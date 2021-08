Tedeschi Trucks Band devient n°1 sur le Billboard Blues Chart

Layla revisitée (en direct à LOCKN’), Groupe de camions Tedeschi Le remake fumant de Derek & The Dominoes séminal Layla et d’autres chansons d’amour assorties a propulsé le groupe au sommet des charts Billboard, y compris : No.1 Blues Albums, No.2 Americana/Folk Albums, No.4 Top Current Albums, No. .4 Albums rock actuels et n°47 du Billboard Top 200.

C’est un hommage à la chimie inimitable exposée dans l’enregistrement de l’ensemble « désormais légendaire » (Relix) de LOCK’N 2019 qui met en vedette Trey Anastasio de Phish et Doyle Bramhall II, collaborateur de longue date du TTB. Layla Revisited capture une expérience live inoubliable par l’un des rares groupes capables d’assumer des œuvres aussi marquantes.

Layla Revisited (Live at LOCKN’) présente des notes de pochette écrites par Derek Trucks et est disponible en éditions 2CD et 3LP. Comme le site Web du groupe décrit le disque, « après de nombreux mois d’écoute et de mixage attentifs, les producteurs de l’album Derek Trucks, Bobby Tis et Brian Speiser ont conçu un album au son impeccable digne d’une performance aussi monumentale.

Tedeschi Trucks Band s’est récemment produit sur CBS This Morning samedi et a annoncé de nombreuses dates de tournée. De plus, Derek Trucks s’est récemment entretenu avec Stereogum pour discuter des croisements avec Eric Clapton, Hans Zimmer, Bob Dylan, et Herbie Hancock.

Achetez ou diffusez Layla Revisited (Live at LOCKN’).

Dates de la tournée en direct au coin du feu :

30-31 juillet — Morrison, CO @ Red Rocks Amphitheatre

1er août — Dillon, CO @ Dillon Amphitheatre

3 août — Beaver Creek, CO @ Vilar Performing Arts Center

14 août — Beech Mountain, Caroline du Nord @ Beech Mountain Summer Series

16 août — Northampton, MA @ The Pines Theatre

17 août — Selbyville, DE @ The Freeman Stage

18 août — Wilkes-Barre, PA @ FM Kirby Center * BILLETS à déterminer

21-22 août — Lawrenceville, GA @ Coolray Field

27-29 août – Arrington, VA @ LOCKN ‘Farm

17 septembre — Wilkesboro, Caroline du Nord @ Merlefest

18 septembre — Camden, NJ @ XPoNential Music Festival

Dates de résidence au théâtre Beacon :

30 septembre* — New York, NY — Beacon Theatre

1er octobre — New York, NY — Beacon Theatre

2 octobre — New York, NY — Beacon Theatre

5 octobre^ — New York, NY — Beacon Theatre

6 octobre ~ — New York, NY — Beacon Theatre

8 octobre — New York, NY — Beacon Theatre

9 octobre — New York, NY — Beacon Theatre

* = avec Nels Cline : Quatuor Consentrik

^ = Anders Osborne

~ = Jorma Kaukonen