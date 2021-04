Ted Nugent: Les gens qui me haïssent sont “ sataniques ”

Ted Nugent a récemment annoncé qu’il avait été diagnostiqué avec le nouveau coronavirus, et si certains souhaitent un prompt rétablissement, d’autres ont publiquement exprimé l’espoir qu’il mourrait de la maladie.

Le rocker conservateur au franc-parler, qui a déclaré que le COVID-19 n’était “pas une vraie pandémie” en décembre dernier, s’est adressé aux trolls en ligne en lui souhaitant la mort dans un Facebook en direct diffusé plus tôt dans la journée (lundi 26 avril).

Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Si vous êtes sur le Ted Nugent Facebook en direct en ce moment, vous êtes des gens formidables, positifs et bons, et nous nous méritons les uns les autres. À ne pas confondre avec le gang satanique qui célèbre la souffrance des autres.

“C’est un jour très heureux pour les gens heureux, intelligents et prioritaires. C’est un jour très heureux – la vie, la liberté et la recherche du bonheur; nous avons cette merde. Mais vous devez savoir qu’il y a un culte satanique qui est juste démoniaque dans leur haine et célébrant – célébrant littéralement – la souffrance des autres. J’ai peur que ce soit le parti démocrate. Ils sont une secte satanique. Ils jettent littéralement de l’essence sur le feu de la douleur, de la douleur et de la souffrance.

“Pour ceux d’entre nous qui vivent une vie positive, n’est-il pas presque impossible de saisir le niveau d’indécence et d’absence d’âme du parti démocrate et de ce président bizarre et de son gang de haineux américains”, a-t-il poursuivi. «C’est presque impossible à comprendre sauf que progressivement, nous avons été témoins de la métastase de la guerre culturelle en un culte de Satan. N’est-ce pas quelque chose?

«Pouvez-vous imaginer que quelqu’un dans votre vie déploie des efforts ou de l’énergie pour écrire une lettre à quelqu’un en disant:« J’espère que vous mourrez ». C’est ce qu’ils ont fait à ma famille.

“Les gens qui détestent Ted Nugent, ils sont sataniques, ” Ted ajoutée. “Ils ont littéralement écrit des lettres célébrant mon virus chinois et espérant littéralement que mes enfants et mes petits-enfants meurent – en des termes très obscènes, vulgaires, haineux et démoniaques.”

Le militant pro-armes à feu âgé de 72 ans a révélé son diagnostic de COVID-19 dans une vidéo le 19 avril, affirmant qu’il ne s’était jamais senti aussi malade de sa vie. Il a également déclaré que de nombreuses personnes l’avaient mis en garde contre l’annonce de son diagnostic.

Le fidèle Atout Un partisan avait précédemment qualifié le virus d ‘«arnaque de gauche visant à détruire» le 45e président américain.

Dans le passé, Nugent avait répété un récit poussé par des médias conservateurs et contesté par des experts de la santé qui suggère que le nombre officiel de décès dus au coronavirus est gonflé. Il s’était également moqué des personnes qui portent des masques faciaux, malgré le fait que CDC et Organisation mondiale de la santé ont encouragé leur utilisation universelle.

Lorsque Nugent a révélé pour la première fois son diagnostic de COVID-19, il a décrit avoir une «tête bouchée», des courbatures et qu’il «pouvait littéralement à peine ramper hors du lit ces derniers jours». «Je pensais que j’étais en train de mourir», dit-il. Il a également qualifié le virus de «merde chinoise» et a réitéré sa position précédente selon laquelle il ne se ferait pas vacciner parce qu’il affirmait – à tort – que «personne ne sait ce qu’il y a dedans».

Un membre du conseil d’administration de Association National du Fusil, Nugent a suscité de vives critiques pour ses remarques passées controversées, notamment en disant au président de l’époque Barack Obama «sucer ma mitrailleuse». Il a également fait des remarques incendiaires sur Hillary Clinton, la traitant de “devilbitch” qui “déteste tout ce qui est bon en Amérique”.

Dans un long Facebook poste en 2016, Nugent mentionné Obama et Clinton devrait être jugé pour trahison et pendu pour sa gestion de l’attaque terroriste de Benghazi, en Libye.



