Ted Nugent qualifie l’ancien président américain George W. Bush d’« arnaqueur » de l’État profond

Ted Nugent a fustigé un ancien grand rédacteur de discours pour George W. Bush pour critiquer Donald Trump Jr. à propos d’un récent discours dans lequel l’ancien premier fils a déploré que les conservateurs « aient cédé du terrain dans toutes les grandes institutions de notre pays ».

Le mois dernier, Peter Wehner a écrit un éditorial pour L’Atlantique dans lequel il contestait Trump Jr.les remarques du 19 décembre à la Conférence de l’America Fest hébergé par Tournant États-Unis. Wehner écrit : « Tout au long de son discours, Don Jr. peint un scénario dans lequel Atout les partisans – les Américains vivant dans l’Amérique rouge – sont attaqués sans relâche par un ennemi méchant et brutal. Il l’a décrit comme une bataille existentielle entre le bien et le mal. Un côté doit prévaloir ; l’autre doit être écrasé. Cela justifie à son tour tous les moyens nécessaires pour gagner. » Il a également claqué Trump Jr.Le personnage de , qu’il a qualifié de criblé de « corruption, d’ineptie et de banalité ». Il a ensuite fustigé le fils aîné du 45e président comme étant « extrêmement peu attrayant et inintéressant » et « une figure grossière et unidimensionnelle qui a remarquablement bien réussi à cacher au public toutes les qualités rédemptrices qu’il pourrait avoir ».

Nugent pesé sur Wehnercommentaires de lors d’un récent épisode de « Le Nuge nocturne », un clip de style actualité dans lequel Ted propose chaque soir son point de vue sur l’actualité de notre monde « d’une manière concise et fougueuse qui [is] totalement Ted. » Le rockeur conservateur au franc-parler a déclaré: « Je voudrais juste m’assurer de rappeler à tout le monde que George W. Bush et l’ensemble Buisson les gangs sont « l’État profond », faisant référence à un terme qui décrit un groupe de personnes censées contrôler les leviers du pouvoir, quel que soit le membre du gouvernement. « Ils manifestent un état d’éveil ; ils s’agenouillent devant l’autel du reniement. Donald Trump Jr., d’autre part, est une vérité-logique-et-bon-sens, Constitution, Déclaration des droits, Dix Commandements, Règle d’Or, Déclaration d’Indépendance, sois-le-meilleur-que-tu-peux-être, loi- et-ordre américain, c’est pourquoi il y a une division. Parce que Donald Trump Jr. et le Nugent famille et tous mes amis et voisins, tous mes copains de chasse, copains de pêche, tous mes rassemblements du deuxième et du premier amendement à travers l’Amérique, nous sommes solidaires Donald Trump Jr. et Donald Trump Sr. et de bonnes familles qui s’agenouillent devant l’autel du rêve américain, de la vie, de la liberté et de la poursuite du bonheur.

« George W. Bush et son rédacteur de discours étaient des escrocs », Ted a continué. « Il ne faut pas leur faire confiance. Ils représentent un État Profond d’abus de pouvoir criminel.

« Alors que Dieu bénisse Don Jr. et pas tellement quelqu’un associé à la Des buissons. »

Avril dernier, George W. Bush a décrit le GOP des temps modernes comme « isolationniste, protectionniste et, dans une certaine mesure, nativiste ». « Ce n’est pas exactement ma vision » pour la fête, Buisson Raconté CNB‘s « Aujourd’hui » Afficher. « Mais, vous savez, je ne suis qu’un vieil homme qu’ils mettent au pâturage. »

Nugent, qui a récemment démissionné du conseil d’administration de la Association National du Fusil (ARN) après 26 ans, a appelé Donald Trump « le plus grand président de notre vie. » Il a également déclaré que le magnat de l’immobilier milliardaire représentait « le cœur et l’âme des meilleures familles américaines ».

En vue de l’élection présidentielle de 2020, Nugent fait équipe avec Donald Trump Jr. en campagne.



