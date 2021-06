Ted Nugent va commencer à enregistrer un nouvel album la semaine prochaine

Ted Nugent a confirmé qu’il se préparait à entrer en studio pour commencer à enregistrer son nouvel album pour une sortie provisoire fin 2021. Plus tôt dans la journée, le rockeur conservateur au franc-parler, dont le dernier LP studio, “La musique m’a fait le faire”, sorti en 2018, a déclaré lors d’un Youtube livestream (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Jason [Hartless, drums] et Grégoire [Smith, bass] et je serai dans ce sanctuaire dans le Ted Nugent man cave nid de coucou de délice sonique à partir de 10 jours environ… Non, une semaine — putain de merde ! — dans une semaine à partir d’aujourd’hui, le jour de la fête des pères, nous commencerons à enregistrer Ted Nugent Détroit musclé, scandaleux, tueur, chansons de rock and roll rythm-and-blues grindmaster. Je ne peux pas attendre.”

Il a continué: “Jason Hartless – meilleur batteur de la planète. Greg Smith – le meilleur bassiste et un chanteur de tueur. Et nous allons venir ici et libérer 10 chansons de monstres – de nouvelles chansons de tueur pour un nouvel album de tueur que nous allons enregistrer dans les deux prochaines semaines. Et j’espère à Dieu que le Ted Nugent Detroit muscle CD, ou comme ils le font aujourd’hui — le disque, mon nouvel album — sortira avant l’hiver, j’espère. Peut-être avant la saison de chasse, parce que nous allons conclure ici le mois prochain. »

En mars dernier, Ted dit que Donald Trump est venu avec le titre de son prochain effort en studio. Fervent partisan de l’ancien président américain, Ted dit au “Bolling avec Favre” podcast : « Quand nous étions dans le Michigan, nous avons fait ces [Trump] rassemblements [ahead of the 2020 presidential election] — les rassemblements sans précédent de 25 000, 30 000 personnes qui scandaient : « Nous vous aimons ! Nous t’aimons! Nous t’aimons!’ La seule fois que cela s’est produit dans l’histoire, parce qu’ici est venu un président infernal, un « nous le peuple », un président constitutionnel, homme d’affaires qui a sécurisé la frontière, qui a réduit les taux de criminalité, qui a réduit le chômage, qui a renégocié les contrats mondiaux Amérique. Juste un grand, grand homme, un grand président. Et je suis dans le public, parce que je ferais la promotion de ces événements. Et nous avons vraiment augmenté la fréquentation, car Oncle Ted, en particulier dans le pays des merveilles hivernales du Michigan… Et il me reconnaîtrait toujours. [He’d go], ‘Où est ce Ted Nugent? Eh bien, il est là. Ted, nous sommes ravis que tu sois là. Tu sais que tu es un beau diable. Et je dis, ‘Peu importe.’ Et donc mon nouveau disque s’appellera Ted Nugent ‘Beau diable’. Et nous avons en fait l’audio du président disant cela.”

Publié via Records de la Colline Ronde, “La musique m’a fait le faire” a été Nugentpremier album studio en quatre ans. Le CD était accompagné d’un DVD bonus, “Vivre à Freedom Hill”, un concert complet capturé au Freedom Hill Amphitheatre à Sterling Heights, Michigan.

Nugent s’est taillé une place permanente dans l’histoire du rock ‘n’ roll en tant que showman ultime de déchiquetage de guitare, vendant plus de 40 millions d’albums et donnant près de sept mille spectacles live à indice d’octane élevé. En tant que musicien en herbe, Nugent a été fortement influencé par Chuck Berry et Bo Diddley, et savait qu’il voulait poursuivre ce type de son et d’attitude. Les premiers groupes LES HIGHBOYS ROYAUX et LES LOURDS a ouvert la voie à la DUCS D’AMBOY – et leur psychédélique “Voyage au centre de l’esprit” jeune Tedcarrière dans l’hyper drive. Le maniaque de la hache a rapidement fait son apparition en tant qu’artiste solo, où le talent prodigieux du guitariste, son volume à couper le souffle et ses singeries sur scène lui ont rapidement valu le surnom de Motor City Madman.

Lancer des hits comme “La fièvre des griffes du chat”, “Juste ce que le docteur à prescrit”, “Gratuit pour tous” et l’iconique “L’étranglement”, Nugent a obtenu une renommée internationale et a vraiment atteint son rythme, devenant l’un des groupes de tournées les plus lucratives en Amérique. Sa carrière sans limites s’étend maintenant sur six décennies de succès multi-platine. L’ultime Road Warrior, la tournée et l’enregistrement se poursuivent à Tedrythme effréné. Nugent et son son inimitable ont été présentés sur VH1‘s “Derrière la musique”, A&E‘s “Biographie” et plus. Il a été nommé “le plus grand guitariste de Detroit de tous les temps” par les lecteurs de MLive.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).