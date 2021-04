Ted Nugent dit qu’il prend de l’ivermectine, un médicament anti-parasitaire controversé pour traiter Covid 19

Ted Nugent dit qu’il est traité pour COVID-19 par un groupe de médecins qui ont réalisé une vidéo en juillet dernier appelant à l’utilisation de l’hydroxychloroquine pour lutter contre le nouveau coronavirus, malgré les avertissements d’experts de la santé publique.

Dans la vidéo, un groupe de personnes vêtues de blouses blanches se faisant appeler “America’s Frontline Doctors” a organisé une conférence de presse devant la Cour suprême des États-Unis à Washington, DC et a fait un certain nombre d’allégations douteuses, y compris que “vous n’avez pas besoin masques “pour empêcher la propagation du coronavirus, et que les études montrant que l’hydroxychloroquine est inefficace pour le traitement du COVID-19 sont” de la fausse science “parrainée par” de fausses sociétés pharmaceutiques “. Selon Politifact, de nombreuses affirmations des médecins contredisaient les recommandations d’organisations de santé publique et d’experts comme Dr Anthony Fauci, le chef de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses. La vidéo est rapidement devenue virale Facebook, Twitter et Youtube avant qu’elle ne soit supprimée pour avoir encouragé la désinformation.

Plus tôt dans la journée (vendredi 23 avril), Nugent s’est tourné vers ses réseaux sociaux pour donner à ses fans une mise à jour sur sa santé, quatre jours après avoir annoncé qu’il avait reçu un diagnostic de COVID-19.

«J’ai une armée des plus grands médecins», Ted dit dans un Facebook en direct stream (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Souvenez-vous de ces médecins de première ligne sur les marches du Capitole qui défiaient Fauci avec des faits et des preuves et que les punks marxistes de grandes technologies bannis des médias sociaux? Tu te souviens de ces médecins? Ce sont mes médecins. Ce sont les meilleurs médecins. Ce sont les médecins du serment d’Hippocrate les plus expérimentés, les plus compétents, les plus attentionnés, les plus aimants. Merci, Dennis. Merci, Brian. Merci, Paul. Merci, Simone… Merci à tous à l’Université du Texas Tyler Health Center. Garçon, les gens sont si merveilleux. “

Nugent a ensuite détaillé sa prise en charge clinique du COVID-19, en disant: “Est-ce que j’ai l’air bien? Je me sens bien. Parce que j’ai commencé à prendre de l’hydroxychloroquine – un médicament éprouvé depuis 65 ans, Fauci le cul – et l’ivermectine, un autre médicament éprouvé. Et la vitamine IV. Et, bien sûr, je prends toujours du zinc et de la vitamine D et de la vitamine C et du magnésium et de la vitamine B12 – j’ai toujours fait cela. Je suis donc armé, verrouillé et prêt à basculer 24 heures sur 24, doc. Je me sens vraiment bien, d’accord? “

L’hydroxychloroquine est le médicament contre le paludisme poussé par le président de l’époque Donald Trump qui s’est avéré inefficace contre COVID-19. En avril 2020, le Administration des aliments et des médicaments a émis un avertissement de sécurité, disant que les médicaments pouvaient causer des problèmes de rythme cardiaque et avertissant qu’ils ne devraient être utilisés qu’en milieu hospitalier ou dans les essais cliniques.

L’ivermectine, un médicament antiparasitaire utilisé pour traiter plusieurs maladies tropicales négligées chez l’homme, est également utilisée en médecine vétérinaire. Selon Le Washington Post, les Administration des aliments et des médicaments a déclaré qu’au moins trois personnes ont été hospitalisées en février après avoir pris la formulation vétérinaire. Il a averti que des doses élevées peuvent provoquer des réactions allergiques, des convulsions, des lésions hépatiques et même la mort.

Dans aujourd’hui Facebook en direct flux, Nugent une fois de plus perpétué les théories du complot contre le vaccin anti-COVID-19, en disant: «Les gens qui ont pris le vaccin – vous savez, le vaccin inconnu; les cobayes qui ont pris le vaccin inconnu – c’est bien. C’est votre choix – votre corps, votre choix. Il y a un concept fascinant – mon corps, mon choix. Mais vous savez, ces gens qui ont pris le vaccin, ils l’ont quand même. Et puis Fauci lundi dit que si vous recevez le vaccin, vous n’avez pas à porter de masque , mais le mardi, si tu te fais vacciner, tu dois porter un masque, maintenant tu n’as plus à porter de masque, maintenant tu devrais porter deux masques, maintenant tu n’as plus à porter de caleçon.

“Fauci, quelle piqûre », continua-t-il.« Quelle racaille menteuse, escroc trompeur. Gagner tout cet argent grâce aux grandes escroqueries pharmaceutiques. C’est l’arnaque. Big pharm, arnaque. Fauci, escroquer. CDC, escroquer. FDA, escroquer. USDA, escroquer. FBI, escroquer. ATF, escroquer. QUI, l’ennemi.”

Le militant pro-armes, âgé de 72 ans, a révélé son diagnostic de COVID-19 dans une vidéo lundi 19 avril, affirmant qu’il ne s’était jamais senti aussi malade de sa vie. Il a également déclaré que de nombreuses personnes l’avaient mis en garde contre l’annonce de son diagnostic.

Le rocker conservateur au franc-parler, un fervent Atout partisan, précédemment qualifié de virus d ‘«arnaque de gauche visant à détruire» le 45e président américain. “Ce n’est pas une vraie pandémie et ce n’est pas un vrai vaccin, je suis désolé”, a-t-il soutenu dans une vidéo publiée à Noël.

Dans le passé, Nugent avait répété un récit poussé par des médias conservateurs et contesté par des experts de la santé qui suggère que le nombre officiel de décès dus au coronavirus est gonflé. Il s’était également moqué des personnes qui portent des masques faciaux, malgré le fait que CDC et Organisation mondiale de la santé ont encouragé leur utilisation universelle.

Lorsque Nugent a révélé pour la première fois son diagnostic de COVID-19, il a décrit avoir une «tête bouchée», des courbatures et qu’il «pouvait littéralement à peine ramper hors du lit ces derniers jours». «Je pensais que j’étais en train de mourir», dit-il. Il a également utilisé un langage raciste pour faire référence au virus, l’appelant la «merde chinoise», et a réitéré sa position précédente selon laquelle il ne recevrait pas le vaccin parce qu’il affirmait – à tort – que «personne ne sait ce qu’il y a dedans».