement étourdi et faible et j’avais du mal à me lever pour aller aux toilettes. Et je m’allongeais dans la baignoire deux ou trois fois par jour avec de l’eau aussi chaude que possible, juste pour me distraire. »

Ted a également déclaré qu’il était traité pour COVID-19 par un groupe de médecins qui a fait une vidéo l’année dernière appelant à l’utilisation de l’hydroxychloroquine pour lutter contre le nouveau coronavirus, malgré les avertissements d’experts en santé publique. Nugent a ensuite détaillé sa gestion clinique du COVID-19, affirmant qu’il prenait de l’hydroxychloroquine, « un médicament éprouvé depuis 65 ans », ainsi que de l’ivermectine, « un autre médicament éprouvé ».

Autrefois, Nugent, un fidèle Donald Trump partisan, avait qualifié le virus d' »escroquerie de gauche pour détruire » le 45e président américain. Il avait également répété un récit poussé par les médias conservateurs et contesté par des experts de la santé qui suggère que le nombre officiel de décès dus au coronavirus est gonflé.



