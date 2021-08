Ted Nugent : “Je suis né avec le droit de garder et de porter les armes”

Rocker conservateur au franc-parler Ted Nugent a défendu son droit de porter des armes en vertu du deuxième amendement, arguant qu’il « l’a obtenu de Dieu ».

Le rockeur de 72 ans a discuté de ses droits naturels en tant qu’Américain tout en parlant à Tucker Carlson pour le dernier épisode de Nation du renard‘s “Tucker Carlson aujourd’hui”.

“Je suis né avec le droit de garder et de porter des armes. Je suis né avec le droit de parler. Je suis né avec le droit à la vie privée de l’intrusion de mon gouvernement sans motif valable. Je suis né avec ça”, Ted mentionné. “Je pourrais venir ici nu sans constitution et je sais que je pourrais dire ce que je veux dire. Je n’ai pas besoin d’obtenir la permission du roi.

“Rois, empereurs, tyrans, baisez-moi le cul”, a-t-il poursuivi. “Nous sommes un gouvernement autonome. Nous sommes responsables, nous engageons des personnes pour nous représenter sur la base de ces vérités évidentes. Et si vous les enfreignez, nous vous tirerons le cul et ne nous ferons pas vous arrêter.”

Nugent a poursuivi en disant que le but du deuxième amendement est de protéger la nation de la tyrannie.

“[The Second Amendment] dit que tous les droits ici qui ne sont pas numérotés appartiennent aux États. C’est ici et énuméré », a-t-il dit. « C’est écrit, je peux garder des armes d’ours en Amérique, dans chaque bâtiment, à chaque coin de rue, où je veux. Je l’ai reçu de Dieu. Les pères fondateurs l’ont juste écrit au cas où quelqu’un voudrait jouer le roi.”

À la fin du mois dernier, Nugent a démissionné du conseil d’administration de la Association National du Fusil (ARN) après 26 ans.

Dans un courriel du 29 juillet de ARN avocat général John Frazer envoyé aux membres du conseil d’administration, il a été annoncé que Nugent, qui a rejoint le conseil d’administration en 1995, a démissionné “en raison de conflits d’horaire en cours”.

TedLa décision de quitter le conseil d’administration est intervenue moins d’un an après avoir déclaré Newsmax‘s “Le spectacle de Chris Salcedo” que le Association National du Fusil était « l’organisation de défense des droits civiques la plus importante au monde ».

Le mois dernier, Nugent a imputé la récente augmentation des crimes violents et de la violence armée aux États-Unis à la récidive, une mesure des criminels condamnés qui commettent une autre infraction et rentrent en prison. “Il n’y a pas de problème d’armes à feu en Amérique”, a-t-il insisté. “Il y a un problème de récidive artificielle intentionnelle en Amérique. Vous voulez arrêter quatre-vingt-seize pour cent des crimes violents. Ne les laissez pas sortir.”

En mars dernier, Nugent menacé Président Joe Biden et d’autres démocrates, leur disant de « venir le prendre » quelques heures seulement avant que la Chambre des représentants n’adopte deux projets de loi sur la sécurité des armes à feu. Dans un 11 mars Facebook Publier, Nugent adressé Biden et “tous les autres traîtres violant le serment”, en écrivant, “Google mon adresse et mon itinéraire et viens et prends-le!” Il a également proclamé : « Si vous voulez rejouer au bridge Concorde, vous serez les Britanniques et je serai les Américains, à nouveau. »



