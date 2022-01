Ted Nugent dit qu’il ne détestait pas Joan Jett : « J’ai même salué la chose lesbienne »

Ted Nugent a défendu ses récents commentaires sur Joan Jett, disant qu’il n’était « honnête » que lorsqu’il a remis en question son inclusion sur une liste des meilleurs guitaristes du monde.

À la fin du mois dernier, Ted a fustigé le magazine Rolling Stone pour avoir inclus Jett sur sa liste des « 100 plus grands guitaristes ». Le rockeur de 73 ans, dont la récente période sous les projecteurs a été davantage pour ses opinions politiques que pour sa musique, a dénoncé Jettl’apparition de sur la liste lors de son 30 décembre Youtube direct. Il a dit : « Comment lister les 100 meilleurs guitaristes et ne pas lister Derek St Holmes? Comment tu fais ça? Vous le faites en mentant. De la même manière que vous obtenez Flash de grand maître dans le Temple de la renommée du rock and roll. Vous le faites en mentant. Vous devez être un menteur. Tu dois avoir de la merde pour cerveau et tu dois être un connard sans âme, sans âme à mettre Joan Jett… [I] aimer Jeanne. Certains de mes meilleurs souvenirs incluent les lesbiennes. J’aime les lesbiennes ; c’est un cocktail d’émerveillement. [I] aimer Joan Jett — ‘mets un autre diamant dans le juke-box, bébé’; grand rock and roller – mais en tant que guitariste du top 100, mais vous n’énumérez pas Rickey Medlocke [LYNYRD SKYNYRD] ou Dave Amato [REO SPEEDWAGON]. Ah bon? Ou Dick Wagner? Dick Wagner et LE GEL de Détroit. Ou Mark Farner? Mark Farner à partir de CHEMIN DE FER GRAND FUNK. Joan Jett est sur la liste mais pas Mark Farner? Flash de grand maître est dans le Temple de la renommée du rock and roll mais non CHEMIN DE FER GRAND FUNK? [Laughs]

« Au fait, si Flash de grand maître est dans le Temple de la renommée du rock and roll et Joan Jett est sur la liste des 100 meilleurs guitaristes, alors je suis Caitlyn Jennerjouet pour garçon », a-t-il conclu.

Après Nugent a été largement critiqué pour avoir choisi Jett comme quelqu’un qui ne méritait pas d’être sur le Pierre roulante liste, il a doublé ses propos lors d’un entretien avec Dave Spuria de Le vrai observateur de la musique. Répondant aux commentaires négatifs qu’il a reçus pour ses remarques, il a dit (tel que retranscrit par BLABBERMOUTH.NET) : « J’ai commencé par louer Joan Jettest un véritable shitkicker, terre-à-terre, des références rock and roll entièrement américaines. J’ai commencé par la féliciter. J’ai même salué le truc lesbien.

« Voici la question : comment, sur la bonne terre verte de Dieu, quelqu’un pourrait-il écouter ce que je dis et ensuite prétendre qu’il s’agit de haine, de frappe et de rabaissement ? Jeannec’est génial. Je veux dire, LES FUGUEURS. Son tout, ‘Mets un autre diamant dans le jukebox, bébé.’ Je veux dire, elle est la vraie McCoy rock and roll. Mais appartenir à la liste des « 100 meilleurs guitaristes » n’importe où sur la planète Terre, même Pierre « ennuyeuse » devant de véritables virtuoses de la six cordes ? C’était ma déclaration. je n’utilisais que Jeanne comme exemple parce qu’elle est parfaite. »

Adressage Spuria directement, Nugent a poursuivi: « Je pense que je peux dire que vous êtes un vrai mélomane – vous aimez l’esprit et l’âme, le défi, le majeur en feu, une véritable autorité musicale, toute cette combinaison qui représente cette bande sonore dynamique et majestueuse de nos vies, notre rêve américain , et s’il y a un rêve allemand ou espagnol, j’espère qu’ils auront aussi une bande-son. Joan Jett représente cela. Mais sur la liste des 100 meilleurs guitaristes, avant Tommy Shaw [STYX], avant de Rickey Medlocke et avant Derek St Holmes — Je peux continuer avec une centaine d’exemples… Je n’utilisais que cette belle jeune femme comme exemple, et les gens sont littéralement devenus fous en essayant de le transformer en haine.

« Il n’y avait pas de haine » Ted ajoutée. « Je n’ai aucune haine. J’ai été amputée de ma haine quand j’avais cinq ans. Pas de haine – tout l’amour, la compassion et l’honnêteté. C’est ce qui rend les gens fous : mon honnêteté. »

NugentLes commentaires de décembre 2021 n’étaient pas la première fois qu’il critiquait Pierre roulante éditeur David Frickeles choix de « 100 plus grands guitaristes ». Il y a quatre ans, il a déclaré qu’il n’avait pas obtenu la reconnaissance qu’il mérite en tant que guitariste, expliquant : « Ce n’est pas de l’ego. J’ai un ego, parce que j’ai l’estime de moi être le meilleur que je puisse être. Si vous courez une course et que votre poitrine brise le ruban et que vous avez gagné la course, je pense que vous pouvez regarder dans l’appareil photo et dire : » Mec, je suis rapide. Mec, je a bien couru.’ Je pense que cela devrait être célébré. L’excellence devrait toujours être célébrée. Mais rappelez-vous, ces personnes dans la comédie musicale [sic] l’industrie qui prennent ces décisions sur qui est le meilleur et qui est dans le Temple de la renommée du rock and roll, ils me détestent parce que je suis contre la drogue. Et je suis contre la dope. Je ne pense pas que ce soit bon. Je ne veux pas de mes fils et de mes filles, je ne veux pas de mes petits-enfants, je ne veux pas de mes pilotes, je ne veux pas de mon groupe, je ne veux pas que mon équipage se défonce. Je ne veux pas qu’ils soient confortablement engourdis. Je ne veux pas avoir à les réveiller trois fois pour aller au concert. Je ne veux pas avoir à leur rappeler comment se passe la chanson. J’ai eu ça toute ma vie. Et ces personnes chargées de décider ça, elles ne m’aiment pas parce que je fais partie du conseil d’administration avec le plus de voix depuis 25 ans sur le Association National du Fusil. Ils blâment en quelque sorte les outils inanimés sur le crime. »

Il a poursuivi : « Je sais que Jimi Hendrix était un dieu, et Chuck Berry et Bo Diddley et Joe Perry et Joe Bonamassa et Rickey Medlocke et Billy Gibbons et Eddie Van Halen et Stevie Ray Vaughan. Bien sûr, ce sont les meilleurs. Steve Vai. Joe Satriani. L’enfer, Vic [Johnson] dans Sammy HagarLe groupe de est un guitariste incroyable. Derek St Holmes est un guitariste incroyable. Brad Whitford… Je pourrais continuer encore et encore – illimité. Mais penser que je ne me qualifie pas dans le top 100 des guitaristes américains n’est qu’un mensonge stupide. Affaire classée. »

Nugentle nouvel album studio de , « Détroit Muscle », est dû le 29 avril via Musique de trottoir. La suite de 2018 « La musique m’a fait le faire » a été enregistré avec Tedle groupe actuel de , qui comprend le bassiste Greg Smith et batteur Jason Hartless.