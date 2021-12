Ted Nugent dit que les végétaliens sont « responsables » du « plus de morts possible » parce que des millions d’animaux sont tués chaque année pour préparer la terre à cultiver des cultures, comme le maïs, le soja, le blé et l’orge, les aliments de base d’un régime végétalien.

Le rocker conservateur et chasseur passionné, qui est le porte-parole national du groupe de pression pro-chasse Nation des chasseurs, a abordé le sujet en étant interviewé par le 96.1 KLPX station de radio. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Si vous voulez être responsable du plus de morts possible, devenez végétalien. Parce que derrière ce tracteur et cette charrue et ce disque, à moins que vous ne le cachiez et le niiez, il y a des corbeaux et des mouettes qui suivent ce tracteur qui fait pousser votre tofu parce que la charrue et le disque démembre et mutile tout dans ces milliards d’hectares – chaque écureuil, chaque gaufre nichant au sol, chaque oiseau nichant au sol, chaque serpent, chaque tortue, chaque animal de ce champ transformé en tofu est abattu par le gazillion. «

Il a poursuivi: « Je n’oublierai jamais, ce gars a dit: « Eh bien, nous allons dans un vignoble pour protester contre la chasse.’ Et je dis : ‘Attendez une seconde. Connaissez-vous le vigneron ? Parce que je le fais. Et vous savez ce que fait l’exploitant du vignoble pour protéger ces raisins ? Il tue tout — tout ce qui se faufile, tout ce qui entre, tout ce qui rentre. Le vigneron, pour faire pousser votre vin, pour protester contre la chasse, tue tout ce qui menace ces raisins, connard.

« Mon fils est végétalien, mon pote Michel Lutz [of] GARE DE BROWNSVILLE, mon coproducteur, c’est un végétalien pour des considérations de santé, pour des considérations digestives », Nugent ajoutée. « C’est parfaitement légitime. Je ne dénonce pas le véganisme. Mais ne pensez pas une minute qu’il y a une réduction des décès d’animaux parce que vous avez une salade de tofu. C’est tout le contraire qui se produit. Et le déni est un mensonge si commode. Donc tout vous les végétaliens, continuez à manger votre salade végétalienne parce que j’aime quand vous démembrez tous ces animaux et les corbeaux et les mouettes les ramassent alors qu’ils se tordent d’horreur et sont torturés pour que vous puissiez avoir une bonne salade «sans sang» . »

Selon Ted, ses commentaires sur le véganisme font généralement tourner certaines têtes parce que « personne n’a jamais enseigné cela à personne. Pourquoi cela n’est-il pas enseigné à l’école ? » il a dit. « Il y a cause et effet. Vous ne pouvez pas simplement avoir l’effet. Vous devez être honnête au sujet de la cause. Et vous devez être honnête au sujet de l’effet. »

Il y a près de deux décennies, un chercheur en sciences animales Steven Davis a affirmé dans un article controversé que les dommages causés aux animaux sauvages par l’élevage de légumes étaient plus importants que les dommages combinés causés aux animaux sauvages et domestiques par l’élevage de grands herbivores dans les pâturages. Écrire dans le Journal d’éthique agricole et environnementale, il a fait valoir que les animaux dans ce cas sont des souris, des taupes, des lapins et d’autres créatures écrasées par des tracteurs, ou qui perdent leur habitat pour faire place à l’agriculture, de sorte qu’ils ne sont pas aussi visibles que le bétail. « Peut-être, » Davis a écrit, « nous sommes obligés de consommer un régime contenant à la fois des plantes et des produits animaux de ruminants (en particulier de bovins) ».

Nugent, qui a récemment démissionné du conseil d’administration de la Association National du Fusil (ARN) après 26 ans, fait la promotion de son nouvel album, « Détroit Muscle », qui est dû le 29 avril 2022 via Musique de trottoir. La suite de 2018 « La musique m’a fait le faire » a été produit par Lutz et Nugent et a été enregistré avec Tedle groupe actuel de , qui comprend le bassiste Greg Smith et batteur Jason Hartless.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).