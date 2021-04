Ted Olson et l’ACLU se battent pour l’accès du public aux décisions de justice de la FISA ⋆ .

Les groupes de libertés civiles ont uni leurs forces avec George W. Bush ancien solliciteur général en demandant à la Cour suprême de faire preuve de transparence sur l’un des rares recoins de la justice américaine associés aux opérations secrètes: la Cour de surveillance des renseignements étrangers (FISC) et la juridiction d’appel examinant ses refus, le FISCR.

«L’accès du public à ces opinions est essentiel à la légitimité du FISC et du FISCR, à la légitimité des activités de surveillance du gouvernement et au processus démocratique», a déclaré l’ancien solliciteur général de Bush. Théodore B. Olson a écrit lundi dans une pétition de 33, rejoints par des avocats de l’American Civil Liberties Union, de la Knight First Amendment Foundation et de l’Abrams Institute de la Yale Law School.

Niché dans une pièce restreinte du E. Barrett Prettyman Palais de justice fédéral à Washington, le FISC avait été conçu pour retenir la communauté du renseignement après que le comité de l’Église eut constaté une surveillance inconstitutionnelle contre des citoyens américains en 1976. Environ deux ans plus tard, le Congrès a adopté le Foreign Intelligence Surveillance Act de 1978, qui a créé le FISC (également connu en tant que tribunal de la FISA) et en lui accordant le pouvoir d’accorder ou de refuser les demandes gouvernementales.

À la suite des révélations d’un ancien entrepreneur de la sécurité nationale Edward Snowden, le FISC a été critiqué comme étant un simple «tampon en caoutchouc».

Avec Olson, les groupes du premier amendement soutiennent qu’une plus grande lumière du soleil «permettrait au public de comprendre les pouvoirs et les pratiques de surveillance du gouvernement, de promouvoir la confiance dans le système FISA, de renforcer le contrôle démocratique et d’améliorer la prise de décision judiciaire».

«La transparence donnerait également aux Américains et au Congrès l’occasion de faire pression pour des réformes. Alors que les préoccupations de sécurité nationale peuvent parfois nécessiter une rédaction, le droit d’accès du premier amendement est «qualifié» précisément pour permettre de telles exceptions lorsque cela est justifié », déclare la pétition.

Pendant un peu plus que les trois premières décennies de fonctionnement de la Cour (entre 1979 et 2012), les agences fédérales ont soumis 33900 demandes – se réunissant en secret sans procédure contradictoire – à la Cour, qui n’en a rejeté que 11 pendant cette période, a rapporté le Wall Street Journal. en juin 2013.

Ce «taux de victoire» de 99,97%, décrit par la Stanford Law Review comme «enviable même pour les Harlem Globetrotters», est devenu public environ un mois après que les fuites de Snowden ont mis un nouvel examen minutieux sur le tribunal de surveillance secrète et inclus, entre autres documents, un avis du FISC autoriser la surveillance de masse. La cour a depuis été considérée avec suspicion tant de la gauche politique que des proDonald Trump droite.

En octobre 2013, le Washington Post a rapporté que même certains membres du tribunal souhaitaient un examen public plus approfondi: «Plusieurs membres du tribunal du renseignement veulent plus de transparence sur le rôle du tribunal afin de dissiper ce qu’ils considèrent comme une perception erronée selon laquelle le tribunal a agi comme un tampon les programmes d’espionnage top-secrets de l’administration.

L’ACLU a cité cette ligne pour faire valoir que le moment est venu d’ouvrir les tribunaux.

«Dans le passé, le secret inutile concernant les opinions du FISC a frustré la surveillance du Congrès», déclare la pétition. «Dans certains cas, le secret a permis aux politiques de surveillance du gouvernement de se libérer du consentement démocratique essentiel à leur légitimité.»

L’adoption de la loi américaine sur la liberté en 2015 a obligé le gouvernement à examiner les opinions importantes du FISC pour les rendre publiques, mais le tribunal n’a joué aucun rôle dans ce processus.

«Un débat éclairé sur la surveillance gouvernementale est impossible si le public n’a pas accès aux avis des tribunaux qui évaluent les activités de surveillance du gouvernement», a déclaré le directeur exécutif du Knight Institute Jameel Jaffer écrit dans une déclaration. «L’accès du public à ces avis permettra au public de mieux comprendre ce que le tribunal a autorisé et ce que font les agences de surveillance. Bien sûr, il peut parfois être nécessaire de rédiger ces avis, mais ici, comme dans d’autres contextes, les tribunaux doivent veiller à ce que les expurgations satisfassent aux normes du premier amendement. La Cour de surveillance des renseignements étrangers n’est pas exemptée des règles du premier amendement qui s’appliquent à d’autres tribunaux. »

La pétition de la Cour suprême demande de revoir les décisions du FISC et du FISCR de l’année dernière, concluant que ces tribunaux n’étaient pas compétents pour même examiner si le premier amendement garantissait un droit d’accès public à ces tribunaux.

