Ted quitte le jeu pour une raison surprenante dans l’épisode 6

Ted Lasso Saison 2 Episode 6 spoilers à venir. Le sixième épisode de la saison 2 de Ted Lasso est désormais disponible sur Apple TV+, et les fans ont vu l’entraîneur de l’AFC Richmond dans une situation préoccupante. Lors du match de l’équipe contre le Tottenham Hotspur FC, Ted Lasso (Jason Sudeikis) part alors qu’il commence à avoir une crise de panique. Cependant, Ted dit à Coach Beard (Brendan Hunt) qu’il a des problèmes d’estomac avant de s’enfuir.

Cela conduit à la prise de contrôle de Nate et l’AFC Richmond remporte une énorme victoire pour se qualifier pour les demi-finales de la FA Cup. Nate a reçu de nombreux éloges pour sa victoire, mais Ted était introuvable. A la fin de l’épisode, le Dr Sharon Fieldstone (Sarah Niles) découvre Ted dans son bureau. Ted lui dit qu’il aimerait prendre rendez-vous avec elle, ce qu’il évite depuis le début de la saison.

Ce n’est pas la première fois que Ted subit une attaque de panique. Dans le cinquième épisode de la première saison, Ted quitte une épreuve par équipe alors qu’il commence à transpirer et a du mal à respirer. Rebecca Welton (Hannah Waddingham) le trouve dehors et le rattrape avant qu’il ne retourne à son hôtel. Alors que la raison des attaques de panique est inconnue, Ted a beaucoup à faire. Il entraîne un sport qu’il n’a jamais entraîné auparavant, il vient de divorcer et son fils est de l’autre côté de l’étang, ce qui l’empêche de voir régulièrement.

PopCulture.com a rencontré Niles au cours de l’été et elle a expliqué ce que Sharon voit en regardant Ted. “Je pense qu’elle ne peut s’empêcher de voir des problèmes chez tout le monde”, a déclaré Niles. “Je veux dire, si l’équipe ne réussit pas, aussi réussie qu’elle pourrait l’être, et qu’elle a été appelée, vous ne pouvez pas vous aider avec votre entraînement, vos compétences pour pouvoir observer les choses, et elle doit être habituée aux gens être réticent à être ouvert avec elle en tant que telle. Et je pense qu’il est assez intéressant d’avoir quelqu’un comme Ted et cette personne qui est vraiment vraiment heureuse et brillante et vous ne pouvez pas tout à fait entrer là-dedans. que se passe-t-il au-delà de ça ?”

La saison 2 de Ted Lasso est actuellement diffusée sur Apple TV+ et un nouvel épisode sera diffusé chaque semaine. La saison 1 est également actuellement en streaming, et les lecteurs de PopCulture peuvent obtenir un abonnement d’essai gratuit de trois mois ici.