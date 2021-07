Teddy Sheringham “jaloux” des joueurs anglais qui se préparent pour la demi-finale de l’Euro 2020 à Wembley, explique la différence entre l’équipe actuelle et la récolte 96

Teddy Sheringham a admis qu’il était ” jaloux ” des joueurs anglais qui se préparent à affronter le Danemark lors d’une confrontation décisive en demi-finale de l’Euro 2020 à domicile.

L’ancien attaquant de Manchester United et Tottenham sait très bien se qualifier pour le dernier carré d’un championnat majeur, ayant fait partie de l’équipe d’Angleterre qui a été battue par l’Allemagne aux tirs au but à Wembley il y a 25 ans lors de l’Euro 96.

.

C’était un moment merveilleux pour être un fan de l’Angleterre à l’Euro 96 – et Sheringham a savouré chaque minute du premier tournoi à domicile du pays en 30 ans

.

Sheringham a fait sentir sa présence lors de ce tournoi avec un doublé lors d’une victoire 4-1 sur les Pays-Bas

Les Three Lions ont vengé cette défaite avec une victoire 2-0 contre leur ennemi juré sur le même terrain en huitièmes de finale, avant de battre l’Ukraine 4-0 en quarts de finale.

Les hommes de Gareth Southgate sont maintenant à deux matchs de la fin d’une attente de 55 ans pour un trophée majeur et Sheringham a admis qu’il regardait avec des yeux verts d’envie.

«C’est une période excitante. Demi-finales d’un tournoi majeur à Wembley. Le bruit sera assourdissant et je suis jaloux de ne pas y être impliqué », a déclaré Sheringham à talkSPORT Breakfast.

«Je peux revenir en arrière et imaginer tous les gens qui chantent le football rentrant à la maison avant que nous jouions.

« C’est très difficile à comprendre, mais il faut juste avoir ce petit aperçu. Vous devez être tellement concentré sur ce que vous faites et ce pour quoi vous êtes là.

« Vous pouvez simplement jeter un coup d’œil dans le stade et dire « wow ». C’est pour cela que tous les sacrifices étaient faits lorsque vous restiez les jeudis et vendredis soirs pour votre match un samedi matin.

.

L’Angleterre est sur le point de réaliser quelque chose de spécial cet été

“Vous vous entraînez tous les jours et vous entrez dans un stade comme celui-ci pendant un moment comme celui-ci et vous vous dites” wow, je veux impressionner celui qui regarde ici ce soir “.”

Sur la façon dont la récolte actuelle de joueurs se compare à l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 96, Sheringham a répondu : « C’est une équipe très différente. Notre équipe était très expérimentée avec beaucoup de capitaines sur tout le terrain.

« Il y avait huit ou neuf capitaines de club et deux ou trois qui ne l’étaient pas. Dans cette équipe, je dirais qu’il y avait deux ou trois capitaines et huit qui ne le sont pas.

«Ils ont de la jeunesse et de l’inexpérience et n’ont pas traversé le bourbier avec tous les problèmes de perdre aux tirs au but ou autre. Vous n’avez pas ça.

“Ils sont encore frais et veulent aller là-bas et faire de leur mieux et voir où cela les mène, et cela pourrait être vital pour nous lors des deux prochains matchs.”

SPÉCIAL PARI – OBTENEZ L’ITALIE AU 14/1 OU L’ESPAGNE AU 16/1