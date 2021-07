Ted Nugent : “Il n’y a pas de problème d’armes à feu en Amérique”

Ted Nugent dit que la récidive est à blâmer pour la récente augmentation des crimes violents et de la violence armée en Amérique.

Les homicides ont augmenté de 30% en 2020 par rapport à l’année précédente, selon les données fournies par la Maison Blanche. Au premier trimestre de cette année, le taux d’homicides à l’échelle nationale était de 24 % plus élevé qu’au cours de la même période en 2020 et de 49 % plus élevé qu’il y a deux ans.

Un membre du conseil d’administration du Association National du Fusil, Nugent a abordé le problème du bouton chaud lors de son 12 juillet Youtube direct. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Dallas, Texas – honte à vous. Même loi que San Francisco et LA: si vous volez moins de 950 $ de marchandises dans une entreprise, ils ne vous poursuivra pas. C’est de la folie. ‘Le crime est hors de contrôle.’ Parce que vous récompensez un comportement criminel. Ils ne poursuivent pas les personnes prises avec des armes à feu à Chicago, à Détroit, à New York, dans le New Jersey ou en Californie, ils ne poursuivent pas les personnes qui violent l’une des milliers de lois sur les armes à feu, mais la prochaine loi sur les armes à feu va les arrêter.

“Les méchants doivent être enfermés”, a-t-il poursuivi. “S’ils tirent ou poignardent des gens, je m’en fiche s’ils manquent même, c’est un acte dangereux, vicieux et pervers. Nous ne voulons pas que des gens capables d’actes dangereux, vicieux et pervers marchent dans nos rues. Nous voulons qu’ils soient morts non plus. ou dans une cage — pour toujours.

“Nous vivons dans la récidive artificielle”, Nugent a déclaré, faisant référence à une mesure de criminels condamnés qui commettent une autre infraction et réintègrent la prison. « Le système judiciaire défaillant, les procureurs et les avocats qui célèbrent le crime manipulent la récidive. Quatre-vingt-seize pour cent des crimes violents sont commis par des personnes qui ont été libérées pour des crimes violents. Voici une petite idée de guitariste : ne les laissez pas sortir .

“Il n’y a pas de problème d’armes à feu en Amérique”, Ted ajoutée. “Il y a un problème de récidive artificielle intentionnelle en Amérique. Vous voulez arrêter quatre-vingt-seize pour cent des crimes violents. Ne les laissez pas sortir.”

Selon CNN, un rapport publié le mois dernier par The Sentencing Project a montré, en partie, que purger plusieurs décennies derrière les barreaux n’est pas un moyen efficace de réduire les crimes violents et les taux de récidive. Le rapport a poursuivi en disant que le “sensationnalisme” dans les reportages des médias sur les crimes violents contribue à la pression pour des peines plus longues. Le rapport a également conclu que dans la plupart des études internationales sur la récidive, les personnes reconnues coupables de meurtre ou d’autres actes de violence ont récidivé moins de 10 % du temps.

En mars dernier, Nugent menacé Président Joe Biden et d’autres démocrates, leur disant de « venir le prendre » quelques heures seulement avant que la Chambre des représentants n’adopte deux projets de loi sur la sécurité des armes à feu.

Dans un 11 mars Facebook Publier, Nugent adressé Biden et “tous les autres traîtres violant le serment”, en écrivant, “Google mon adresse et mon itinéraire et viens et prends-le!” Il a également proclamé : « Si vous voulez rejouer au bridge Concorde, vous serez les Britanniques et je serai les Américains, à nouveau. »



