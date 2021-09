Ted Nugent Spars avec l’homme du Michigan sur le commentaire « Black Lives Matter » pendant le rallye (vidéo)

Ted Nugent échangé des mots avec un homme du Michigan après que le rocker conservateur au franc-parler a appelé le Les vies des Noirs comptent mouvement une « organisation terroriste ».

Selon WWMT, la confrontation a eu lieu vendredi dernier (17 septembre) au centre-ville de Centreville, Michigan, où Nugent est apparu dans le cadre de la Jack Coleman présente Ted & Shemane Nugent Constitution Tour, mettant en vedette divers candidats républicains du Michigan aux élections.

« N’y a-t-il pas BLM des punks qui veulent venir me harceler ?” Nugent demanda la foule.

Quelques secondes plus tard, Marron Jalen s’est approché de la scène pour défier le chanteur.

“Quel est le problème avec Les vies des Noirs comptent?” brun exigé de savoir.

“Vies noires t’en fous des vies noires. Ils restent debout pendant que les Noirs s’entretuent”, Nugent répondu. “Les vies des Noirs comptent est une organisation terroriste!”

brun a pris le micro puis s’est adressé à la foule en scandant “Les vies noires comptent aussi”.

“Nous ne sommes pas ici par choix.” brun mentionné.

Un homme dans la foule a crié : « Nous ne vous avons pas amené.

Plusieurs dizaines de personnes ont commencé à scander « USA » et « All Lives Matter » et réprimandées verbalement brun alors qu’il quittait la scène.

brun dit plus tard WWMT qu’il a été offensé quand Nugent appelé Les vies des Noirs comptent une organisation terroriste.

“J’aime la Constitution, j’aime les droits qu’elle devrait défendre. Il y a des gens qui les prennent et les interprètent mal et les emmènent dans une direction différente de ce qu’elle devrait être”, brun mentionné.

Les Les vies des Noirs comptent mouvement a été lancé à l’été 2013 par des organisateurs noirs Alicia Garza, Patrisse Cullor et Opale Tometi après George Zimmerman a été acquitté du meurtre de Trayvon Martin. Suivant George Floydla mort de Minneapolis, le mouvement a gagné encore plus d’attention.

Dans une interview d’août 2020 avec un auteur conservateur et animateur de podcast David J. Harris Jr., Nugent insisté pour que Les vies des Noirs comptent est une organisation marxiste, anti-policière et radicale qui veut démolir l’Amérique et a invoqué une théorie du complot démystifiée selon laquelle Georges Soros, l’investisseur milliardaire et philanthrope, orchestre et finance les manifestations contre les meurtres de Noirs par la police.

“Bien sûr, les vies noires comptent quand vous prenez les mots pour ce qu’ils signifient” Ted mentionné. « Malheureusement, le Les vies des Noirs comptent le mouvement n’a rien à voir avec les vies noires. C’est un marxiste, anti-américain… Et je n’ai même pas… L’anarchie — évidemment, leur modus operandi est l’anarchie, mais il y a quelque chose de bien plus profond et de plus diabolique en eux. Ils veulent démanteler la seule qualité de vie qui facilite, encourage et défie l’accomplissement, l’excellence, les rêves, l’esprit d’entreprise et tout ce qui a à voir avec le rêve américain.

“J’ai donc peur de vouloir dire les mots” Black Lives Matter “parce que je les pense, mais quand vous identifiez le mouvement, c’est juste le contraire de cette déclaration.”



Nugent a qualifié Black Lives Matter d’organisation terroriste et a appelé tous les membres de la foule à contester son opinion. Jalen Brown, un résident de Centerville, a pris le micro et a expliqué le mouvement. Il a été hué. pic.twitter.com/xhyW1vylHw – Mike KrafcikTV (@Mkrafcik) 18 septembre 2021

