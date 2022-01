Ted Nugent répète des théories du complot sans fondement à l’occasion du premier anniversaire de l’émeute du Capitole américain

Ted Nugent a une fois de plus répété la théorie du complot sans fondement selon laquelle l’émeute au Capitole des États-Unis a été orchestrée par des agents secrets FBI agents, Antifa et Les vies des Noirs comptent.

Le 6 janvier 2021, les partisans de l’ancien président Donald Trump a pris d’assaut le Capitole des États-Unis, vandalisé le bâtiment et agressé des policiers. Cinq personnes sont mortes, dont un policier du Capitole, Brian malade, et un vétéran de l’Air Force de 35 ans, Ashli ​​Babbit, abattu par la police.

De nombreuses personnalités politiques ont accusé Atout d’avoir personnellement incité à l’attaque en laissant entendre à plusieurs reprises que ses partisans devraient prendre des mesures afin d’exiger des législateurs qu’ils répondent à ses allégations sans fondement de fraude électorale. Lors d’un rassemblement précédant l’émeute, Atout a prononcé un discours incendiaire, exhortant la foule à se rendre au Capitole, à « faire preuve de force » et à « se battre beaucoup plus fort ».

Au lendemain de l’attaque, Twitter suspendu définitivement Atout, citant « le risque de nouvelles incitations à la violence ».

Nugent discuté des retombées de l’émeute du Capitole le 6 janvier 2022 Youtube livestream marquant le premier anniversaire de l’événement tragique. Le rockeur conservateur au franc-parler a déclaré (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je pense que le 6 janvier 2021 était un cadeau de Dieu pour souligner davantage et prouver à quel point le parti démocrate est pourri jusqu’à la moelle, en phase terminale malhonnête, traîtreusement criminel, en particulier ce devilpunk qui pense qu’il est le commandant en chef. Écoutez-vous et regarder ce monstre de connard qui déteste l’Amérique et la liberté ? Vous regardez et écoutez ce type ? « Eh bien, c’est terriblement dur, Ted.’ Oui, c’est extrêmement dur car il n’y a pas de termes doux ou civils à utiliser pour décrire Joe Biden ou Kamala Harris ou, très honnêtement, n’importe qui au gouvernement en ce moment.

« J’ai expliqué ce qu’est aujourd’hui, le 6 janvier, et pourquoi c’est un don de Dieu pour les personnes qui possèdent l’attribut et la responsabilité les plus importants d’un expérimentateur en matière d’autonomie gouvernementale, ce qui n’arrive qu’aux États-Unis d’Amérique. Et cet attribut, que pouvoir, cet esprit d’indépendance définitif s’appelle la pensée critique. Vous devez penser de manière critique à tout maintenant plus que jamais, j’en suis sûr. Mais voici ce que la pensée critique et l’accumulation de preuves et l’identification de statistiques, de séquences vidéo, de déclarations des ennemis du gouvernement.

Ted a poursuivi: « Voici ce qui s’est passé le 6 janvier 2021. Atout a organisé un rassemblement à Washington, DC, et les familles conservatrices qui… Des rassemblements sans précédent tout au long de la campagne pour Président Trump. Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, des dizaines de milliers — j’étais là ; J’étais là au Atout rassemblements — dix, vingt, trente, quarante mille personnes scandant pour la première fois dans l’histoire de la politique mondiale : « Nous vous aimons. Nous t’aimons.’ Parce qu’il a fait tant de grandes choses pour l’Amérique. Sécuriser nos frontières — pas complètement, mais mieux que quiconque. Négocier l’indépendance énergétique, qui, soit dit en passant – juste une observation du guitariste qui n’est pas allé à l’université ; [I was] trop occupé à apprendre des choses importantes – l’indépendance énergétique est en fait meilleure que la dépendance énergétique. C’est pourquoi nous avons entendu « Je t’aime » au Donald Trump rassemblements. Fréquentation sans précédent.

« Donc, ce qui s’est passé le 6 janvier, c’est que les familles qui ont soutenu Donald Trump – ‘Nous t’aimons. Nous t’aimons’; des nombres sans précédent, des chants sans précédent – ils ont décidé de manifester pacifiquement au Capitole des États-Unis, mais ils ont été poussés par cela Epps prick, un instigateur et un agent provocateur alimenté par le gouvernement », Nugent dit, faisant référence à l’affirmation sans fondement selon laquelle les émeutes ont été attisées par un Atout partisan de l’Arizona qui a été faussement dépeint par certains médias de droite comme un infiltré FBI agent. « Le 6 janvier 2021, les familles conservatrices qui ne briseraient pas une fenêtre, ne blesseraient personne, n’avaient pas d’armes, n’avaient eu aucune violence, n’avaient commis aucune émeute ou incendie criminel, contrairement à Seattle et Portland et Les vies des Noirs comptent et Antifa… Mais vous savez, quand ils sont allés au Capitole, ils ont été provoqués et poussés par des agents du Bureau fédéral d’enquête – prétendument. Et c’est là que la violence a éclaté, c’est là que le vandalisme s’est produit, c’est là que la criminalité a eu lieu – aux mains de punks infiltrés démocrates portant Atout insignes royaux. Ce n’était pas Atout partisans qui ont commis la violence et le vandalisme — c’était Les vies des Noirs comptent et Antifa et Bureau fédéral d’enquête agents provocateurs. C’est au cinéma.

« J’ai eu ces débats avec les sacs à poussière, et certains des sacs à poussière sont vraiment proches de moi » Ted ajoutée. « Eh bien, vous êtes un maniaque parce que vous ne pouvez pas voir que c’était Atout supporters cassant…’ Non, ce n’était pas le cas. C’étaient des démocrates et Bureau fédéral d’enquête plantes et agents provocateurs. En fait, le Atout les supporters disaient : « Ne franchissez pas le mur. « Ne brisez pas les fenêtres », « N’entrez pas par effraction », « N’entrez pas » sur le film – le film que nous avons été autorisés à voir.

« Alors Dieu merci pour le 6 janvier 2021, car ce sont les gangsters démocrates qui ont fait toute la violence et le vandalisme. »

FBI réalisateur Christophe A. Wray a témoigné à maintes reprises devant la commission judiciaire du Sénat qu’il n’y avait aucune preuve que Antifa, anarchistes ou provocateurs qui n’ont pas soutenu Atout ont participé au siège du Capitole.

Plus de 725 personnes ont été inculpées de divers crimes en lien avec l’insurrection meurtrière. Parmi ceux-ci, 225 personnes ont été accusées de voies de fait ou de résistance à l’arrestation tandis que plus de 75 ont été accusées d’avoir utilisé une arme mortelle ou dangereuse contre des policiers. 640 personnes ont été accusées d’être entrées dans un bâtiment fédéral à accès restreint ou sur son terrain et 75 autres ont été inculpées d’être entrées dans une zone d’accès restreint avec une arme mortelle.

À la suite de l’insurrection, le Congrès a été contraint de suspendre temporairement le décompte des votes du Collège électoral de 2020, un processus qui a finalement certifié l’élection de Président Joe Biden.

Malade, qui a été aspergé d’une substance chimique pendant l’émeute, s’est effondré plus tard et est décédé.

Babbitt, qui était un fervent partisan de Atout, a été abattue une fois par un officier alors qu’elle tentait de franchir la vitre brisée d’une porte menant au hall du Capitole, qui avait été barricadé de l’intérieur avec des meubles. Sa famille a déclaré aux médias après sa mort que Babbitt s’était rendu à Washington le 6 janvier pour protester contre la certification par le Congrès de Président Joe Bidenla victoire du Collège électoral.