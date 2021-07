Teddy Riner est le dieu du judo aux manières douces qui pourrait vous tuer en 3 secondes s’il le voulait

Le judo est un sport qui détient l’idéal que la taille n’a pas d’importance. Que n’importe qui, quelle que soit sa stature, peut utiliser sa technique, son effet de levier et ses compétences pour vaincre un adversaire beaucoup plus grand et plus fort. Mais que se passe-t-il lorsque vous avez toutes ces compétences ET que vous êtes un homme de la taille d’un monstre de 6 pieds 8 pouces et 300 livres qui inspire la terreur en fonction de votre seule stature ?

Le Français Teddy Riner, favori dans la catégorie des 100+ kilos en judo olympique, est une valeur aberrante spectaculaire. Un bel homme capable de choses terribles, et cela fait de lui un incontournable des jeux de Tokyo.

Enfant, Riner montrait une compétence naturelle pour le sport. Ayant grandi dans la petite nation insulaire de Guadalope, les parents de Riner l’ont fait jouer au football, au basket-ball et à divers autres sports d’équipe pour essayer de trouver ce pour quoi il avait un talent naturel. Excellant dans tout, ce n’est que lorsque Riner a découvert le judo que tout s’est déclenché. Riner aimait concourir dans un sport individuel. En 2012, avant les Jeux olympiques de Londres, il a déclaré à la BBC qu’il voulait compter sur lui-même et uniquement sur lui-même pour remporter la victoire.

“Le football est avec une équipe”, a-t-il déclaré à BBC Sport. « Si l’équipe est mauvaise, je perds. Et moi, je n’aime pas perdre. Je préfère le judo car c’est un sport individuel et c’est moi, rien que moi.

Cette pression qu’il s’est imposée a payé. En 2007, Riner est devenu le plus jeune champion senior de tous les temps à 17 ans. Il a même battu le médaillé d’or olympique 2000 Kosei Inoue en route vers la finale. C’est à partir de ce moment que son chemin vers la grandeur a été mis en mouvement, et à partir de ce moment-là, il était imparable.

Au cours des 14 années écoulées depuis cette première médaille d’or, Riner a remporté neuf autres championnats du monde. Il a remporté l’or olympique à deux reprises. L’homme surnommé “Teddy Bear” a relevé tous les défis du judo mondial et a excellé presque à chaque fois.

Maintenant, il revient aux Jeux olympiques, cette fois à Tokyo – et encore à l’âge relativement jeune de 32 ans dans le sport, il a encore beaucoup de temps devant lui. Dieu aide le reste du monde dans sa classe pendant qu’il est en compétition.

Comment regarder Teddy Riner à Tokyo

100+ kilogrammes hommes, huitièmes de finale, 16e de finale, quarts et demi-finales : jeudi 29 juillet à 21 h HE 100+ kilogrammes hommes, finales : vendredi 30 juillet à 4 h 50 HE