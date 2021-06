Ted Nugent se souvient d’avoir passé du temps avec Bon Scott : “Il était toujours ivre”

Rockeur légendaire Ted Nugent a de nouveau discuté de sa position de longue date contre les drogues et les boissons lors d’une diffusion en direct sur YouTube plus tôt dans la journée (jeudi 17 juin). Parlant de la raison pour laquelle tant de musiciens de rock légendaires abusent de la drogue, Ted dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Beaucoup de mes héros musicaux, certains des gens les plus grands, les plus talentueux et les plus doués de la planète, ils deviendraient de plus en plus élevés parce qu’au départ ils ne pouvaient pas gérer l’intensité de l’art. Et plus vous planez, le plus stupide que vous obtenez, et plus stupide les décisions que vous prenez, puis ils s’étouffent sur leur propre vomi et ils sont morts.

“Jimi Hendrix m’a offert de la drogue”, a-t-il poursuivi. “J’ai dit: ‘Non, merci. Certainement pas.’ Permettez-moi également de mentionner Bon Scott — quel monstre doué, hein ? Bon Scott de AC DC m’a offert tous ses Jack Daniel’s. Nous étions au studio d’enregistrement à Miami, à Critères Son. j’enregistrais ‘Guerriers week-end’ — ça devait être 79 — et ils enregistraient ‘Autoroute pour l’enfer’. On faisait des concerts ensemble tout le temps. Et il était toujours ivre. Il [would always go], ‘Nugent, ici. Avoir un peu de ça. Cela vous détendra. Comme si j’avais besoin d’être plus lâche. [Laughs] Il ne peut pas imaginer à quel point un être humain peut être lâche parce que le whisky a brouillé sa sensibilité. Je suis le gars lâche; tu es le gars qui bave. Baver n’est pas lâche. Trébucher n’est pas lâche. Le vomissement n’est pas lâche. Et mourir n’est pas lâche.”

En février dernier, Nugent révélé lors d’une Facebook en direct stream que sa “mère et son père étaient alcooliques. Je ne savais pas qu’ils étaient alcooliques. Je pensais qu’ils avaient juste un Tom Collins [cocktail] tous les soirs – peu importe ce que c’est – ou un martini aux olives », a-t-il dit. « Alors ma mère et mon père fumaient, buvaient des alcooliques. Et j’étais entouré, dans le monde du rock and roll, d’idiots qui fumaient, buvaient et droguaient.

“Alors quelle est la différence entre une personne qui tombe amoureuse de ça et une personne qui défie ça ? Je n’en ai pas la moindre idée”, a-t-il admis. “Parce que je pense que Dieu nous a donné à tous tout ce dont nous avons besoin.

“Certaines personnes recherchent une solution de facilité, et d’autres non. Je ne l’ai pas fait. Je pense que c’était juste de la chance. Parce que mes frères et sœurs fumaient et buvaient, et ils ne se sont même pas entourés de goofball sacs de saleté rock and roll. Je l’ai fait. “

Ted a poursuivi en disant que la plupart de ses influences “se sont élevées – juste devant moi. Et j’ai admiré la merde vivante qui en sortait”, a-t-il déclaré. “Le MC5, ils trébuchaient tous, vomissaient, stupides ivres et défoncés, et je les admirais au-delà de toute description. Mais ensuite, cela les a rattrapés, et j’ai dit : ‘Oh.’ Dieu merci, je ne suis pas allé, ‘Hé, ils fument beaucoup de haschich, et ils ne font que jeter les confitures. Je vais peut-être essayer le haschich. Et heureusement, je ne l’ai pas fait. Heureusement, je les ai vu exploser. J’ai vu les drogues et l’alcool détruire l’énergie que j’admirais, détruire le groove que j’admirais. Et à ce jour, Wayne Kramer est un cher ami à moi. Wayne, Je t’aime mon pote. Et il sait que je l’aime. Et nous avons de grandes conversations. Et il est probablement à l’opposé de mes idéologies. Mais pas vraiment, parce qu’il a une éthique de travail, et c’est un gars de la famille, c’est un gars aimant, c’est un gars productif, c’est un gars consciencieux, c’est un gars attentionné. Mais je pense qu’à ce jour, il pense que la drogue est essentielle… Je ne veux pas présumer – j’ai eu une conversation avec lui il n’y a pas si longtemps où nous étions en désaccord sur l’utilisation de la marijuana et d’autres substances intoxicantes, ou quelle que soit la catégorie que vous voulez mettre ‘ em dedans.

“Le fait est que, chanceux pour moi, j’ai pu faire la différence entre la livraison des choses que j’admirais par rapport à l’occasionnel et, le plus souvent, la conduite de ceux que j’admirais”, Ted ajoutée.

“Jimi Hendrix m’a offert ses médicaments, et j’ai dit non. Jean Belushi m’a offert ses médicaments; J’ai dit non. Keith Lune m’a offert ses drogues et son alcool, et j’ai dit non. Bon Scott m’a offert ses drogues et son alcool, et j’ai dit non. J’ai dit non à tout le monde.”

De retour en 2018, Nugent a déclaré que le Canada était “absolument fou” de sa décision de légaliser la marijuana, expliquant qu’il n’avait “jamais vu un seul moment de résultat positif de la part d’une personne défoncée”. Il a déclaré: “Je suis pour la marijuana médicale, je suis pour tout ce qui est médical, tant que c’est vraiment bénéfique pour les personnes souffrant de problèmes de santé, mais légaliser les loisirs confortablement engourdis est un scénario garanti pour des vies ruinées.”

Nugent a siégé aux conseils d’administration de plus de deux douzaines d’associations politiques et caritatives, y compris le Association National du Fusil (ARN), Les mères contre l’alcool au volant (MADD), et Éducation à la résistance à l’abus de drogues (OSER) programme d’application de la loi.