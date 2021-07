Ted Nugent refuse toujours de se faire vacciner contre le Covid 19 : « Je ne prendrai aucune photo expérimentale »

Ted Nugent dit qu’il ne prendra pas le vaccin COVID-19 car les injections disponibles aux États-Unis ont été autorisées en urgence mais n’ont pas encore été entièrement approuvées.

Comme les militants anti-vaccins, les animateurs de talk-shows et les politiciens d’extrême droite, Ted – qui a parlé ouvertement de sa bataille contre COVID-19 il y a trois mois – a fait de la nature « expérimentale » des vaccins un sujet de discussion.

« Quelqu’un m’a demandé : « êtes-vous vacciné ? » Oui,” Ted a dit dans son 26 juillet Youtube livestream (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Mon nom est Ted Nugent. Je suis complètement vacciné — j’ai eu tous mes vaccins. Je n’ai pas eu de test de dépistage de cobaye non autorisé, mais j’ai eu tous mes vaccins. J’ai eu tous mes vaccins qui qualifient et sont des vaccins, mais je n’ai eu aucun vaccin expérimental, et je ne prendrai aucun vaccin expérimental. Non seulement parce que je sais que c’est mon droit, mais je pense que le procès de Nuremberg [a series of military tribunals held after World War II to convict Nazis of their war crimes, including six million Jews and other minorities for medical trials] a prouvé qu’aucun homme, aucun nazi ou personne qui essaie d’être nazi ne peut forcer qui que ce soit à prendre des médicaments ou à expérimenter sur des êtres humains avec des médicaments non essayés.”

Les trois vaccins disponibles aux États-Unis — fabriqués par Pfizer et BioNTech, Moderne et Johnson & Johnson (J&J) — ont reçu une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA), qui FDA (Administration des aliments et des médicaments) propose pendant les crises comme moyen rapide de donner aux gens l’accès à des médicaments potentiellement vitaux. Plein FDA l’approbation se produit lorsqu’il a été déterminé qu’un produit offre des avantages qui l’emportent sur ses risques connus et potentiels pour la population visée. Dr Anthony Fauci, conseiller médical en chef de la Maison Blanche, a récemment déclaré qu’il s’attendait à une approbation complète pour Pfizer dans un mois environ, en août, et Moderne à suivre par la suite.

En avril, Nugent a parlé des jours les plus sombres de sa bataille contre COVID-19, affirmant qu’il n’avait “jamais eu aussi peur” de toute sa vie. L’activiste pro-armes de 72 ans, qui avait précédemment affirmé que le virus n’était “pas une vraie pandémie”, a déclaré: “C’était vraiment effrayant. Je ne pensais pas que j’allais y arriver. Je ne pouvais littéralement pas fonctionner. pendant environ 20 heures, puis ils sont venus et ils m’ont secouru… Le mal de tête de six pieds deux pouces et 225 livres [this time] ne ressemblait à rien de ce que j’ai jamais connu. Je veux dire, de la pointe de mes orteils au sommet de mes cheveux, j’étais littéralement étourdie et faible et j’avais du mal à me lever pour aller aux toilettes. Et je m’allongeais dans la baignoire quelques fois par jour avec de l’eau aussi chaude que je pouvais la prendre juste pour me distraire.”

Ted a également déclaré qu’il était traité pour COVID-19 par un groupe de médecins qui a fait une vidéo l’année dernière appelant à l’utilisation de l’hydroxychloroquine pour lutter contre le nouveau coronavirus, malgré les avertissements d’experts en santé publique. Nugent a ensuite détaillé sa gestion clinique du COVID-19, affirmant qu’il prenait de l’hydroxychloroquine, “un médicament éprouvé depuis 65 ans”, ainsi que de l’ivermectine, “un autre médicament éprouvé”.

L’hydroxychloroquine est le médicament contre le paludisme poussé par le président de l’époque Donald Trump qui s’est avéré inefficace contre COVID-19. En avril 2020, le Administration des aliments et des médicaments a émis un avertissement de sécurité, disant que les médicaments pourraient causer des problèmes de rythme cardiaque et avertissant qu’ils ne devraient être utilisés qu’en milieu hospitalier ou dans des essais cliniques.

L’ivermectine, un médicament antiparasitaire utilisé pour traiter plusieurs maladies tropicales négligées chez l’homme, est également utilisée en médecine vétérinaire. Selon Le Washington Post, les Administration des aliments et des médicaments a déclaré qu’au moins trois personnes avaient été hospitalisées en février après avoir pris la formulation vétérinaire. Il a averti que des doses élevées peuvent provoquer des réactions allergiques, des convulsions, des lésions hépatiques et même la mort.

Autrefois, Nugent, un fidèle Donald Trump partisan, avait qualifié le virus d'”escroquerie de gauche pour détruire” le 45e président américain. Il avait également répété un récit poussé par les médias conservateurs et contesté par des experts de la santé qui suggère que le nombre officiel de décès dus au coronavirus est gonflé.



