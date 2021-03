Teddy de Kim Raver travaille sur son SSPT à Dreamland (RECAP) ⋆ .

[Warning: The below contains MAJOR spoilers for Grey’s Anatomy, Season 17, Episode 9, “In My Life”]

Préparez-vous pour une plongée profonde dans le subconscient d’un Dr Teddy Altman (Kim Raver).

Dans l’épisode de Grey’s Anatomy du 25 mars – Saison 17, épisode 9, «Dans ma vie» – Teddy est presque catatonique. Elle est dans le lit d’Owen (Kevin McKidd) et ne répond pas, après avoir subi un traumatisme après un traumatisme: la perte récente de DeLuca (Giacomo Gianniotti); sa liaison avec Koracick (Greg Germann); ses combats avec Owen; et la mort de la meilleure amie devenue petite amie Allison (Sherri Saum).

Alors que l’épisode commence, Owen surveille Teddy alors que le doc choqué par la coquille se remémore des moments douloureux de sa vie: Allison mourant le 11 septembre, Owen la larguant pour Cristina (Sandra Oh), et elle et Owen se battent en Allemagne quand ils se sont réunis des années plus tard. Teddy rêve même d’elle-même en train de traverser un mémorial effrayant et abandonné de Gray Sloan, où elle ne voit que deux personnes: Meredith (Ellen Pompeo), frappée par COVID, qui est toujours dans son lit d’hôpital mais au moins assise et parle, et la morte DeLuca. , qui transporte un sac mortuaire autour de l’hôpital sur une civière. Teddy ouvre le sac mortuaire pour se retrouver à l’intérieur.

Puis Teddy s’imagine opérer sur Meredith, avec ses collègues qui la regardent comme un choeur grec de la galerie OR au-dessus. La silhouette sombre d’Allison apparaît dans la salle de gommage, mais quand Teddy court après elle, Allison disparaît.

De retour dans la réalité, Amelia (Caterina Scorsone) arrive chez Owen avec un sac de perfusion intraveineuse, dans l’espoir au moins d’hydrater Teddy, mais elle ne peut pas non plus réveiller Teddy. Owen dit à Amelia qu’il pense à engager Teddy. La dernière fois qu’il a vu quelqu’un dans cette forme, dit-il, ce sont des soldats qui ne sont pas «revenus».

Dans un autre rêve, Teddy se voit monter dans la voiture de Koracick la nuit de son mariage avec Owen, avec Meredith debout à proximité, la jugeant. Koracick conduit Teddy à Las Vegas, avec une DeLuca à l’arrière, la jugeant également. Teddy fouille le contenu de son sac à main et voit une grenade à l’intérieur. Elle ferme son sac à main.

Teddy et Koracick s’enregistrent dans un hôtel. Koracick propose de faire appel au service d’étage, mais pour des raisons inconnues, Teddy lui tend la bombe, et celle-ci explose entre ses mains. (Coupure aux publicités!)

Ensuite, Teddy imagine une histoire alternative de son combat contre Owen en Allemagne: elle s’imagine l’inviter à nouveau après l’avoir expulsé. Dans cette version alternative des événements, elle parle à Owen de sa relation avec Allison – et de la mort d’Allison – et il le soutient totalement.

Puis Teddy imagine son mariage avec Owen, celui qui ne s’est jamais produit, mais ils ne peuvent pas passer les vœux à cause de tous les textes de félicitations qu’Owen reçoit de ses ex: Amelia, Cristina et même l’ex-fiancée Beth.

Dans le prochain rêve, Teddy dîne avec Owen et il n’arrête pas de parler d’Amelia. En fait, il pense même qu’elle est Amelia. «J’adore Teddy», déclare Owen. «Mais elle n’est pas toi, Amelia.

De retour dans la vraie vie, Amelia dit à Owen qu’il devrait laisser un peu de temps à Teddy parce qu’elle vient de perdre DeLuca. Mais il ne se sent pas sympathique. Ils ont tous perdu DeLuca, dit-il, et de plus, « Tout ce qu’elle a fait, c’est me mentir. »)

Teddy a alors une vision d’elle-même et de DeLuca debout dans une salle d’opération vide. Il lui pose des questions sur Allison, et elle revient à une époque où Allison l’a aidée à traverser le choc de perdre ses parents en peu de temps. Ce fut le même jour que Teddy embrassa Alison pour la première fois.

En parlant à DeLuca, Teddy se souvient du matin du 11 septembre, quand Allison a proposé de faire des crêpes et Teddy s’est précipité au travail à la place. Teddy est coupable, soupçonnant qu’Allison aurait survécu ce jour-là s’ils venaient de rester ensemble à la maison pour le petit-déjeuner. Puis, tout à coup, Teddy imagine cette histoire alternative.

De retour dans la vraie vie, Amelia dit à Owen qu’il doit pardonner à Teddy ses secrets, disant que Teddy «a probablement eu le SSPT d’avoir perdu l’amour de sa vie dans une tragédie horrible. Elle dit aussi que Teddy avait probablement honte de son TSPT et de ses effets, de la même manière qu’Owen a honte du temps où son TSPT l’a fait étrangler Cristina. «Parfois, des personnes traumatisées mentent», dit Amelia à Owen.

Dans ses rêves – oui, il y en a beaucoup – Teddy s’imagine avec Allison assise sur un banc de parc le matin du 11 septembre. Une ombre d’avion passe sur leurs visages et Teddy le remarque, mais tout ce qu’elle veut, c’est rester présente dans ce moment (fugace) heureux. Mais Allison est distraite par le bruit des gens qui hurlent et l’odeur de la fumée. Elle commence à tousser et s’effondre, et Teddy effectue la RCR, mais ne peut pas la ranimer. Soudainement, ils sont dans la salle d’opération Grey Sloan, et Meredith dit à Teddy d’appeler l’heure de la mort sur Allison.

Ensuite, Teddy est de retour dans la version dystopique de Grey Sloan, où il neige à l’intérieur. Meredith la conduit silencieusement à travers les couloirs vides et à l’extérieur dans la baie des ambulances, où des dizaines de sacs mortuaires sont alignés en rangées de chariots. Mer psychanalyse Teddy, disant que Teddy fuit de la douleur mais aussi de la joie, c’est pourquoi elle et Owen n’ont pas noué leur relation. Mais la douleur et la joie sont «un forfait», dit Mer.

Ayant dispensé ces observations, Meredith commence à s’éloigner. «S’il te plaît, ne meurs pas,» laisse échapper Teddy.

Mer, ne brisant pas sa foulée, répond: « Je ferai de mon mieux. »

Et avec cet échange, Teddy se réveille dans son lit, retourné dans le monde réel.

Il fait nuit maintenant, et Amelia s’en va. Après qu’Owen ait vu Amelia partir, il entend bébé Alison pleurer dans la crèche. Mais Teddy est déjà dans la pièce, réconfortant le nouveau-né. «Je suis là», dit-elle définitivement – à bébé Allison, à Owen et probablement à elle-même aussi.

Et la semaine prochaine, une autre star invitée surprise rejoint Meredith sur la plage, comme le révèle l’aperçu. Nous ne gâcherons pas l’identité de cette personne ici, au cas où vous ne voudriez pas du spoiler, mais assurez-vous de rester à l’écoute!

