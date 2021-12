Ted Nugent sur la façon dont il a battu Covid 19 : « J’ai écouté ce que le gouvernement m’a dit de faire et j’ai fait le contraire »

Ted Nugent a parlé à Andy Hall de la station de radio Des Moines, Iowa Laser 103,3 sur la façon dont il a réussi à battre COVID-19 il y a huit mois. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « [The virus] a été conçu par les communistes chinois et M. Fauci [the nation’s top infectious diseases expert Anthony Fauci] pour être un gain de fonction – ils l’ont conçu pour que tout le monde l’obtienne – et je suis l’un de ces corps dans l’équipe tout le monde, donc je l’ai eu. Mais ce que j’ai fait, c’est que je suis vraiment intelligent. Tu sais à quel point je suis intelligent ? J’ai écouté ce que le gouvernement m’a dit de faire et j’ai fait tout le contraire. Et tout ce que le gouvernement m’a dit de ne pas faire, c’est exactement ce que j’ai fait, et j’ai été guéri en deux jours environ. »

Nugent, un théoricien du complot au franc-parler qui a refusé de prendre le vaccin, a également encore une fois faussement affirmé que les mesures de santé publique prises pendant la pandémie de COVID-19 violaient le code de Nuremberg, un ensemble de directives d’expérimentation médicale établies après la Seconde Guerre mondiale, car le vaccin est expérimental.

« Ce n’est pas un vaccin », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas un vaccin. C’est un vaccin expérimental, et vous ne pouvez pas expérimenter sur moi et ma famille. Je n’ai même pas besoin des procès de Nuremberg pour me l’apprendre; mon cerveau me le dit. C’est donc vraiment triste , période traîtresse en Amérique où n’importe qui serait assez fou pour écouter Fauci ou [U.S. president Joe] Biden ou la QUI [World Health Organization] ou la CDC [Centers for Disease Control and Prevention] – pratiquement indigne de confiance. Et si vous écoutez leur hypocrisie constante — du lundi au mardi, ils se contrediront encore et encore.

« Donc, je pense que nous pouvons tous voir l’écriture sur le mur », a-t-il ajouté. « C’est vraiment moche, c’est vraiment traître, je considère cela comme un crime. Cela me brise le cœur de dire que le pire ennemi de l’Amérique en ce moment est le gouvernement américain. Quelle chose tragique à dire, mais les preuves sont inéluctables. »

En dépit Nugentprétendent que les vaccins COVID-19 sont des expériences médicales humaines, ils ont subi des tests approfondis avant d’être proposés à la population.

Selon le site Web non partisan et à but non lucratif Fact Check, bien que les vaccins réduisent la probabilité d’être infecté, ils ne sont pas efficaces à 100%, il y a donc une chance qu’une personne non vaccinée puisse infecter une personne vaccinée – en particulier les personnes vulnérables, comme les personnes âgées et individus immunodéprimés. Et, bien que la vaccination offre une excellente protection contre les maladies graves, une faible proportion de personnes vaccinées a encore besoin de soins en USI.

Plus de 60% de la population du pays sont actuellement entièrement vaccinés contre le coronavirus, tandis que plus de 71% ont reçu au moins une injection, selon les données de la CDC.

Plus de 794 000 personnes sont mortes du coronavirus aux États-Unis

En avril, Nugent a parlé des jours les plus sombres de sa bataille contre COVID-19, affirmant qu’il n’avait « jamais eu aussi peur » de toute sa vie. L’activiste pro-armes de 72 ans, qui avait précédemment affirmé que le virus n’était « pas une vraie pandémie », a déclaré: « C’était vraiment effrayant. Je ne pensais pas que j’allais y arriver. Je ne pouvais littéralement pas fonctionner. pendant environ 20 heures, puis ils sont venus et m’ont secouru… Le mal de tête de six pieds deux pouces et 225 livres [this time] ne ressemblait à rien de ce que j’ai jamais connu. Je veux dire, de la pointe de mes orteils au sommet de mes cheveux, j’étais littéralement étourdi et faible et j’avais du mal à me lever pour aller aux toilettes. Et je m’allongeais dans la baignoire deux ou trois fois par jour avec de l’eau aussi chaude que possible, juste pour me distraire. »

Ted a également déclaré qu’il était traité pour COVID-19 par un groupe de médecins qui a fait une vidéo l’année dernière appelant à l’utilisation de l’hydroxychloroquine pour lutter contre le nouveau coronavirus, malgré les avertissements d’experts en santé publique. Nugent a ensuite détaillé sa gestion clinique du COVID-19, affirmant qu’il prenait de l’hydroxychloroquine, « un médicament éprouvé depuis 65 ans », ainsi que de l’ivermectine, « un autre médicament éprouvé ».

Ni l’hydroxychloroquine ni l’ivermectine n’ont été approuvées par le FDA pour la prévention ou le traitement du coronavirus. Alors que l’ivermectine est utilisée pour traiter les chevaux contre les parasites et les vers, elle a été approuvée pour un usage humain pour traiter les infections telles que les poux de tête et les affections cutanées comme la rosacée.

Dans le passé, Nugent, un fidèle Donald Trump partisan, avait qualifié le virus d' »escroquerie de gauche pour détruire » le 45e président américain. Il avait également répété un récit poussé par les médias conservateurs et contesté par des experts de la santé qui suggère que le nombre officiel de décès dus au coronavirus est gonflé.