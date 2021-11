Ted Nugent partage la vidéo des paroles de son cri de ralliement pour les défenseurs des armes à feu, « Venez et prenez-le »

Ted Nugent a sorti la vidéo des paroles officielles de sa nouvelle chanson « Viens et prend le ». La piste apparaîtra sur Nugentle nouvel album studio de récemment terminé appelé « Détroit Muscle », qui est dû le 29 avril 2022 via Musique de trottoir. La suite de 2018 « La musique m’a fait le faire » a été enregistré avec Tedle groupe actuel de , qui comprend le bassiste Greg Smith et batteur Jason Hartless.

« Détroit Muscle » liste des pistes :

01. Détroit Muscle



02. Viens et prend le



03. Né dans la ville automobile



04. Laisse moi seul



05. Feu de camp américain



06. Conduire à l’aveugle



07. Alaska



08. Laisse les lumières allumées



09. Hiver printemps été automne



dix. Moudre le feu

Un extrait de « Feu de camp américain » est disponible à cet endroit.

Ces derniers mois, Nugent vend des chapeaux arborant les mots « Come And Take It », un slogan qui trouve son origine dans la révolution du Texas en 1835 et est maintenant utilisé comme symbole des défenseurs des droits des armes à feu et de la ARN.

« Viens et prend le » paroles de chanson:

Viens et prend le



Viens et prend le



Viens et prend le



Viens et prend le

Viens et prend le



Viens et prend le



Viens et prend le



Vas-y et essaie vas-y et meurs



Viens et prend le



Bienvenue sur le pont de la Concorde

Ne l’essaye même pas, ne marche pas sur moi



Tu peux le faire ou mourir au pays de la liberté

Viens et prend le



Viens et prend le

Plus de rois, plus de tyrans, plus de voyous à la botte



Nous allons déclencher la violence pour la liberté que nous aimons

Viens et prend le



Viens et prend le



Viens et prend le



Viens et prend le

Viens et prend le



Vas-y et essaie vas-y et meurs



Viens et prend le



Bienvenue sur le pont de la Concorde



Viens et prend le



Vas-y et essaie vas-y et meurs



Viens et prend le



Viens et prend le



Viens et prend le



Viens et prend le



Viens et prend le

Viens et prend le [End of lyrics]

« Feedback Grind Fire » contient des paroles telles que : « Dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce dont tu as besoin, dis-moi tous tes rêves les plus fous. Ai-je mis le feu à votre âme ? Êtes-vous tombé amoureux ? Avez-vous vécu vos rêves ? Donnez-moi des retours d’expérience.

De retour en avril, Nugent a dit que son prochain album serait intitulé « Beau diable » après un compliment public qui lui a été fait par l’ancien Le président Donald Trump, dont Ted est un fervent supporter.

Nugent a répété à plusieurs reprises qu’il était « très fier » de son nouvel album ainsi que de « l’intégrité musicale, de l’esprit et de l’attitude » du LP.

Publié via Records de la Colline Ronde, « La musique m’a fait le faire » était Nugentpremier album studio en quatre ans. Le CD était accompagné d’un DVD bonus, « Vivre à Freedom Hill », un concert complet capturé au Freedom Hill Amphitheatre à Sterling Heights, Michigan.



