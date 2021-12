Ted Nugent : Sebastian Bach « veut être plus une pop star qu’un musicien »

Dans une nouvelle interview avec Canapé King Cool, Ted Nugent a parlé de son implication avec DAMNOCRATIE, le projet éphémère qu’il a formé avec ANTHRAX guitariste Scott Ian, ancien RANGÉE DE DÉPANNAGE chanteur Sébastien Bach, ex-DANGER BIOLOGIQUE bassiste/chanteur Evan Seinfeld et batteur Jason Bonham (BONHAM, OVNI, ÉTRANGER).

DAMNOCRATIE a été présenté dans le 2006 VH1 émission de télévision « réalité »Supergroupe ». La prémisse de la série, qui a été tournée en février et mars 2006, était d’enfermer plusieurs musiciens dans une maison pendant 12 jours et de les amener à écrire et enregistrer une nouvelle musique originale. En plus des cinq musiciens, manager Doc McGhee (EMBRASSER) était en charge pendant toute la durée du tournage/enregistrement. Le groupe de stars a également joué en tête d’affiche à l’Empire Ballroom de Las Vegas.

Demandé pourquoi DAMNOCRATIE n’a jamais continué au-delà de l’émission de télévision, Ted dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Sébastien Bach, j’aime l’homme, mais quel idiot. Il est tellement déterminé à se cacher de Sébastien Bach. Je veux dire, il a fait des mensonges vraiment méchants et stupides contre moi. [Laughs] Et j’aime toujours le gars; il est doté de l’une des voix les plus étonnantes de l’histoire du monde. Mais sa propension à se démener pour s’échapper avec les drogues et l’alcool. C’est une malédiction auto-infligée dont j’ai été témoin toute ma vie qui est inexcusable.

« DAMNOCRATIE – Jason Bonham, talent monstre. Grand homme, éthique de travail, Et tous les gars… Scott – super humain, » Ted a continué. « Super force musicale. Tous — amusant d’être avec. Même Sébastien, même s’il le perdait toujours. Mais c’était amusant. Et cela ne s’est pas produit parce que c’était trop programmé.

« Avec ces talents puissants – [Evan], Jason, Scott et nous tous — nous avons adoré la musique. Nous voulions faire de la musique. Je pense que dans le cas de Sébastien, je pense qu’il veut être plus une pop star qu’un musicien. Et donc il était comme un gamin dans un magasin de bonbons entouré de toutes ces forces musicales. Et, encore une fois, c’est une force musicale. C’est juste qu’il a tendance à aller du côté transparent et pop star du rock and roll. Et si tu veux être une star du rock and roll, tu ne le seras pas. Si vous voulez faire de la bonne musique, vous serez probablement une star du rock and roll. Grande différence.

« J’ai joué Jason depuis lors, et j’ai passé du temps avec Scott depuis, » Nugent ajoutée. « Des gars formidables, et c’était amusant. Mais je ne peux plus jamais aller dans une ville et produire une émission de télévision comme celle-là. C’est juste trop de trucs pressés et attendant. »

Bach précédemment évoqué son implication avec DAMNOCRATIE lors d’une session de questions-réponses 2019 à la Fanboy Expo à Knoxville, Tennessee. Demandé s’il y avait une bonne DAMNOCRATIE enregistrements disponibles à la sortie, Bach a déclaré : « Cette session existe sur mon ordinateur portable. Ted Nugent Je ne voulais pas en faire une réalité. Il a beaucoup trop d’animaux à tuer. Au sommet de sa liste se trouvent les écureuils, les lapins, les oiseaux. Obtenez-les tous. C’est important. Vous ne pouvez pas aller en acheter un au magasin ; tu dois tuer le tien. Je ne suis pas contre ça, mais… tu sais. Je me souviens quand il se concentrait plus sur la musique que ça. C’était le Ted J’ai écouté. Je dois aller tuer les écureuils, grand-père. Et puis postez une photo avec un petit enfant, et l’enfant est comme ça [gives a horrified look]. « Je ne veux pas tuer un ami. » Genre, mon Dieu, détends-toi sur le meurtre, mec. Calmez-vous sur les meurtres. » Il a ensuite ajouté: « D’accord, je vais avoir des ennuis pour tout ce que je viens de dire. »

En juin 2006, DAMNOCRATIE sorti des versions démo brutes de trois chansons — « Reprends-le », « Ultra Vivant » et « Le bout du monde » – sur le groupe Mon espace profil. À l’époque, Bach a déclaré qu’il était « plus qu’un peu frustrant de regarder l’émission et de voir peu ou pas de séquences du groupe jouant réellement de la musique. Quand je dis dans l’émission, « Eh bien, nous avons jammé pendant six ou sept heures aujourd’hui », rien de tout ça, ça me rend dingue ! » il expliqua. Il a ajouté que les démos étaient « de très mauvaise qualité » avec « aucune production » et a prédit que « si jamais nous coupions ces morceaux, ils ne ressembleraient probablement en rien à ces démos ».

Dans ses mémoires de 2016, « 18 ans et la vie sur Skid Row », Bach a écrit sur la façon dont Nugent, qu’il considérait comme l’une de ses idoles musicales, aurait lancé une tirade raciste sur le tournage de « SuperGroupe », provoquant Sébastien jouer le rôle d’un héros improbable pour l’équipe afro-américaine en sortant et en allant voir le producteur, refusant de continuer à travailler avec le Nuge.

L’année suivante, Nugent claqué Bach pour ses commentaires, en disant: « Il tombe dans la colonne » sans importance « . C’est vrai – le gars fume tellement de dope. Les gens aiment Sébastien Bach va littéralement m’écouter la louange Chuck Berry et Bo Diddley et Petit Richard et James Brown et Wilson Pickett, ils m’écouteront faire l’éloge de ces artistes noirs et l’appelleront littéralement raciste. Je veux dire, combien de dope faut-il fumer pour être aussi stupide ? »

Il a poursuivi: « Littéralement, je suis celui pendant cette émission de télévision qui a martelé la maison que nous ne pouvons pas perdre le contact avec nos pères fondateurs noirs, que si vous n’avez pas ce groove des artistes noirs, si vous n’avez pas le Chuck Berry et Bo Diddley et Petit Richard et James Brown groove, ta musique ne vaut rien. C’est ce que j’ai conduit à la maison. Et il appellerait ça un raciste ? C’est plus drôle que Richard Pryorl’afro prend feu. Je veux dire, à quel point pouvez-vous être stupide ? »