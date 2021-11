Ted Nugent : Pourquoi j’ai décidé de rendre publique ma bataille contre Covid 19

Ted Nugent a encore une fois nié avoir dit que COVID-19 était un canular – près d’un an après avoir déclaré que le virus n’était « pas une vraie pandémie ».

Le rockeur conservateur au franc-parler, fervent partisan de l’ancien président américain Donald Trump, a riposté aux critiques sept mois après avoir annoncé qu’il avait contracté le nouveau coronavirus.

Nugent, qui a été testé positif pour COVID-19 en avril, a discuté de son combat contre la maladie dans une nouvelle interview avec effondrement de Détroit WRIF station de radio. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait choisi de rendre public le fait qu’il avait contracté COVID-19 alors qu’il savait qu’il serait fustigé par « des ennemis et des détracteurs », Nugent dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Ils n’ont aucune influence sur ma vie. Les ennemis et les détracteurs sont de tels idiots. Pourquoi voudriez-vous qu’un compatriote meure? Pourquoi prétendriez-vous que j’ai appelé cela un canular alors que je n’ai même jamais utilisé le mot » H » Je n’ai jamais utilisé le mot « canular ». j’ai identifié ça [Dr. Anthony] Fauci [the nation’s top infectious disease expert] est un escroc et [House Speaker Nancy] Pelosi est le diable et [former U.S. president] Barack Obama est allé au laboratoire de Wuhan pour utiliser nos impôts pour créer une arme pour les communistes chinois. Je veux dire, ce n’est pas un Ted Nugent pressentiment; les preuves sont irréfutables – à moins que vous n’ayez la tête haute Joe Bidenle cul, qui doit vraiment être inconfortable.

« Le fait est que je suis un gars ouvert », a-t-il poursuivi. « Je n’ai rien à cacher. Je fais un Ted Nugent ‘Spirit Campfire’ pour le globe tous les lundis soirs sur mon Facebook et Youtube, et je fais des médias tous les jours. Je n’ai peur de rien ni de personne. Quand j’ai une expérience, j’aime la partager avec les gens. Je suis un communicateur. Je fais des interviews à la radio depuis 1963. Tu sais, quand tu m’as, c’est un dialogue. Je sais que la plupart du temps, c’est devenu un monologue, mais vous m’avez invité et vous m’avez posé une question, alors je vais répondre à cette fichue chose.

« Le fait est que le virus militarisé de Wuhan est financé par Barack Obama, Nancy Pelosi et punk-ass Fauci. C’est une arme à gain de fonction. Tout le monde l’a ou tout le monde va l’avoir – c’est ce qu’est le « gain de fonction ». Et c’est un virus militarisé par les communistes chinois. Si ce n’est pas la preuve que la pire menace contre l’Amérique est le gouvernement américain, je ne peux pas vous aider. C’est de la trahison. Et jusqu’à ce que nous accusions ce gouvernement de trahison, en particulier de punk-ass Biden… Quelle créature est-ce ? Qu’est-ce que c’est? Je veux dire, je connais des gens, je connais des êtres humains, mais je ne sais pas ce que c’est.

« Ce que je veux dire, c’est que j’ai l’ADN américain – ça s’appelle la défiance », Ted ajoutée. « Je remets en question l’autorité. C’est ce que les pères fondateurs voulaient que nous soyons tous. Et quand vous commencez à agir comme un mouton et à obéir à des décrets illégaux, immoraux et anticonstitutionnels, vous êtes dans la colonne des responsabilités. Je suis dans la colonne des actifs , et ça fait chier les punks, et je ne pourrais pas être plus fier, je vous dis. Je danse – je danse plus ces punks me détestent, parce que ça prouve que je suis si merveilleux. «

Selon États-Unis aujourd’huiarticle de vérification des faits publié en mai 2020, « il est trompeur de prétendre que le Obama l’administration a financé un institut de recherche chinois. Il est vrai que des fonds ont été accordés à un projet où un groupe de recherche américain travaillait aux côtés d’une organisation chinoise. Les affirmations selon lesquelles le financement a contribué à produire la pandémie sont sans fondement. Un total de 3,7 millions de dollars n’a pas été accordé à l’Institut de virologie de Wuhan, seulement environ 600 000 dollars. La subvention est directement supervisée par le NIH, et elle s’est poursuivie sous le Atout l’administration jusqu’à ce qu’il soit récemment abrogé.

La théorie des fuites de laboratoire indique que le virus s’est propagé à partir d’un centre de recherche à Wuhan, la ville où la contagion a été signalée pour la première fois. La théorie reste sans fondement et la Chine l’a rejetée à plusieurs reprises. Selon un article publié par le Washington Post jeudi 18 novembre, de nouvelles recherches suggèrent fortement que le virus s’est propagé aux humains à partir d’animaux au marché des fruits de mer de Huanan, à plusieurs kilomètres du laboratoire.

En avril, Nugent a parlé des jours les plus sombres de sa bataille contre COVID-19, affirmant qu’il n’avait « jamais eu aussi peur » de toute sa vie. L’activiste pro-armes de 72 ans a déclaré: « C’était vraiment effrayant. Je ne pensais pas que j’allais y arriver. Je n’ai littéralement pas pu fonctionner pendant environ 20 heures, puis ils sont venus et ils m’ont sauvé… Le maux de tête de six pieds deux, 225 livres [this time] ne ressemblait à rien de ce que j’ai jamais connu. Je veux dire, de la pointe de mes orteils au sommet de mes cheveux, j’étais littéralement étourdi et faible et j’avais du mal à me lever pour aller aux toilettes. Et je m’allongeais dans la baignoire deux ou trois fois par jour avec de l’eau aussi chaude que possible, juste pour me distraire. »

Ted a également déclaré qu’il était traité pour COVID-19 par un groupe de médecins qui a fait une vidéo l’année dernière appelant à l’utilisation de l’hydroxychloroquine pour lutter contre le nouveau coronavirus, malgré les avertissements d’experts en santé publique. Nugent a ensuite détaillé sa gestion clinique du COVID-19, affirmant qu’il prenait de l’hydroxychloroquine, « un médicament éprouvé depuis 65 ans », ainsi que de l’ivermectine, « un autre médicament éprouvé ».

Autrefois, Nugent avait qualifié le virus d’« arnaque de gauche pour détruire » Donald Trump. Il avait également répété un récit poussé par les médias conservateurs et contesté par des experts de la santé qui suggère que le nombre officiel de décès dus au coronavirus est gonflé.

En décembre dernier, Nugent a exprimé son scepticisme quant au fait que le coronavirus était aussi dangereux que les responsables de la santé l’avaient dit, le qualifiant de « pandémie d’escroquerie » et jurant de ne prendre aucun vaccin.

« Ce n’est pas une vraie pandémie et ce n’est pas un vrai vaccin. Je suis désolé, je ne prends aucun vaccin », Nugent a déclaré dans un flux Facebook Live.

« Vous venez vers moi avec une aiguille et j’aurai peur pour ma vie. Vous savez ce que je ferai si vous venez vers moi avec une aiguille. ‘Bonjour, je suis du gouvernement. Cette aiguille est bonne pour vous. ‘ Va te faire foutre. »

Nugent s’est également moqué des personnes qui portent des masques faciaux, malgré le fait que les deux CDC et Organisation mondiale de la santé ont préconisé leur utilisation universelle.