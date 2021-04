Ted Nugent teste le Covid 19 positif: “ Je pensais que j’étais en train de mourir ”

Ted Nugent dit qu’il a été testé positif au COVID-19.

Le rocker conservateur au franc-parler a annoncé la nouvelle de son diagnostic dans un Facebook en direct diffusé plus tôt dans la journée (lundi 19 avril).

“J’ai une annonce à faire,” Nugent mentionné. «Tout le monde m’a dit que je ne devais pas annoncer cela.

«J’ai eu des symptômes de grippe ces dix derniers jours. Je pensais que j’étais en train de mourir. Juste une merde.

“J’ai été testé positif aujourd’hui. J’ai la merde chinoise. J’ai la tête bouchée, les courbatures. Mon Dieu, quelle douleur dans le cul. Je pouvais à peine ramper hors du lit ces derniers jours … Alors je a été officiellement testé positif au COVID-19 aujourd’hui. “

Nugent a poursuivi en disant qu’il était «confiné à la maison, c’est-à-dire mis en quarantaine» pendant qu’il se remettait de la maladie.

Plus tôt ce mois-ci, Ted a fait la une des journaux lorsqu’il a suggéré que le nouveau coronavirus est appelé COVID-19 car il y avait 18 autres coronavirus. Nugent a également répété une fois de plus un récit poussé par des médias conservateurs et contesté par des experts de la santé qui suggère que le nombre officiel de décès dus au coronavirus est gonflé.

«Ils affirment que cinq cent mille personnes sont mortes du COVID-19», a-t-il déclaré dans un précédent Facebook en direct flux. “Des conneries. Je crois que les médecins légistes dans les 50 États sont allés,” J’ai mis sur le certificat de décès qu’il est mort d’asphyxie, mais ils m’ont fait mettre COVID. “ Eh bien, ce type a été poignardé à mort, mais ils m’ont obligé à déposer COVID. ” ‘Ce type a été renversé par un camion de gravier tandem faisant une dérive à quatre roues et les corbeaux picorent votre chair, mais ils m’ont fait déposer COVID-19.’ “

En décembre, Nugent a déclaré qu’il refuserait d’être vacciné contre le nouveau coronavirus et a dénoncé les sociétés pharmaceutiques et leur développement du vaccin. “Un vaccin qui a été autorisé en quatre mois par rapport à tous les autres vaccins qui ont nécessité des années de tests adéquats. Avez-vous vu ce qu’il contient?” il a dit plus tôt ce mois-ci.

Nugent a exprimé à plusieurs reprises son scepticisme quant à l’efficacité des masques faciaux pendant la pandémie et s’est moqué de ceux qui les portent, malgré le fait que CDC et Organisation mondiale de la santé ont encouragé leur utilisation universelle.

Avant l’élection présidentielle de 2020, Nugent fait équipe avec Donald Trump Jr. sur le sentier de la campagne.

Ted a appelé Donald Trump «le plus grand président de notre vie», et a déclaré que le magnat de l’immobilier milliardaire représente «le cœur et l’âme des meilleures familles américaines».



