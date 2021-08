Ted Nugent : Pourquoi les masques ne fonctionnent pas

Ted Nugent a encore une fois dit que les masques ne fonctionnent pas vraiment.

Le rockeur conservateur au franc-parler, qui a combattu COVID-19 il y a quatre mois, a fait ces commentaires lors de sa Youtube livestream plus tôt dans la journée (lundi 23 août).

“Quand quelqu’un vous dit” portez un masque “et les preuves accablantes des professionnels de la santé sont qu’ils ne travaillent pas”, a-t-il déclaré (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Vous savez que votre souffle passe à travers le masque. Parce que chaque saison de chasse, dans le magnifique pays des merveilles hivernales du Michigan, il fait froid – il fait en dessous de zéro, en dessous de zéro – quand je suis dans mon arbre dans les marais sacrés du Michigan. Et je ‘ J’ai ces gros masques censés empêcher le froid d’entrer dans les dents. Mais tu sais ce qui est sorti de mes masques pendant que je chassais ? Mon haleine. Alors quand les gens me disent de porter un masque pour réduire la propagation de votre souffle, je dis, ‘Sauf que les masques ne font pas ça.’ Je n’ai pas eu besoin d’aller à l’université masquée pour le déterminer ; j’ai juste vécu une vie d’orgie consciencieuse, attentive et consciente de la situation où je fais attention à la réalité. »

Nugent a également critiqué le “gouvernement marxiste américain” pour avoir voulu imposer des masques dans les salles de classe, affirmant que les couvre-visages “ne fonctionnent pas et qu’ils sont dangereux pour [the children’s] santé.”

Selon le FDA, les masques peuvent aider à empêcher les personnes atteintes de COVID-19 de transmettre le virus à d’autres. Les CDC a des conseils pour porter des masques. Le port d’un masque facial peut limiter l’exposition aux gouttelettes respiratoires et aux grosses particules et peut aider à empêcher les personnes atteintes de COVID-19 de propager le virus.

S’ils sont portés correctement, les masques faciaux, les masques chirurgicaux ou les respirateurs peuvent réduire le risque de propagation d’une infection au COVID-19 entre vous et votre entourage.

FDA-des masques chirurgicaux et des respirateurs approuvés sont utilisés par le personnel de santé depuis des années et ont été portés dans les établissements de santé au cours d’interventions prolongées sans nuire au porteur.

Le mois dernier, Ted a déclaré qu’il ne prendrait pas le vaccin COVID-19 parce que les vaccins disponibles aux États-Unis sont des « injections expérimentales ». Il a expliqué : « Je pense que les procès de Nuremberg [a series of military tribunals held after World War II to convict Nazis of their war crimes, including six million Jews and other minorities for medical trials] a prouvé qu’aucun homme, aucun nazi ou personne qui essaie d’être nazi ne peut forcer qui que ce soit à prendre des médicaments ou à expérimenter sur des êtres humains avec des médicaments non essayés.”

En avril, Nugent a parlé des jours les plus sombres de sa bataille contre COVID-19, affirmant qu’il n’avait “jamais eu aussi peur” de toute sa vie. L’activiste pro-armes de 72 ans, qui avait précédemment affirmé que le virus n’était “pas une vraie pandémie”, a déclaré: “C’était vraiment effrayant. Je ne pensais pas que j’allais y arriver. Je ne pouvais littéralement pas fonctionner. pendant environ 20 heures, puis ils sont venus et ils m’ont secouru… Le mal de tête de six pieds deux pouces et 225 livres [this time] ne ressemblait à rien de ce que j’ai jamais connu. Je veux dire, de la pointe de mes orteils au sommet de mes cheveux, j’étais littéralement étourdie et faible et j’avais du mal à me lever pour aller aux toilettes. Et je m’allongeais dans la baignoire quelques fois par jour avec de l’eau aussi chaude que je pouvais la prendre juste pour me distraire.”

Ted a également déclaré qu’il était traité pour COVID-19 par un groupe de médecins qui a fait une vidéo l’année dernière appelant à l’utilisation de l’hydroxychloroquine pour lutter contre le nouveau coronavirus, malgré les avertissements d’experts en santé publique. Nugent a ensuite détaillé sa gestion clinique du COVID-19, affirmant qu’il prenait de l’hydroxychloroquine, “un médicament éprouvé depuis 65 ans”, ainsi que de l’ivermectine, “un autre médicament éprouvé”.

L’hydroxychloroquine est le médicament contre le paludisme poussé par le président de l’époque Donald Trump qui s’est avéré inefficace contre COVID-19. En avril 2020, le Administration des aliments et des médicaments a émis un avertissement de sécurité, disant que les médicaments pourraient causer des problèmes de rythme cardiaque et avertissant qu’ils ne devraient être utilisés qu’en milieu hospitalier ou dans des essais cliniques.

L’ivermectine, un médicament antiparasitaire utilisé pour traiter plusieurs maladies tropicales négligées chez l’homme, est également utilisée en médecine vétérinaire. Selon Le Washington Post, les Administration des aliments et des médicaments a déclaré qu’au moins trois personnes avaient été hospitalisées en février après avoir pris la formulation vétérinaire. Il a averti que des doses élevées peuvent provoquer des réactions allergiques, des convulsions, des lésions hépatiques et même la mort.

Autrefois, Nugent, un fidèle Donald Trump partisan, avait qualifié le virus d'”escroquerie de gauche pour détruire” le 45e président américain. Il avait également répété un récit poussé par les médias conservateurs et contesté par des experts de la santé qui suggère que le nombre officiel de décès dus au coronavirus est gonflé.