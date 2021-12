Teddy Bridgewater des Broncos souffre d’une blessure à la tête en plongeant, transporté à l’hôpital par mesure de précaution

Le quart-arrière des Denver Broncos Teddy Bridgewater a été emmené hors du terrain sur une civière et plus tard à l’hôpital après avoir subi une apparente blessure à la tête dimanche contre les Bengals de Cincinnati.

Bridgewater a été transporté à l’hôpital par mesure de précaution et il a pu bouger ses extrémités, a indiqué l’équipe. Drew Lock est entré dans le jeu à la place de Bridgewater

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Le quart-arrière des Denver Broncos Teddy Bridgewater (5) est touché par l’ailier défensif des Bengals de Cincinnati BJ Hill lors de la seconde moitié d’un match de football de la NFL, le dimanche 19 décembre 2021, à Denver. Bridgwater a quitté le match après avoir été blessé sur le jeu. (Photo AP/Jack Dempsey)

Le jeu a eu lieu avec 5:53 à jouer au troisième quart alors que Denver cherchait soit à prendre l’avantage, soit à réduire le déficit de Cincinnati 9-3. Bridgewater sentit la poche s’effondrer autour de lui et sans aucune cible autour de laquelle se lancer, il s’avança et partit en courant.

Il a essayé de secouer un futur plaqueur des Bengals et a plongé la tête la première pour le premier essai. Dès qu’il a touché le sol, il est apparu que Bridgewater avait froid.

CHRISTIAN WILKINS DES DAUPHINS SORT LE VER APRÈS LA CAPTURE DE LA TD

Le quart-arrière des Denver Broncos Teddy Bridgewater est transporté hors du terrain après avoir été blessé contre les Bengals de Cincinnati lors de la seconde moitié d’un match de football de la NFL, le dimanche 19 décembre 2021, à Denver. (Photo AP/Jack Dempsey)

Bridgewater avait une fiche de 12 en 22 avec 98 verges par la passe et 10 verges au sol en trois courses avant que la blessure ne l’assommer.

Le quart-arrière des Denver Broncos Teddy Bridgewater est placé sur un chariot après avoir été blessé contre les Bengals de Cincinnati lors de la seconde moitié d’un match de football de la NFL, dimanche 19 décembre 2021, à Denver. (Photo AP/David Zalubowski)

Lui et la défense des Broncos ont maintenu l’équipe dans la course aux séries éliminatoires tout au long de la saison. Le vétéran a récolté 2 954 verges par la passe, un sommet en carrière de 18 passes de touché et seulement sept interceptions en 13 matchs cette saison.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Denver a acquis Bridgewater dans un échange avec les Panthers de la Caroline pendant l’intersaison.