Ted Nugent : les personnes qui dirigent le Temple de la renommée du rock and roll sont « pourries » et « malhonnêtes »

Ted Nugent dit qu’il n’a pas été intronisé au Temple de la renommée du rock and roll parce que les gens qui dirigent l’organisation sont « malhonnêtes » et « pourris ».

Le rockeur conservateur, éligible à l’honneur en tant qu’artiste solo depuis 2000, a connu une carrière musicale remarquablement réussie et mouvementée au cours des cinq dernières décennies, mais sa musique est de plus en plus éclipsée par ses explosions politiques.

Interrogé dans une récente interview avec Ruben Mosquéeda de KNAC.COM pourquoi nous ne l’avons pas encore vu dans le Temple de la renommée du rock and roll, Nugent répondu : « Pourquoi ne suis-je pas dans le Temple de la renommée du rock and roll? Cela a beaucoup à voir avec le fait que vous ne pouvez pas toujours expliquer pourquoi les gens sont pourris. Pourquoi certaines personnes violent-elles d’autres personnes, commettent-elles des crimes vicieux et mentent-elles ?

« Je voudrais réfléchir à ce qui se passe avec le Temple de la renommée du rock and roll… Je ne le prends pas personnellement », a-t-il poursuivi. « Je pense que je suis dans l’ultime Hall Of Fame. Je suis monté sur scène quelques jours à Abilene [Texas] avec un grand homme Tim Montana. le Tim Montana groupe ouvert pour ZZ TOP dans une salle comble à Abilene. Tim Montana dit : « Nous avons appris « La fièvre des griffes du chat ». Venez jouer avec nous. J’ai demandé Billy Gibbons si c’était acceptable, et il a dit : ‘Oh ouais. J’adorerais entendre ça. Ils m’ont présenté et le public est devenu fou. Alors ne me dis pas ce que mon Temple de la renommée du rock and roll est. Je suis dans le Hall Of Fame ultime avec de vrais et vrais amateurs de ma musique ! Il n’y a rien de plus important que cela.

« Je ne suis pas offensé de ne pas être là. Mais pas à cause de moi, mais pour les fans. Pourquoi un groupe comme TRIOMPHE là-dedans, mais Flash de grand maître est?! C’est juste malhonnête. Pourquoi sont Patti Smith, ABBA et Madone dans le Temple de la renommée du rock and roll, mais non STYX?! Vous plaisantez j’espère?! Vous pouvez seulement expliquer cela, c’est que les personnes qui ont pris ces décisions sont tout simplement des gens pourris. le Temple de la renommée du rock and roll devrait s’agenouiller pour Chuck Berry, Bo Diddley, Loup hurlant, Des eaux boueuses, la Motown Funk Brothers. Vous plaisantez j’espère?! Comment oses-tu mettre Flash de grand maître, ABBA et Madone dans ça ?!

« Je ne suis pas en colère de ne pas être là parce que je m’amuse tellement que c’est stupide », Nugent ajoutée. « J’ai un nouvel album qui s’appelle « Détroit Muscle » qui est un autre rock and roll autoritaire, rhythm and blues de Motor City. Je suis entouré de guitares et d’amplis et je joue avec une bande de musiciens qui tuent. Ma musique est un lance-flammes de plaisir, d’énergie positive et de pisse et de vinaigre. C’est le ‘vrai’ Temple de la renommée du rock and roll, puisque les personnes qui dirigent le Temple de la renommée du rock and roll ont été malhonnêtes.

« Ce serait un honneur de faire partie d’une institution qui célèbre les pères fondateurs du rock and roll, comme Mandrin, Bo, Petit Richard, James Brown et revenir à Loup hurlant et Des eaux boueuses et SAM & DAVE et Wilson Pickett. Je serais honoré de partager cela. Quel doigt d’honneur pour les « vrais » héros du rock and roll et du rhythm and blues à mettre dans ces autres personnes. Flash de grand maître?! Vraiment?! Pourquoi ne descendons-nous pas à Chuck Berryest grave et pisse dessus !!! Vous plaisantez j’espère?! Ce n’est pas un Ted Nugent présomption; ce n’est pas une opinion… Les preuves sont accablantes.

« Vous voulez savoir comment entrer dans le Temple de la renommée du rock and roll? Vous devenez « high » avec la planche », Ted mentionné. « Je ne plane avec personne parce que j’ai des feux de camp et j’ai le pouvoir de guérison de la nature. Je plane sans empoisonner mon temple sacré. J’invoque Dieu. J’appelle la bonne terre pour aider à purifier mon âme et pour aider à stimuler mon esprit même.

« Je sais que les gens disent, ‘Nugent est un radical et il a esquivé le projet. C’est un mensonge. Ils disent, ‘Oh, eh bien, Nugent est un raciste. C’est un mensonge. Ils disent, ‘Oh, Nugent adopté une fillette de neuf ans. C’est un mensonge. Ils disent, ‘Nugent les Amérindiens irrespectueux. C’est un mensonge. Vous plaisantez j’espère?! Autour de mes feux de camp, nous rions jusqu’à pleurer sur les attaques contre moi. Ils sont tellement stupides. Ces gens qui disent qu’ils sont étranglés par la haine. »

Ted a pesté contre le Temple de la renommée du rock and roll un certain nombre de fois dans le passé, y compris dans une interview de 2017 avec le Q103 station de radio à Albany. A l’époque, il déclarait à propos de son exclusion de l’institution : « Jan Wenner, le fondateur de Pierre roulante [magazine] et le patron porc à Rock’n’roll de la renommée, il déteste la liberté, il déteste le deuxième amendement, il me déteste, parce que je fais partie du conseil d’administration — assez fièrement — de la Association National du Fusil pendant, comme, vingt-six ans avec certains des votes les plus élevés, à l’exception de Charlton Heston [NRA‘s president]. Et je ne pourrais pas être plus fier de ça, parce que le ARN est l’organisation familiale par excellence qui se bat pour le droit de se défendre. Quel genre d’engourdissement serait contre ça ? Et je fais donc partie du conseil d’administration de la ARN, Jan Wenner déteste le deuxième amendement, c’est donc la seule raison pour laquelle je ne suis pas dans le Rock’n’roll de la renommée. Et jusqu’à ce qu’ils sortent la tête de leur cul, je suis plus qu’heureux de faire ce que je fais et de le faire avec toute la vim et la vigueur que je fais tous les soirs. »

Nugent a ajouté: « Hé, écris ceci. Mon nom est Ted Nugent. je suis le Temple de la renommée du rock and roll Mange moi! »

On lui a demandé s’il se présenterait pour son salle de rock induction s’il a finalement obtenu le feu vert, Nugent a dit : « Oh, bon sang, oui ! Et vous savez ce que je ferais ? Je dirigerais… J’ai vu beaucoup de cérémonies, et elles sont si émouvantes. Nous tous qui aimons la musique, comment ne pas simplement une larme de joie quand tu vois Bob Seger et certainement ZZ TOP et Chuck Berry et Bo Diddley et James Brown… Vous plaisantez j’espère? Ce sont les dieux de la bande originale de notre qualité de vie. Mais tu sais ce que je vais faire ? Et je le ferai. Je dirigerai le moment le plus important de l’histoire de la Temple de la renommée du rock and roll, parce que je me mettrai à genoux et je dirai une prière pour Chuck Berry et Bo Diddley et Petit Richard et Jerry Lee Lewis et LES ENTREPRISES et James Brown et Wilson Pickett et Otis Redding et le Motown Funk Brothers et LES BEATLES et LA [ROLLING] DES PIERRES et LES COUPURES et Loup hurlant et copain gars et BB Roi et Freddie King et Albert le roi… tu sais ce que je dis? Parce que Temple de la renommée du rock and roll rend hommage et hommage aux génies qui nous ont donné la bande originale ultime de notre rêve américain. Je suis tout à fait, mec, je suis vraiment ému, et je suis content qu’il y ait un Temple de la renommée du rock and roll. »

Nugent a poursuivi en réitérant sa conviction que les rappeurs et les artistes non rock comme Madone n’appartiennent pas au Temple de la renommée. « Je veux dire, pourquoi ne pisserais-tu pas dessus Chuck Berry‘est grave, vous voyez ce que je veux dire? » dit-il.

Selon Ted, le fait que les deux Patti Smith et Flash de grand maître ont été intronisés dans le Temple de la renommée du rock and roll est le résultat du « politiquement correct », qu’il appelle « un fléau auto-infligé et embarrassant ». Il ajouta d’un ton moqueur : « Ouais, Flash de grand maître est le rock and roll. Et je suis un pirate gay. »

En juillet dernier, Nugent a démissionné du conseil d’administration de la ARN après 26 ans, affirmant qu’il démissionnait « en raison de conflits d’horaire constants ».