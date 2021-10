Ted Nugent dit qu’il a un « droit donné par Dieu » de garder et de porter les armes

Selon le Milwaukee Journal Sentinel, rocker conservateur et chasseur passionné Ted Nugent a rejoint les républicains du Wisconsin mercredi pour promouvoir le récent dévoilement de leur paquet de 13 projets de loi qui déclareraient la saison de chasse ouverte sur les grues du Canada et permettraient à toute personne âgée de 18 ans ou plus de porter des armes à feu dissimulées sans permis.

Nugent, qui est également le porte-parole national du groupe de pression pro-chasse Nation des chasseurs, et vit dans le Michigan voisin, arrêté par le Capitole de l’État à Madison où il est apparu avec plus de 20 législateurs républicains. Il a déclaré que le Wisconsin devrait gérer la faune différemment et supprimer les restrictions imposées à la chasse, à la pêche et au piégeage.

« Mon père a emmené ses enfants chasser, il n’a donc pas eu à chasser pour ses enfants », a-t-il déclaré. « Et maintenant, j’emmène mes enfants et mes petits-enfants chasser, parce que le facteur de stimuli, le facteur d’excitation, le défi d’être le meilleur que vous puissiez être, de vous mettre à l’écoute de vos responsabilités d’intendance, de votre conservation, de votre participation pratique à la nature , saison de récolte renouvelable, de sorte que lorsque vous célébrez Thanksgiving, vous sachiez d’où vient cette dinde, vous savez d’où vient ce gibier, vous savez d’où vient cette truite. Et je suis ici, je ne représente aucun Ted Nugent opinions – je ne suis pas si arrogant. Je suis suffisamment arrogant, mais pas assez arrogant pour penser que je pourrais avoir une opinion sur la création renouvelable de Dieu. Je parle pour ces millions et millions de familles américaines qui poursuivent ce style de vie de conservation pratique qui est littéralement l’œuvre de Dieu. Quand ils sont surréglementés, les gens démissionnent. Les gens ne participent pas. Nous allons nettoyer l’arbitraire, le punitif, le capricieux, la surréglementation. »

Nugent a également abordé la partie constitutionnelle de l’ensemble des projets de loi et a déclaré qu’il était né avec le droit de porter une arme à feu.

« J’ai le droit de garder et de porter des armes au sol aux États-Unis d’Amérique ; c’est un droit donné par Dieu », a-t-il déclaré. « Cette considération du deuxième amendement est à égalité avec les règlements de chasse fondés sur la science pour nous permettre d’assumer nos responsabilités de conservation, ainsi que nos responsabilités d’autodéfense. »

Le paquet de factures, surnommé le Wisconsin Sporting Freedom Package, a été publié plus tôt dans le mois. Les projets de loi portent sur des sujets allant de l’ajout de faisans et d’ombles de fontaine à la simplification des saisons de chasse au dindon, en passant par la réduction des règlements du ministère des Ressources naturelles.



