Ted Nugent dit qu’il a envoyé une copie de son nouveau single « Come And Take It » à Joe Biden

Le mois dernier, Ted Nugent a publié la vidéo des paroles officielles de sa nouvelle chanson « Viens et prend le ». La piste apparaîtra sur Nugentle nouvel album studio de récemment terminé, intitulé « Détroit Muscle », qui est dû le 29 avril 2022 via Musique de trottoir. La suite de 2018 « La musique m’a fait le faire » a été enregistré avec Tedle groupe actuel de , qui comprend le bassiste Greg Smith et batteur Jason Hartless.

Dans une nouvelle interview avec Kevin McKay de la Floride 99 Rock WKSM station de radio, Nugent a déclaré à propos de son nouveau single (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « ‘Viens et prend le’ est une chanson d’amour pour les punks de notre gouvernement qui pensent qu’ils ont le droit d’empiéter sur nos libertés individuelles garanties par la Constitution et données par Dieu. Alors je leur ai envoyé une chanson d’amour. En fait, j’ai envoyé une copie de ‘Viens et prend le’ à [U.S. president] Joe Biden et [Texas Democratic gubernatorial candidate and former U.S. representative from El Paso] Beto O’Rourke. Et j’ai dit : ‘Si vous voulez enfreindre notre deuxième amendement, commencez par moi.' »

Nugent, qui est le porte-parole national du groupe de pression pro-chasse Nation des chasseurs, a poursuivi en disant que « les gens aiment » « Viens et prend le ». « Je pense que cela représente vraiment le rythme cardiaque, le pouls, le chagrin, vraiment, des Américains réfléchis et critiques », a-t-il expliqué. « Ce qui, soit dit en passant, si vous n’êtes pas un penseur critique, vous devriez probablement déménager à Cuba où vous n’êtes pas autorisé à être. , ils aiment la liberté, ils aiment la défiance, ils aiment mon majeur en feu. »

Ces derniers mois, Nugent vend des chapeaux arborant les mots « Come And Take It », un slogan qui trouve son origine dans la révolution du Texas en 1835 et qui est maintenant utilisé comme symbole des défenseurs des droits des armes à feu et de la ARN.

« Viens et prend le » paroles de chanson:

Viens et prend le



Viens et prend le



Viens et prend le



Viens et prend le

Viens et prend le



Viens et prend le



Viens et prend le



Vas-y et essaie vas-y et meurs



Viens et prend le



Bienvenue sur le pont de la Concorde

Ne l’essaye même pas, ne marche pas sur moi



Tu peux le faire ou mourir au pays de la liberté

Viens et prend le



Viens et prend le

Plus de rois, plus de tyrans, plus de voyous à la botte



Nous allons déclencher la violence pour la liberté que nous aimons

Viens et prend le



Viens et prend le



Viens et prend le



Viens et prend le

Viens et prend le



Vas-y et essaie vas-y et meurs



Viens et prend le



Bienvenue sur le pont de la Concorde



Viens et prend le



Vas-y et essaie vas-y et meurs



Viens et prend le



Viens et prend le



Viens et prend le



Viens et prend le



Viens et prend le

Viens et prend le [End of lyrics]

Nugent, qui a récemment démissionné du conseil d’administration de la Association National du Fusil (ARN) après 26 ans, a appelé Donald Trump « le plus grand président de notre vie. » Il a également déclaré que le magnat de l’immobilier milliardaire représentait « le cœur et l’âme des meilleures familles américaines ».

En vue de l’élection présidentielle de 2020, Nugent fait équipe avec Donald Trump Jr. en campagne.

Nugent, connu sous le nom de « Motor City Madman », a déménagé du Michigan au Texas il y a plus de 18 ans.



