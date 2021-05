Ted Nugent: “ Nous glissons dangereusement au-dessus du marxisme ”

Ted Nugent a défendu Mon oreillerest proDonald Trump PDG Mike Lindell qui a faussement prétendu que l’élection présidentielle de 2020 avait été entachée d’une fraude électorale généralisée.

Plusieurs grands détaillants ont abandonné Mon oreiller produits après Lindell a continué de faire valoir de fausses allégations de fraude électorale depuis Atoutla perte de Président Joe Biden dans la course présidentielle. Lindell a également fait un certain nombre d’allégations non fondées sur Domination – la société derrière les machines à voter utilisées dans certains États – la falsification des résultats des élections.

Nugent élevé Lindell dans un 10 mai Facebook en direct au cours de laquelle il a dénoncé le gouvernement et les médias, accusant le premier de se livrer à des activités criminelles et affirmant que le second pratiquait le satanisme.

“L’Amérique, c’est le dernier espoir, et nous glissons dangereusement au-dessus du marxisme, grâce à la criminalité flagrante de notre gouvernement”, Ted dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). «La méchanceté, la cruauté, la haine, les mensonges, l’horreur satanique que sont les médias, célébrant que les enfants devraient pouvoir jouer dans la rue et se poignarder. C’est ce que croient les démocrates. Ils l’ont dit – ils l’ont dit au CNN et MSNBC; ils l’ont dit: «Vous ne devriez pas intervenir lorsque des enfants se poignardent. C’est juste ce qu’ils font. Satan. Ils doivent être le gang Satan. Seul Satan dirait: «Ouais, les enfants qui se poignardent, c’est comme jouer au hockey.

«Donc, si vous croyez en ces choses, ce n’est pas à vous, ce n’est pas à moi – c’est ça», a-t-il poursuivi. “C’est la vérité, la logique, le bon sens. Et je sais que je régurgite ça sans arrêt depuis au moins 50 ans, et je sais que c’est pourquoi nous nous connectons, parce que je sais que beaucoup d’entre vous ne peuvent pas le dire ou vous obtiendrez virés. Regardez ce qu’ils font pour Mike Lindell. le HEB supermarchés, les Cible magasins, Walmart, Kroger, Starbucks, Lit, bain et au-delà a littéralement jeté ce grand entrepreneur Mike Lindell de Mon oreiller, qui est dans la colonne des actifs, créant des milliers d’emplois [and] produits de qualité. Et Delta et Coca Cola et HEB et Kroger et Disney et Cible – Cible soutient les gens qui ont brûlé leurs magasins mais pas un grand entrepreneur comme Mike Lindell qui a posé des questions légitimes sur l’élection de 2020. Poser des questions légitimes sur le fonctionnement du masque, même si ce morceau de merde menteur Fauci a dit que vous n’en aviez pas besoin le lundi, mais que le mercredi, vous en avez besoin, mais que vous n’en avez pas besoin le jeudi, mais pour le week-end, vous devez en porter deux. Quelle piqûre. Quelle connerie mensongère, génocidaire, criminelle et satanique. Qui écouterait Fauci? “

En février, Systèmes de vote du Dominion a déposé une plainte de 1,3 milliard de dollars contre Lindell l’accusant de vendre des mensonges sur les machines à voter de l’entreprise “parce que le mensonge vend des oreillers”. En avril, Lindell contre-attaqué Domination pour 1,6 milliard de dollars accusant l’entreprise de “suppression de la parole” et “d’attaques” contre son entreprise.

Dans le passé, Nugent, un fidèle Atout partisan, avait qualifié le nouveau coronavirus d ‘«arnaque de gauche pour détruire» le 45e président américain. Il avait également répété un récit poussé par des médias conservateurs et contesté par des experts de la santé qui suggère que le décompte officiel des décès dus au coronavirus est gonflé.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).