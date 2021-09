Teddy Sheringham: Anthony Martial en mauvaise forme jusqu’à se sentir «mal aimé» – Man United News And Transfer News

La légende de Manchester United, Teddy Sheringham, a suggéré que la raison de la perte de forme d’Anthony Martial était due au fait que l’attaquant ne se sentait pas aimé.

Le Français a vu sa forme plonger depuis le début de la saison dernière, n’enregistrant que sept buts et neuf passes décisives lors de la campagne 20/21.

Jusqu’à présent, ce trimestre, il a eu du mal à obtenir des minutes régulières et quand il l’a fait, il a semblé démotivé et indifférent, en particulier lors de la défaite contre West Ham en Coupe de la Ligue.

L’arrivée d’Edinson Cavani et de Cristiano Ronaldo l’a poussé plus loin dans la hiérarchie, et il est désormais le quatrième attaquant de choix derrière les deux susmentionnés et Mason Greenwood.

Mais parlant à Sportsmail Sheringham pense qu’il sait pourquoi :

«C’est similaire à Harry Kane et Tammy Abraham, les avant-centres doivent être aimés.

“Si vous ne vous sentez pas aimé et apprécié, si vous sentez que vous avez une chance de bien faire en Coupe Carabao et si vous ne le faites pas, vous n’allez pas vous approcher des matchs de Premier League, cela met la pression sur toi.

“Tammy est allée à Rome et Jose Mourinho a dit” allez-y et si vous manquez des occasions, vous ne serez pas immédiatement éliminé de l’équipe “.

«Quand vous êtes aimé par un manager, vous avez ce sentiment. Martial ne comprend évidemment pas cela pour le moment car il y a d’autres joueurs au club devant lui et vous sentez que vous devez saisir vos chances quand vous le pouvez.

Les rumeurs ont indiqué que le joueur de 25 ans pourrait être disponible pour un transfert pour environ 40 millions de livres sterling, mais sur la forme actuelle et en regardant son bilan de blessures, il semble optimiste que quiconque atteindra cette évaluation.

Le manager Ole Gunnar Solskjaer dispose désormais d’une telle richesse d’options d’attaque qu’il est difficile de voir quand Martial obtiendra un autre regard significatif.

Une décision semble préférable pour les deux parties à ce stade, Martial relançant sa carrière ailleurs et United réinvestissant cet argent dans un milieu de terrain ou Erling Haaland l’été prochain.