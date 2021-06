Ted Nugent répète une fois de plus la théorie du complot sans fondement selon laquelle les émeutiers du Capitole étaient des partisans de «Black Lives Matter» et «Antifa»

Ted Nugent a une fois de plus répété la théorie du complot sans fondement selon laquelle l’émeute au Capitole des États-Unis a été orchestrée par Antifa et Les vies des Noirs comptent.

Le 6 janvier, les partisans de l’ancien président Donald Trump a pris d’assaut le Capitole des États-Unis, vandalisé le bâtiment et agressé des policiers. Cinq personnes sont mortes, dont un policier du Capitole, Brian malade, et un vétéran de l’Air Force de 35 ans, Ashli ​​Babbit, abattu par la police.

De nombreuses personnalités politiques ont accusé Atout d’avoir personnellement incité à l’attaque en laissant entendre à plusieurs reprises que ses partisans devraient prendre des mesures pour exiger des législateurs qu’ils répondent à ses allégations sans fondement de fraude électorale. Lors d’un rassemblement précédant l’émeute, Atout a prononcé un discours incendiaire, exhortant la foule à se rendre au Capitole, à « faire preuve de force » et à « se battre beaucoup plus fort ».

Au lendemain de l’attaque, Twitter suspendu définitivement Atout, citant “le risque de nouvelles incitations à la violence”.

Nugent discuté des retombées de l’émeute du Capitole lors d’un 7 juin Youtube direct. Le rockeur conservateur au franc-parler a déclaré (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Nous savons que l’événement du 6 janvier au Capitole à Washington, DC, ce n’était pas Atout partisans détruisant des trucs et cassant des fenêtres et étant des vandales. Ceux-là étaient Antifa et Les vies des Noirs comptent portant Atout chemises et chapeaux. Je veux être enregistré maintenant pour ça. Insurrection mon cul.

“Alors laissez-moi être clair : le 6 janvier n’était pas une insurrection. C’étaient des terroristes, comme Les vies des Noirs comptent et Antifa habillé en Donald Trump chemises faisant tous les dégâts. Le vrai Atout les partisans étaient des conservateurs qui croient en Dieu, la famille, le pays, la loi et l’ordre essayant de les arrêter. Et je demanderais… Alors pourquoi les flics leur faisaient-ils signe ? Et voici la question à laquelle l’Amérique exige une réponse : qui était le flic qui a tiré sur le vétérinaire de la Navy ? Était-ce la Marine ou l’Armée de l’Air ? Peu importe, car les guerriers de l’armée sont tous des héros et des guerriers de toute façon. Je veux savoir le nom du flic qui a tiré sur la dame, et je veux savoir ce qui va lui arriver.”

Nugent avait déjà fait des déclarations similaires lors de l’épisode du 11 janvier de son émission Internet “Esprit Feu de Camp”. À l’époque, le rockeur conservateur au franc-parler avait déclaré à propos des événements du 6 janvier : « Je pense que tout le monde sait que toutes les tromperies possibles ont été appliquées aux récentes élections, et Donald Trump voulaient que les Américains qui croient cela en soient témoins et le sachent pour protester pacifiquement contre le premier amendement. Et je suis également convaincu par rapport aux déclarations que je viens de faire que Antifa et Les vies des Noirs comptent des terroristes se sont infiltrés dans cette manifestation pacifique, et ce sont eux qui ont initié la violence.

“Certains Trumpsters trop zélés sont-ils devenus incontrôlables ? Je ne pense pas qu’ils aient blessé qui que ce soit ; je ne pense pas qu’ils aient endommagé quoi que ce soit”, a-t-il déclaré. “Et s’ils l’ont fait, et si je vois des preuves à cette fin, je l’admettrai. Personne n’est pur, l’âme de personne n’est incapable d’erreurs.”

Selon Le Washington Post, FBI réalisateur Christophe A. Wray a témoigné à plusieurs reprises devant la commission judiciaire du Sénat qu’il n’y avait aucune preuve que Antifa, anarchistes ou provocateurs qui n’ont pas soutenu Atout ont participé au siège du Capitole.

Babbitt, qui était un fervent partisan de Atout, a été abattue une fois par un officier alors qu’elle tentait de franchir la vitre brisée d’une porte menant au hall du Capitole, qui avait été barricadé de l’intérieur avec des meubles. Sa famille a déclaré aux médias après sa mort que Babbitt s’était rendu à Washington le 6 janvier pour protester contre la certification par le Congrès de Président Joe Bidenla victoire du Collège électoral.

En vue de l’élection présidentielle de 2020, Nugent fait équipe avec Donald Trump Jr. en campagne.

Ted a appelé Donald Trump “le plus grand président de notre vie”, et a déclaré que le magnat de l’immobilier milliardaire représentait “le cœur et l’âme des meilleures familles américaines”.



