Ted Nugent : « Je n’écris pas de chansons ; Je les éjacule’

Dans une nouvelle interview avec « Le spectacle de Jeremy White », rockeur légendaire Ted Nugent a parlé de la façon dont il s’y prend pour faire de la musique fraîche. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : « Je suis consumé par le processus créatif, mais avec moi, ce n’est vraiment pas un processus.

« Les gens me demandent toujours : « Alors, comment procédez-vous pour écrire une chanson ? » Et permettez-moi de clarifier : je n’ai jamais « écrit » de chanson, je ne me suis jamais assis avec un stylo et du papier », a-t-il expliqué. « J’ai toujours une guitare à portée de main. Je joue de ma guitare tous les jours. Et je n’écris pas de chansons, je ne compose pas de chansons – je les éjacule. Je joue de ma guitare et mes mains trouvent leur place sur la guitare… Je ‘ Je suis un monstre musical. J’attrape la guitare et la merde explose, des flammes sortent de mon cul parce que je suis si pure. Je n’ai pas de bagage. Je n’ai pas d’inhibitions.

« La meilleure merde de la vie arrive spontanément lorsque vos instincts provoquent un événement » Ted ajoutée. « C’est la meilleure façon de décrire mes chansons. Et je connais certaines de mes chansons – ‘Wango Tango’ et certaines des chansons – sont amusantes et mignonnes et idiotes et folles, mais elles sont interprétées comme si c’était la bande originale de la vie. »

Le mois dernier, Ted a publié la vidéo des paroles officielles de sa nouvelle chanson « Viens et prend le ». La piste apparaîtra sur Nugentle nouvel album studio de récemment terminé, intitulé « Détroit Muscle », qui est dû le 29 avril 2022 via Musique de trottoir. La suite de 2018 « La musique m’a fait le faire » a été produit par Michel Lutz et Nugent et a été enregistré avec Tedle groupe actuel de , qui comprend le bassiste Greg Smith et batteur Jason Hartless.

Ces derniers mois, Nugent vend des chapeaux arborant les mots « Come And Take It », un slogan qui trouve son origine dans la révolution du Texas en 1835 et qui est maintenant utilisé comme symbole des défenseurs des droits des armes à feu et de la ARN.

De retour en avril, Nugent a dit que son prochain album s’intitulerait « Beau diable » après un compliment public qui lui a été fait par l’ancien Le président Donald Trump, dont Ted est un fervent supporter.

Nugent a déclaré à plusieurs reprises qu’il était « très fier » de son nouvel album ainsi que de « l’intégrité musicale, de l’esprit et de l’attitude » du LP.

Publié via Records de la Colline Ronde, « La musique m’a fait le faire » était Nugentpremier album studio en quatre ans. Le CD était accompagné d’un DVD bonus, « Vivre à Freedom Hill », un concert complet capturé au Freedom Hill Amphitheatre à Sterling Heights, Michigan.



