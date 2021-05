Ted Nugent loue le présentateur de Fox News, Tucker Carlson: “ Quel brave, coups de pied, destruction de murs, mec écrasant le mensonge

Ted Nugent a loué Tucker Carlson comme “un gars courageux, qui bat le cul, détruit les murs, écrase le mensonge” dont le programme doit être regardé “quotidiennement”.

Nugent discuté Fox NewsL’ancre la mieux notée, qui a été à plusieurs reprises accusée de commentaires anti-immigrés et racistes, lors de l’épisode du 11 mai de son émission de télévision sur Internet «Feu de camp spirituel de Ted Nugent».

Ted dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “J’espère que tout le monde, si vous ne regardez pas Tucker Carlson en direct, tu dois juste l’enregistrer et revenir en arrière. Il est peut-être la dernière source de commentaires saturés de preuves. Pas seulement un commentaire, puis passer à un commentaire, un commentaire et ensuite passer à autre chose… Non. Il montre des images, il montre aux médecins en train de dire les mots qu’il prétend avoir dit. Ils n’ont pas à inventer des mots comme le font les médias à mon sujet – ils mettent simplement des citations autour de mots qui ne sont jamais sortis de ma bouche – mais Tucker va et trouve la source; il montre la paperasse scientifique.

“Tu dois regarder Tucker Carlson, et quand il a [conservative social media figure] Candace Owens sur… L’appel des démocrates Candace Owens un suprémaciste blanc. Elle est noire! »Continua-t-il.« Tu dois voir la folie qui est exposée sur Tuckerle spectacle quand il a Candace Owens au. Il avait un examen d’un New York Times écrivain scientifique pendant de très nombreuses années qui a été identifié avec des preuves inéluctables que [the nation’s top infectious disease expert] Dr Fauci – cette Fauci monstre, ce mensonge, arnaque, criminel, communiste chinois Dr Fauci… Regarder Tucker Carlson ce soir et regardez les preuves que Fauci est responsable du virus Wuhan qui sévit. Et il a été conçu pour passer des personnes aux personnes de la manière la plus irréversible. Et, encore une fois, ce n’était pas juste Tucker commenter, et Ted Nugent ne fait pas que commenter – il les a filmés en l’admettant et les scientifiques l’examinant et en admettant les preuves.

“Si nous voulons corriger cette criminalité dans notre gouvernement, les médias et les universités à Hollywood, nous devons connaître les informations, nous devons connaître les faits, nous devons connaître les preuves et nous devons les ramener chez nos élus. des employés,” Nugent ajoutée. “Ce n’est pas juste un commentaire aléatoire; je pense que c’est littéralement le remède – la vaccination, si vous voulez, seulement légitime – pour le suicide culturel qui détruit ce grand pays à la frontière, payer les gens pour ne pas travailler, mentir chômage, mentir sur le Organisation mondiale de la santé, mentant sur le CDC; les CDCment sur le virus chinois.

“Donc, je ne suis qu’un guitariste, mais je tiens tellement à creuser profondément – et j’espère que tout le monde au “ Feu de camp spirituel ”, aussi souvent que possible, j’espère quotidiennement, creuse profondément, et je pense que le point de départ est Tucker Carlsonle spectacle. Quel type courageux, assommant, détruisant les murs, écrasant le mensonge ce type est. Un vrai salut à Tucker Carlson. “

Selon SILICIEUX, Polifact, un site Web de vérification des faits qui évalue l’exactitude des déclarations des élus et autres sur son Truth-O-Meter, a étiqueté un certain nombre de CarlsonLes déclarations de False, Mostly False et “Pants On Fire” sont fausses. Dans une affaire judiciaire l’année dernière, Juge de district américaine Mary Kay Vyskocill’opinion de, s’appuyant fortement sur les arguments de Renardles avocats, ont déclaré ce qui suit: «Le ‘ténor général’ de [Tucker Carlson‘s] show devrait alors informer un spectateur que [Carlson] ne «énonce pas des faits réels» sur les sujets dont il discute et se livre plutôt à des «exagérations» et des «commentaires non littéraux». “

Le mois dernier, Nugent a parlé des jours les plus sombres de sa bataille contre le COVID-19, disant qu’il n’avait “jamais eu aussi peur” de sa vie entière. Le militant pro-armes à feu de 72 ans, qui avait précédemment affirmé que le virus n’était “pas une vraie pandémie”, a déclaré: “C’était vraiment effrayant. Je ne pensais pas que j’allais y arriver. Je ne pouvais littéralement pas fonctionner. pendant environ 20 heures, puis ils sont venus et ils m’ont sauvé… Le mal de tête de six pieds deux pouces et 225 livres [this time] ne ressemblait à rien de ce que j’ai jamais vécu. Je veux dire, de la pointe de mes orteils au sommet de mes cheveux, j’étais littéralement étourdi et faible et j’ai eu du mal à me lever pour aller aux toilettes. Et je m’allongeais dans la baignoire deux ou trois fois par jour avec de l’eau aussi chaude que je pourrais en prendre juste pour me distraire. “

Malgré son diagnostic de COVID-19, Nugent a réitéré sa position précédente selon laquelle il ne recevrait pas le vaccin et il s’est moqué des personnes qui portent des masques faciaux, malgré que les deux CDC et Organisation mondiale de la santé ont encouragé leur utilisation universelle.

Dans le passé, Nugent, un fidèle Atout partisan, avait qualifié le nouveau coronavirus d ‘«arnaque de gauche pour détruire» le 45e président américain. Il avait également répété un récit poussé par des médias conservateurs et contesté par des experts de la santé qui suggère que le nombre officiel de décès dus au coronavirus est gonflé.