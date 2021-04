Ted Nugent nie une fois de plus l’intérêt de porter des masques et s’interroge sur l’efficacité des vaccins Covid 19

Ted Nugent a une fois de plus nié l’avantage du port de masques et a mis en doute l’efficacité des vaccins tout en répétant de fausses déclarations sur la fraude électorale lors de l’élection présidentielle de l’année dernière.

Le rocker conservateur au franc-parler a fait ses derniers commentaires dans un Facebook en direct le vendredi (2 avril). Tout en louant l’exubérance et l’enthousiasme de ses fidèles fans et supporters, Ted dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « La pisse et le vinaigre ne sont-ils pas essentiels pour un rêve américain? Hein? Pensée critique? Soupçons d’élus qui violent leur serment dans la Constitution. Et probablement des soupçons sans précédent à l’égard d’une société qui pense que Joe Biden a remporté la présidence. Et cela Joe Biden se qualifie pour être le leader de quoi que ce soit.

« Voulez-vous laisser Joe Biden pelleter la merde dans votre chenil? »demanda-t-il rhétoriquement.« Parce que je ne le ferais pas. Si c’est offensant, que fait-il alors? Je suis incapable de l’offensivité de notre gouvernement en ce moment. Je n’ai pas cette profondeur de mal et de malhonnêteté. Il n’y a donc rien de ce que je dis qui puisse être aussi offensant que ce qu’ils font tous les jours. Abandonner et détruire la culture américaine de nous le peuple, poursuite de l’excellence. Frontières ouvertes. Donner des avantages aux envahisseurs, mais pas à nos vétérinaires. Mal absolu. Permettre aux envahisseurs d’entrer par millions mais ne pas autoriser l’ouverture d’écoles. Brûler l’argent des contribuables pour des escroqueries au profit de l’orgie financière de ses donateurs. La destruction des petites entreprises qui est l’épine dorsale de l’Amérique. Le masque. Ah bon? Le masque. Et le masque contient votre souffle quand et comment? Un vaccin qui a été autorisé en quatre mois par rapport à tous les autres vaccins qui ont nécessité des années de tests adéquats. Avez-vous vu ce qu’il y a dedans? «

En décembre, Nugent a déclaré qu’il refuserait d’être vacciné contre le nouveau coronavirus et a dénoncé les sociétés pharmaceutiques et leur développement du vaccin. Quatre mois plus tôt, il a répété un récit poussé par des médias conservateurs et contesté par des experts de la santé qui suggéraient que le nombre officiel de décès dus au coronavirus était gonflé.

Nugent a exprimé à plusieurs reprises son scepticisme quant à l’efficacité des masques faciaux pendant la pandémie et s’est moqué de ceux qui les portent, malgré le fait que CDC et Organisation mondiale de la santé ont encouragé leur utilisation universelle.

Jusqu’à présent, 96 millions d’Américains – près de 30% – ont reçu au moins une dose des trois vaccins, selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes.

UNE Centre de recherche Pew Une enquête fin février a révélé que 69% des Américains avaient déjà été vaccinés ou prévoyaient de se faire vacciner.

Bien que le vaccin COVID-19 ait été produit rapidement en raison de l’urgence de la crise sanitaire et du nombre de volontaires des essais cliniques, les scientifiques affirment que le vaccin n’a pas été précipité et qu’il repose sur des années de recherche.

Avant l’élection présidentielle de 2020, Nugent fait équipe avec Donald Trump Jr. sur le sentier de la campagne.

Ted a appelé Atout «le plus grand président de notre vie», et a déclaré que le magnat de l’immobilier milliardaire représente «le cœur et l’âme des meilleures familles américaines».



