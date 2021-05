Tedeschi Trucks Band Preview Derek et le remake de l’album Dominos

Tedeschi Trucks Band a publié aujourd’hui une version live du Derek et les dominos classique «Pourquoi l’amour doit-il être si triste?», avec le guitariste / chanteur Phish Trey Anastasio.

Enregistré au LOCKN ‘Festival n Arrington, VA le 24 août 2019, il s’agit d’un aperçu de leur prochaine performance en direct complète de l’album fondateur dont la piste est issue, Layla and Other Assorted Love Songs. L’album TTB s’intitulera Layla Revisited (Live at LOCKN ‘) et publié via Bandcamp le 16 juillet. Il présente également leur collaborateur fréquent Doyle Bramhall II à la guitare.

La performance du groupe de l’album complet et sacré de 1970 était un secret jusqu’au moment même où ils sont montés sur scène à LOCKN ‘. Leur apparition à l’événement de quatre jours, présenté uniquement sous le nom de Tedeschi Trucks Band avec Trey Anastasio, était déjà très attendue, mais aucun de leurs fidèles ne savait à quel point ils étaient sur le point de faire partie.

La performance a mis en évidence la place spéciale de l’album dans leur ADN musical; Derek Trucks, en effet, a été nommé d’après le groupe. Le spectacle est devenu un moment unique et inoubliable pour les fans qui ont pu le vivre.

«Pourquoi l’amour doit-il être si triste?», Écrit par Eric Clapton avec Bobby Whitlock, se prolonge dans une excursion épique de plus de huit minutes par TTB. D’autres points forts de l’album incluent l’interaction de guitare entre Derek Trucks et Anastasio sur «Keep on Growing» et le travail imposant de Tedeschi sur «Have You Ever Loved a Woman». L’enregistrement présente également la double performance d’Anastasio et de Trucks sur le Jimi Hendrix couvrir “Little Wing” qui faisait partie du LP original, ainsi que le set-closing “Layla” lui-même.

Layla Revisited (Live at LOCKN ‘) présentera des notes de pochette écrites par Derek Trucks lui-même, et l’album se termine, tout comme la sortie de 1970, avec la version en duo studio de Trucks et Tedeschi de «Thorn Tree In The Garden».

Précommandez Layla Revisited (Live At LOCKN ‘) via Bandcamp.