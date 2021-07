Tedeschi Trucks Band ‘Dites la vérité’ sur la nouvelle couverture de Derek & Dominos

Un autre aperçu du prochain album du Tedeschi Trucks Band Layla Revisited (Live at Lockn’) est arrivé dans leur version, avec Trey Anastasio de Phish, de “Tell the Truth”.

L’enregistrement est un remake fidèle de l’original de Derek et les dominos‘ L’album Layla and Other Assorted Love Songs, que TTB et Anastasio, leur guitariste invité au Lockn’ Festival en août 2019, ont interprété en intégralité lors du spectacle et sur le nouvel album. Layla Revisited sortira le 16 juillet sur Fantasy Records.

Il s’agit de la quatrième piste à mettre en place la sortie complète de l’album live. La version du groupe de « Pourquoi l’amour est-il si triste ? » a été suivi de Jimi Hendrix‘s “Petite aile,” qui était couvert par Eric Clapton et ses nouveaux camarades de groupe sur le LP de 1970, tout comme l’incontournable blues “Nobody Knows You When You’re Down and Out”.

Le TTB a de nouveau atteint sa deuxième maison, la route, pour une tournée étendue sur son itinéraire Fireside Live. Il continue ce soir (1) au Frederick Country Fairgrounds à Frederick, MD, où ils jouent à nouveau vendredi et samedi. Les dates s’étendent jusqu’en novembre et reprennent en juin 2022.

Fireside Live est décrit par le groupe comme « une tournée unique dans le style de The Fireside Sessions, avec des programmations comprenant des programmations de quatre à huit membres du groupe se produisant dans des lieux extérieurs… la programmation modifiée se produira sous le nom de « Tedeschi Trucks » pour la première temps comme un clin d’œil aux membres de leur groupe qui ne peuvent pas se joindre à la tournée.

Layla Revisited (Live at LOCKN’) comportera des notes de pochette écrites par Derek Trucks et sera disponible en éditions 2CD et 3LP. Comme le site Web du groupe décrit le disque, « après de nombreux mois d’écoute et de mixage attentifs, les producteurs de l’album Derek Trucks, Bobby Tis et Brian Speiser ont conçu un album au son impeccable digne d’une performance aussi monumentale.

Précommandez Layla Revisited (Live At LOCKN’).