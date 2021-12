Dans une nouvelle interview avec Darren Paltrowitz, animateur du « Paltrocast avec Darren Paltrowitz », Ted Nugent a été demandé si jamais eu des interactions avec légendaire VAN HALEN chanteur David Lee Roth. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je l’ai fait – quelques fois. Et j’admire et je loue ses dons de divertissement; c’est un monstre. Dites-moi que tout cela David Lee Roth musique avec VAN HALEN n’est pas une éruption de sourire dans notre vie. Je veux dire, quel type amusant, arrogant et soulfy. Il évoque, émule et délivre vraiment des touches de James Brown et Wilson Pickett et certaines Motown grognement mélodieux, et certainement le blues et le gospel et les maîtres du rhythm and blues – vous pouvez l’entendre dans David Lee Roth. Je ne pense pas qu’on lui ait jamais accordé de crédit pour ces talents et ces capacités musicales que je viens de mentionner. Je suis donc content de les avoir mentionnés, car ils devraient lui être attribués, car il les a livrés avec aplomb. »

Ted a poursuivi: « J’ai toujours été militant contre la toxicomanie, et c’est un crime absolu – au propre comme au figuré – et David‘est un exemple parfait. Encore une fois, je l’aime – j’espère qu’il est heureux, j’espère qu’il est en bonne santé. Il semble savoir ce qu’est le bonheur et la santé ; Que Dieu le bénisse. Merci, David, pour enrichir nos vies avec votre musique incroyable. Que Dieu te bénisse. Mais tragiquement – et cela va à Eddie [Van Halen] aussi, et mes rencontres avec Jimi Hendrix et tant de gens – vous ne pouviez pas avoir un dialogue significatif. Tout était défoncé, alors que quand je me suis assis avec BB Roi et quand je m’assois avec Joe Perry et Steven Tyler, même s’il y a eu des moments où c’était sans espoir – il y a eu des moments… Et Sammy Hagar‘est un exemple parfait. Nous avons une session de conneries significative, d’homme à homme, d’homme à homme, amusante et profonde, parce qu’il est en accord avec lui-même – et il est vraiment bon pour se désaccorder avec lui-même. Mais ce que je veux dire, c’est que je pense qu’il est important de noter que le nombre incroyable d’heures que j’ai été honoré et honoré de passer avec certaines des autorités musicales les plus puissantes au monde, il n’y avait rien à partager parce qu’ils étaient ivres ou lapidé. Tous ces moments renforcent ma colère et ma haine envers les personnes qui quittent le monde pour s’abandonner confortablement engourdies. Ils ne font plaisir à personne [when they do that]. Ils ne me doivent pas le bonheur, mais n’aurait-il pas été formidable pour un malin comme David Lee Roth et un malin comme Ted Nugent pour discuter de l’art du smartass? J’aurais adoré avoir cette conversation, mais il n’y avait aucune chance pour cela – le gars était fou. »

Dans une interview de 1987 avec Monde de la guitare, Nugent mentionné Eddie Van Halen était « un leader contemporain de la meute avec autant d’impact que n’importe quel guitariste ayant jamais vécu – un innovateur lorsque l’innovation semblait être attaquée, une inspiration pour tout guitariste qui veut emmener l’interprétation lyrique de l’instrument au-delà de ses limites. «

Le mois dernier, Ted a publié la vidéo des paroles officielles de sa nouvelle chanson « Viens et prend le ». La piste apparaîtra sur Nugentle nouvel album studio de récemment terminé, intitulé « Détroit Muscle », qui est dû le 29 avril 2022 via Musique de trottoir. La suite de 2018 « La musique m’a fait le faire » a été produit par Michel Lutz et Nugent et a été enregistré avec Tedle groupe actuel de , qui comprend le bassiste Greg Smith et batteur Jason Hartless.

Publié via Records de la Colline Ronde, « La musique m’a fait le faire » était Nugentpremier album studio en quatre ans. Le CD était accompagné d’un DVD bonus, « Vivre à Freedom Hill », un concert complet capturé au Freedom Hill Amphitheatre à Sterling Heights, Michigan.



