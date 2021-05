Ted Nugent offre sa solution à l’épidémie de tirs de masse aux États-Unis

Ted Nugent a pesé sur la dernière d’une série de fusillades de masse mortelles aux États-Unis, affirmant que “ce genre de choses pourrait être arrêté”.

Mercredi, un employé du transport en commun californien a tué neuf collègues avant de se suicider. Les autorités ont déclaré jeudi avoir récupéré trois armes de poing à la suite du déchaînement à Santa Clara Autorité de transport de la vallée (VTA) propriété à San Jose, plutôt que deux qu’ils ont initialement dit que le tireur portait.

Un membre du conseil d’administration de Association National du Fusil, Nugent s’est adressé aux meurtres de San Jose lors d’un Facebook en direct diffusé plus tôt dans la journée (jeudi 27 mai). Il a dit en partie (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je vois tous ces reportages… Des reportages – ce ne sont pas des reportages, ce sont des explosions de propagande.

“Nous avons donc eu une horrible fusillade à San Diego [sic]. Et puis quelqu’un nous critiquera pour avoir offert des pensées et des prières aux victimes. Eh bien, nous offrons des pensées et des prières à toutes les victimes. Et, vous savez, ce genre de trucs pourrait être arrêté.

“Il y a donc une fusillade à San Diego [sic] par un type qui a été signalé aux responsables gouvernementaux à plusieurs reprises qu’il viole sa femme, il viole son ex-femme, il a déclaré à plusieurs reprises aux gens de sa vie: «Je veux tuer des gens. Je suis vraiment bouleversé là-bas à la VTA, Valley Transit Authority [sic]. J’aimerais tuer ces gens. Et donc les gens qui ont entendu ces menaces de violence ont appelé les responsables, les personnes ayant autorité… Et tout de suite, la nouvelle dit: «Il a probablement utilisé une de ces armes d’assaut, ces armes d’assaut militaires, pour tuer autant de personnes. Non, il a utilisé deux armes de poing. Le San Diego [sic] le tireur a utilisé deux armes de poing. «Eh bien, où les at-il eu? Je ne sais pas. Matériel Ace? Ou au même endroit que le Crips et Des sangs Obtenez-les. Ou peut-être le MS-13 Obtenez-les. Peut-être qu’ils les ont de Eric Holder [former Attorney General of the United States] et Barack Obama [former president of the United States]. “

Nugent a continué: “Vous voyez ce qui se passe ici? Ce ministère de propagande aux États-Unis d’Amérique a lavé le cerveau de tant de punks faibles, confortablement engourdis, sans âme et sans âme qu’ils croient à cette merde.

“Hé, M. Newscaster, il n’a pas utilisé d’AR-15 – il avait deux armes de poing. Et vous savez comment il a tué tous ces gens? C’était freakboy Bidenle rêve de. C’était David Chipman‘s rêve où ces personnes sont mortes, comme dans tous les cas où les vies les plus innocentes sont perdues », a-t-il déclaré, se référant à Président Bidenle choix de diriger le Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF). “C’est dedans David Chipmanle rêve de Sarah Bradyde [former prominent advocate for gun control in the United States] rêve, c’est dans Barack ObamaLa zone de rêve de zones sans armes à feu. Et nous l’acceptons toujours.

«Dites à votre maire, à votre sénateur, à votre membre du Congrès et à votre gouverneur chaque putain de jour que les vies les plus innocentes sont toujours perdues dans des zones sans armes à feu. Le guitariste peut résoudre ce problème. Mettre fin aux zones sans armes.

«Mes compatriotes américains, vous voulez sauver des vies? Oncle Ted a la réponse. Faites en sorte que tout le monde dans votre vie s’assure qu’ils ne boivent pas et ne conduisent pas. Assurez-vous qu’ils n’achètent pas de produits chimiques qui détruisent leur cerveau et mangent suffisamment de nourriture pour se transformer ’em en cachalots. C’est ainsi que vous sauvez des vies.

«Je peux vous donner la liste des causes de décès dans ce pays, et cela éclipse le virus chinois.

“Débarrassez-vous des zones sans armes. Mangez comme si vous aviez un cerveau et une conscience. Respectez votre temple sacré en arrêtant de l’empoisonner. Et élevez l’enfer absolu avec vos punks du gouvernement qui nous ignorent depuis trop longtemps.

«J’ai le droit de protéger mon don sacré de la vie – point final – sur la planète Terre. Dieu merci, l’Amérique a un deuxième amendement parce que c’est le seul endroit qui le fasse. Et si vous vous débarrassez de toutes les villes violentes contrôlées par les démocrates, nous ne ferait pas partie du top 100 des crimes commis avec des armes à feu dans le monde. Si vous vous débarrassiez de Chicago et Detroit, de San Francisco et de Baltimore, si vous vous débarrassiez de toutes les zones exemptes d’armes à feu dirigées par les démocrates, l’Amérique dans les cent premières zones d’abattage du monde. Parce que les démocrates aiment que vous perdiez le contrôle et que vous soyez désarmé et impuissant. Quelle malédiction. Quel décret démoniaque. peur que vous ne puissiez pas vous défendre dans ces domaines. ‘”

Les zones sans armes à feu sont des zones où les armes à feu sont interdites par le gouvernement fédéral avec ou sans permis.

En mars dernier, Nugent menacé Président Joe Biden et d’autres démocrates, leur disant de «venir le prendre» quelques heures avant que la Chambre des représentants n’adopte deux projets de loi sur la sécurité des armes à feu.

Dans un 11 mars Facebook Publier, Nugent adressé Biden et “tous les autres serments violant les traîtres”, écrivant: “Google mon adresse et mon itinéraire et venez le prendre!” Il a également proclamé: “Si vous voulez jouer à nouveau au Concorde Bridge, vous serez les Britanniques et je serai les Américains, encore une fois.”