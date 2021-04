Ted Nugent dit que les émeutiers du Capitole étaient des partisans de “ Black Lives Matter ” et “ d’Antifa ” portant des chemises Trump ”

Ted Nugent a répété la théorie du complot sans fondement selon laquelle l’émeute au Capitole des États-Unis a été orchestrée par Antifa et Les vies des Noirs comptent.

Le 6 janvier, les partisans de l’ancien président Donald Trump a pris d’assaut le Capitole des États-Unis, vandalisé le bâtiment et agressé des policiers. Cinq personnes sont mortes, dont un policier du Capitole et une femme abattue par la police.

De nombreuses personnalités politiques de haut niveau ont accusé Atout d’avoir personnellement incité à l’attaque en laissant entendre à plusieurs reprises que ses partisans devraient prendre des mesures pour demander aux législateurs de répondre à ses allégations sans fondement de fraude électorale. Lors d’un rassemblement précédant l’émeute, Atout a prononcé un discours incendiaire, exhortant la foule à se rendre au Capitole, à «faire preuve de force» et à «se battre beaucoup plus fort».

À la suite de l’attaque, Twitter suspendu définitivement Atout», citant« le risque d ‘une nouvelle incitation à la violence ».

Nugent a discuté de l’élection présidentielle de 2020 et des retombées de l’émeute du Capitole lors d’une apparition le 12 avril à la Graine à la table Épicerie à Naples, en Floride. Le rocker conservateur au franc-parler a déclaré (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Joe Biden n’a pas gagné. Non seulement il n’a pas gagné littéralement, il n’a même pas gagné au sens figuré… Il n’a pas gagné sous aucune forme ni forme. Les républicains de Pansy ne se sont pas battus assez fort. L’élection a été volée. J’ai vu les images. J’ai entendu le témoignage. Joe Biden ne pouvait pas gagner un concours de pelleterie de chenil contre un homme sans bras. Le gars cherche des syllabes, et même quand il les trouve, elles sont stupides.

«Voici ce que vous demandez à vos amis libéraux, et en voici un pour nos amis libéraux», a-t-il poursuivi. “Donnez-moi des images, obtenez-moi des images de Joe Biden dire quoi que ce soit à n’importe quel moment de sa carrière criminelle, puis arrêtez-vous, respirez profondément et dites-moi comment c’est bien. Dites-moi comment vous soutenez tout ce que cet homme représente. Mal absolu. C’est un marxiste, c’est une marionnette sans cervelle et stupide des pires humains qui se soient jamais glissés dans le Capitole. Et le 6 janvier n’était pas Atout partisans; c’était BLM et Antifa portant Atout chemises.”

Selon Le Washington Post, FBI réalisateur Christopher A. Wray a témoigné à plusieurs reprises devant le Comité judiciaire du Sénat qu’il n’y avait aucune preuve que Antifa, anarchistes ou provocateurs qui n’ont pas soutenu Atout ont été impliqués dans le siège du Capitole.

Plus d’un tiers des vétérans militaires inculpés jusqu’à présent dans l’émeute du Capitole ont signalé des liens avec des organisations extrémistes nationales, selon un nouveau rapport de chercheurs sur l’extrémisme de l’Université George Washington et de West Point. 43 des 357 personnes inculpées dans l’émeute du Capitole au 31 mars avaient une expérience militaire.

Avant l’élection présidentielle de 2020, Nugent fait équipe avec Donald Trump Jr. sur le sentier de la campagne.

Ted a appelé Donald Trump «le plus grand président de notre vie», et a déclaré que le magnat de l’immobilier milliardaire représente «le cœur et l’âme des meilleures familles américaines».

Nugent a exprimé à plusieurs reprises son scepticisme quant à l’efficacité des masques faciaux pendant la pandémie et s’est moqué de ceux qui les portent, malgré le fait que CDC et Organisation mondiale de la santé ont encouragé leur utilisation universelle.

En décembre, Nugent a déclaré qu’il refuserait d’être vacciné contre le nouveau coronavirus et il a dénoncé les sociétés pharmaceutiques et leur développement du vaccin.



