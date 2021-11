Teddy Bridgewater laxiste sur le retour de l’échappé des Eagles pour le touché

Teddy Bridgewater vient de prendre ce que beaucoup dans le monde du sport appelleraient une «décision commerciale» sur cette pièce.

A la fin du troisième quart-temps dimanche, les Broncos de Denver frappaient la zone rouge des Eagles de Philadelphie 20-13. Le quatrième et un, Melvin Gordon a pris un relais de Bridgewater et a semblé dépasser la ligne de mêlée pour prolonger la course. Cependant, avant que le jeu ne soit déclaré mort, Gordon a perdu le ballon et Darius Slay l’a récupéré pour les Eagles.

Tuez ensuite quand un étonnant 82 verges sur la récupération d’échappé pour mettre les Eagles en place par deux touchés. C’est un jeu impressionnant et une tournure incroyable des événements pour les Eagles, qui étaient un peu sous le choc d’une interception de Jalen Hurts lors de la possession précédente, mais le vrai botteur est le… manque d’effort de Bridgewater sur le retour de Slay.

Voici comment la pièce s’est déroulée en temps réel.

DARIUS SLAY A FAIT UNE VISITE À DOMICILE. 82 MÈTRES. #FlyEaglesFly : #PHIVsDEN sur CBS

📱: application NFL pic.twitter.com/1Ij278UtfV – NFL (@NFL) 14 novembre 2021

Et voici un extrait isolé de la « tentative » de Bridgewater pour s’attaquer à Slay.

Tout le monde : « Teddy tu l’as eu ! »

Nounours : « Nan » pic.twitter.com/ZWjQdEY2si – Internet #BlackLivesMatter (@cjzero) 14 novembre 2021

C’est… ouais c’est dur là. Alors que certaines personnes étaient impressionnées par l’effort nonchalant de Bridgewater sur la récupération des échappés, d’autres étaient moins que satisfaits!

Je ne blâme pas Teddy d’avoir pris une décision commerciale gigantesque, honnêtement – Dos a cero otra vez (@AndyGlockner) 14 novembre 2021

Rien que du respect pour Teddy Bridgewater qui a pris une décision commerciale judicieuse lors de ce retour de Slay fumble. Vous signez un gars pour un contrat d’un an, vous en avez pour votre argent. – Frankie Bacon et les papes hurlants (@PanasonicDX4500) 14 novembre 2021

Bridgewater a eu une chance d’être un obstacle et s’est arrêté. Pas bon. pic.twitter.com/dLWXFyoSJ9 – Andrew Mason (@MaseDenver) 14 novembre 2021

Teddy Businessdécision pic.twitter.com/c7PJIMpmLC – Warren Sharp (@SharpFootball) 14 novembre 2021

Certainement pas ce que vous voulez voir de votre quart-arrière dans un match serré avec la possibilité d’annuler des points au tableau !

