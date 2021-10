Ted Nugent a pesé sur la fusillade mortelle sur le plateau la semaine dernière impliquant l’acteur Alec Baldwin.

Baldwin tiré une arme à feu accessoire en répétant une scène sur le tournage du film « Rouiller », tuant le directeur de la photographie Halyna Hutchins. Hutchins est décédé jeudi après avoir été transporté par avion à l’hôpital de l’Université du Nouveau-Mexique. Réalisateur Joël Souza a également été blessé dans l’incident, mais est sorti de l’hôpital le lendemain.

Nugent discuté de l’incident au cours de sa Facebook en direct diffusion le lundi (25 octobre). Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je ne vais pas commenter tout de suite… Quel est le sac à poussière qui a tiré sur le gars avec un pistolet à hélice ? Alec Baldwin. Nous ne connaissons pas les détails. Mais jusqu’à ce que nous connaissions les détails, tout ce que je veux dire c’est que je sais Alec Baldwin est juste un homme méchant et méchant. Il attaquerait les bonnes familles des ARN cela n’a rien fait de mal et nous a blâmés lors d’une fusillade dans une école. Donc nous savons que c’est un menteur et que son cerveau est grillé et qu’il n’est qu’un connard. Mais tu sais ce qu’on va faire pour le connard pourri, méchant et frit ? Nous allons prier pour lui jusqu’à ce que nous découvrions les détails de ce terrible accident – ​​si c’était un accident. Parce que vous savez si vous pointez l’arme sur quelque chose et que vous faites exploser cette chose, ce n’est pas un accident ; c’est de la négligence. Donc aussi gros qu’une piqûre Alec Baldwin c’est qu’on prie pour le con, parce que je sais qu’il a mal. Personne ne veut tuer qui que ce soit dans un moment inutile comme celui-là. »

Le rocker conservateur et chasseur passionné, qui est le porte-parole national du groupe de pression pro-chasse Nation des chasseurs, a poursuivi: « Quand j’ai fait le ‘Miami Vice’ épisode, j’avais un pistolet à hélice qui se trouvait être la réplique exacte du neuf millimètres en nickel brossé Taurus que je portais à l’époque. Alors quand je suis allé jouer sur ‘Miami Vice’ de retour en ’84, ’85, « Petite Miss Dangereuse » temps, je me suis assuré de démonter mon Taurus et de séparer le ressort et la glissière et le cadre et le canon, et j’ai tout séparé pour qu’il n’y ait aucune possibilité que quelqu’un confonde mon vrai nickel brossé neuf millimètres avec l’hélice en nickel brossé neuf -millimètre. Et même quand j’ai tiré Don Johnson dans la fusillade, je me suis assuré de ne pas le pointer sur lui. Je ne peux pas pointer une arme sur quelque chose que je ne veux pas détruire. J’ai donc hâte de savoir ce qui s’est passé. Mais parce que c’est un connard libéral, et que les médias sont contrôlés par des connards libéraux, et toute la soi-disant justice en Amérique est contrôlée par des connards libéraux – pour la plupart. Seuls les coupables ont besoin de se sentir coupables, car il y a de très bons juges, de bons avocats et de bons procureurs généraux – je pense que neuf au total. Mais puisque les soi-disant systèmes judiciaires américains sont essentiellement dirigés par une bande de connards, ils couvriront probablement le connard d’Alec. Et nous ne saurons probablement jamais ce qui s’est passé. »

Baldwin célèbre ancien président usurpé Donald Trump pendant son mandat le « Saturday Night Live ». Ces usurpations d’identité étaient un point sensible pour l’ancien président, qui prenait souvent le temps de dénoncer les performances de l’acteur sur Twitter.

Nugent, qui a récemment démissionné du conseil d’administration de la Association National du Fusil (ARN) après 26 ans, a appelé Atout « le plus grand président de notre vie. » Il a également déclaré que le magnat de l’immobilier milliardaire représentait « le cœur et l’âme des meilleures familles américaines ».

En vue de l’élection présidentielle de 2020, Nugent fait équipe avec Donald Trump Jr. en campagne.

Nugent, connu sous le nom de « Motor City Madman », a déménagé du Michigan au Texas il y a plus de 18 ans.



