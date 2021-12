Ted Nugent : « Si vous êtes contre Kyle Rittenhouse, vous êtes du côté du mal »

Ted Nugent a fait l’éloge des jurés qui ont blanchi Kyle Rittenhouse sur les cinq chefs d’accusation retenus contre lui – allant de l’homicide intentionnel à l’homicide imprudent en passant par la mise en danger imprudente – affirmant que « l’instinct le plus pur et le plus juste et le droit à l’autodéfense » étaient soutenus.

Rittenhouse abattu deux personnes et blessé une troisième au cours d’une nuit de troubles à Kenosha, Wisconsin l’année dernière à la suite de la fusillade de la police de Jacob Blake. Rittenhouse a été acquitté des cinq chefs d’accusation il y a moins de deux semaines après qu’un jury a délibéré pendant 27 heures sur quatre jours.

Nugent abordé le Ritenhouse verdict lors de son premier post-Thanksgiving Youtube diffusion en direct lundi (29 novembre). Il a dit en partie (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : « Il est maintenant temps d’optimiser la gratitude pour ce rêve américain unique, merveilleux et unique en son genre, en tirant parti d’exemples où le bien surmonte le mal, où le bien surmonte le mal et le laid. Et l’exemple ultime c’est que Kyle Rittenhouse mis en œuvre, exécuté l’autodéfense parfaite.

« Si vous êtes contre Kyle Rittenhouse, vous êtes du côté du mal », a-t-il poursuivi. « Si vous êtes contre Kyle Rittenhouse, vous pensez que le mal doit l’emporter sur le bien. C’est exactement ce que cela signifie. Si vous dites : « Merci mon Dieu », « Merci, le jury de Kenosha », « Merci, le juge de Kenosha », « Merci, Kyle Rittenhouse,’ parce que les bonnes personnes croient au bien plutôt qu’au mal, si vous croyez vraiment cela, une famille – alléluia – ne suffit pas. Vous devez appeler votre maire, votre sénateur, votre membre du Congrès, votre gouverneur, votre procureur général. Laissez un message à leur bureau que nous croyons au bien sur le mal et nous remercions Dieu, le jury de Kenosha et le système judiciaire de Kenosha d’avoir prouvé que l’instinct le plus pur et le plus juste et le droit à l’autodéfense sont soutenus.

« C’est un moment dans le temps. C’est un moment puissant pour que les bonnes personnes se lèvent et soient comptées, parce que ceux qui sont contre Kyle Rittenhouse sont du côté du mal. Ils pensent que les agresseurs d’enfants, les violeurs et les criminels en liberté conditionnelle devraient être libérés dans la rue pour menacer nos vies. Et selon la gauche, selon CNN, selon les manifestants contre Kyle Rittenhouse, nous devrions nous pencher et laisser le mal nous tuer. C’est ce que l’autre côté représente. C’est malade. Les gens contre l’autodéfense qui s’expriment contre Kyle Rittenhouse, ces gens sont malades. C’est une maladie diabolique, de penser que les bonnes personnes devraient se rendre au mal menaçant leur vie. C’est ce que nous examinons ici.

« Que tout le monde sache que nous soutenons le bien contre le mal, Kyle Rittenhouse contre le mal, l’autodéfense contre les forces maléfiques et mortelles, » Ted ajoutée. « Il est maintenant temps de crier aussi fort et fier partout où nous allons. »

Plus tôt dans le mois, Nugent a fait la une des journaux lorsqu’il a déclaré lors d’un podcast qu’il voulait donner des munitions à vie à Rittenhouse. Il a dit « Rock Of Nations avec Dave Kinchen »: « Je vais mettre la main sur Kyle Rittenhouse et je vais lui fournir des munitions à vie. » Le rockeur de 72 ans a ajouté qu’il aimerait également « commencer le Kyle Rittenhouse masterclass tactique parce que, jeune homme, il faisait du bien. Il connaissait cette arme. » Nugent a continué à appeler Rittenhouse « un samouraï » qui « dans ces conditions incroyables, traumatisantes et physiquement agressives – il a fait son travail ».



