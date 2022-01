Le prospect de Manchester United, Teden Mengi, a officiellement finalisé un transfert de prêt à Birmingham City. Le jeune défenseur se joint dans l’espoir d’aider Birmingham à atteindre de nouveaux sommets dans le championnat, et plus loin de la zone de largage. Après avoir encaissé 32 buts en 24 buts cette saison, Birmingham pourrait certainement profiter d’un coup de pouce défensif.

Teden Mengi achève le transfert de prêt à Birmingham City

Bienvenue au Blues, @TedenMengi ! ?? Le défenseur est prêté par Manchester United. Propulsé par @_FarleyandJones. – Birmingham City FC (@BCFC) 4 janvier 2022

Ce qui fut dit?

Après avoir terminé le déménagement, s’adressant au site Web du club, Mengi a déclaré: «Je suis ravi d’être ici. [I am] prêt à travailler dur et à démarrer pour le reste de la saison. C’était important pour moi d’essayer de trouver ce qui était le mieux pour moi, qui est ici au Blues et de simplement commencer et d’avoir autant de matchs à mon actif et de m’améliorer autant que possible en tant que joueur et en tant que personne.

« Dès que j’ai entendu parler du Blues, j’ai été directement au téléphone pour [Tahith] Chongy et il m’ont dit que c’était génial, les gars sont géniaux, je vais en profiter, tout le monde est une personne gentille, alors j’attends avec impatience.

L’homme en prêt de Manchester United cherchera désormais à démarrer et à avoir un impact instantané. Avec Manchester United dans un tel désarroi défensif cette saison aussi, il pourrait bien se mériter une opportunité si le prêt se déroule avec succès.

À 19 ans, Mengi a tout pour jouer et sera conscient de l’importance d’avoir du temps de jeu – d’où le déménagement à Birmingham. Chez les Bleus, l’objectif sera de s’imposer en équipe première dès le départ, et de garder sa place. Les matchs sont denses et rapides dans le deuxième niveau de l’Angleterre, il ne devrait donc pas lutter pendant des minutes sur le terrain. Manchester United espère accueillir à nouveau un joueur beaucoup plus expérimenté l’été prochain.

