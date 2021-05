Ted Nugent: Pourquoi je ne tournerai pas en 2021

Les fans s’attendent à voir Ted Nugent vivre en concert cette année ne devrait pas retenir leur souffle. Malgré le fait que les performances live reviennent enfin – et pas seulement les festivals de musique en plein air cet été et cet automne, mais des spectacles dans des salles en salle – le rocker conservateur au franc-parler a annoncé dans un Youtube en direct mardi (18 mai) qu’il n’a pas l’intention de prendre la route en 2021.

“Je vois beaucoup de monde sur mon Facebook «J’ai hâte de vous voir à Penn’s Peak», «J’ai hâte de vous voir chez Billy Bob’s,« J’ai hâte de vous voir au concert dans le New Hampshire », a-t-il dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). «Je pensais que c’était clair, mais quelqu’un arnaque quelqu’un, parce que devinez quoi? Ted Nugent la tournée est de nouveau annulée cette année. Je ne partirai pas en tournée cette année car la moitié des installations n’aura pas de concert et l’autre moitié aura une fréquentation restreinte. Il n’y a pas Ted Nugent Tournée «Great White Buffalo 2021». “

Il a poursuivi: “C’est déchirant; c’est horrible. Mais mes chauffeurs de camion, mes chauffeurs de bus et tous mes employés, ils ne prendront pas un demi-chèque de paie. S’il y a une moitié de présence ou la moitié des concerts sont fermés, comment allez-vous? payer les hôtels et la nourriture, le logement, les indemnités journalières, l’autoroute, l’essence, le carburant, le diesel, les vols, les salaires…? Comment faites-vous? Je vais vous dire comment: vous pouvez ‘ t. Donc je ne vais pas m’excuser, parce que quelqu’un devrait s’excuser auprès de moi. Je veux faire une tournée si mal, je peux à peine le supporter. Alors ne vous attendez pas à un Ted Nugent rock-out cette année. “

Bien qu’il n’y ait pas de tournée à grande échelle de Nugent en 2021, les fans du Texas peuvent encore le voir se produire périodiquement au Tucker Hall de Waco. Sa prochaine apparition en direct est prévue le samedi 22 mai. Ted sera accompagné de Jon Kutz à la batterie et Johnny Big à la basse.

En mars dernier, Nugent dit pendant un Facebook en direct flux qu’il enregistrerait le suivi de 2018 “La musique m’a fait le faire” album en mai et juin.

Publié via Records de Round Hill, “La musique m’a fait le faire” a été Nugentpremier album studio en quatre ans. Le CD était accompagné d’un DVD bonus, “Vivre à Freedom Hill”, un concert complet capturé au Freedom Hill Amphitheatre à Sterling Heights, Michigan.

En avril, Nugent a révélé qu’il avait contracté le nouveau coronavirus, affirmant qu’il n’avait “jamais eu aussi peur” de toute sa vie. Le militant pro-armes à feu âgé de 72 ans, qui avait affirmé que le virus n’était “pas une vraie pandémie”, a également réitéré sa position selon laquelle il ne se ferait pas vacciner et il s’est moqué des personnes qui portent des masques faciaux, malgré cela. CDC et Organisation mondiale de la santé avait précédemment préconisé leur utilisation universelle.

Dans le passé, Nugent, un fidèle Donald Trump partisan, avait qualifié le nouveau coronavirus d ‘«arnaque de gauche pour détruire» le 45e président américain. Il avait également répété un récit poussé par des médias conservateurs et contesté par des experts de la santé qui suggère que le nombre officiel de décès dus au coronavirus est gonflé.



