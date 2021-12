Teddy Bridgewater des Broncos est sorti de l’hôpital après une terrible blessure à la tête

– Bonne nouvelle… les Broncos disent que Bridgewater est sorti de l’hôpital et qu’il va maintenant « bien ».

L’équipe a ajouté que son quart-arrière est maintenant en protocole de commotion cérébrale.

Teddy Bridgewater a été contraint de passer dimanche soir dans un hôpital… après s’être cogné la tête de manière terrifiante sur l’herbe lors du match des Broncos contre les Bengals.

La scène horrible s’est déroulée dimanche au troisième quart du match à Empower Field à Denver … lorsque Bridgewater a plongé pour un premier essai mais a atterri maladroitement sur la tête et le cou.

Voici ce qui est arrivé à Teddy Bridgewater pic.twitter.com/UDfHPzjQH3 – Steelers Depot 🎅🎄🎁 (@Steelersdepot) 19 décembre 2021 @Steelersdepot

La vidéo de la pièce est effrayante… vous pouvez le voir dans le clip, Teddy a semblé être assommé dès que son visage a heurté le gazon.

Les entraîneurs et les membres du personnel se sont précipités pour s’occuper du quart-arrière vedette … en retirant son masque facial et en l’attachant à un panneau arrière, avant de l’emmener hors du terrain et à l’hôpital sur une civière.

Entraîneur principal de Denver Vic Fangio annoncé après le match, Bridgewater serait conservé dans un établissement médical pour évaluation au moins jusqu’à lundi … bien qu’il ait dit qu’il s’attendait à ce que l’appelant aille d’une manière ou d’une autre.

Lire du contenu vidéo

Denver Broncos

« Tout s’est bien passé jusqu’à présent », a déclaré Fangio aux journalistes après que Denver ait perdu 15-10. « Ils vont juste le garder pour la nuit pour des observations. Mais ils pensent qu’il ira — devrait être et ira bien. Finalement. «

Bridgewater n’est pas étranger aux blessures horribles – vous vous en souviendrez, il a presque perdu sa jambe après avoir horriblement déchiré son LCA lors d’une pièce lors de l’entraînement des Vikings du Minnesota en 2016.

Depuis, il est revenu en force de cette blessure … et a connu une année solide pour Denver cette saison, enregistrant 3 052 verges par la passe et 18 touchés par la passe.

Guéris-toi bientôt, Teddy.

Publié à l’origine — 6:14 AM PT