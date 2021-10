Tedros de l’OMS ressemble à un deuxième mandat malgré la gestion du COVID-19 et sa proximité avec la Chine

Le chef éthiopien de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, devrait effectuer un deuxième mandat en tant que directeur général à la suite d’informations selon lesquelles aucune nation ne le défiera malgré sa gestion controversée de la pandémie de COVID-19 et ses relations étroites avec la Chine.

Les observateurs disent que si les États-Unis ne présentent pas de challenger, ils ont perdu une opportunité majeure d’exercer une influence sur l’important organisme international.

Le président Biden s’est réengagé avec l’OMS au début de sa présidence après l’annonce par l’administration Trump qu’elle mettrait fin aux relations américaines avec l’organisation. À l’époque, Trump a cité la gestion de la pandémie par l’OMS, son prétendu parti pris pro-chinois et son échec ultérieur à adopter des réformes.

DOSSIER – Dans cette photo d’archive du lundi 9 mars 2020, Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, prend la parole lors d’une conférence de presse, au siège de l’OMS à Genève, en Suisse. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP, fichier) (AP)

TRUMP ANNONCE LA TERMINAISON DE NOS RELATIONS AVEC L’OMS

Alors que le département d’État ne confirmerait ou n’infirmerait pas si les États-Unis soutenaient Tedros, le Dr Anthony Fauci a déclaré au moment où l’administration a rejoint l’organisation en janvier que Tedros était son « cher ami ». Tedros aurait qualifié Fauci de « mon frère Tony ».

Fox News a appris que 17 pays de l’Union européenne, dont la France et l’Allemagne, ont récemment nommé Tedros pour un second mandat.

Il aurait également été soutenu par le Kenya, car son pays d’origine, l’Éthiopie, n’était pas disposé à lui donner sa bénédiction en raison des accusations selon lesquelles il aurait pris parti contre le gouvernement en place alors que la menace de guerre civile s’intensifie. Tedros, qui n’est pas médecin, avait auparavant été ministre éthiopien de la Santé et des Affaires étrangères.

Un porte-parole du Département d’État dans un e-mail à Fox News a déclaré que « la période de nomination par les États membres s’est terminée le 23 septembre. Nous attendons avec impatience de recevoir la mise en demeure de l’OMS après le dernier Comité régional fin octobre. L’Administration est déterminé à renforcer et à réformer l’OMS pour s’assurer qu’elle peut s’acquitter de sa mission mondiale vitale de faire progresser la santé et la sécurité sanitaires mondiales, y compris la prévention et la réponse aux futures urgences sanitaires. »

L’OMS ANNONCE UN COMITÉ POUR SONDER LES ORIGINES DE LA PANDÉMIE COVID-19

Les États-Unis sont le plus gros contributeur à l’OMS, dépensant environ 2 milliards de dollars au cours des cinq dernières années. Les États-Unis financent 22 % du budget de l’organisation, tandis que la Chine prend en charge près de la moitié de la note.

Hugh Dugan, qui était le directeur principal des affaires des organisations internationales au Conseil de sécurité nationale pendant l’administration Trump et avait informé l’administration Biden de l’OMS pendant la transition, a exprimé sa crainte que les réformes nécessaires ne soient abandonnées.

« En restant cinq ans à la tête de l’OMS, Tedros devait faire une grille à la Maison Blanche sur COVID-19. Mais Biden a oublié de saisir cette opportunité pour améliorer la responsabilité et la transparence concernant Wuhan », a déclaré Dugan. « Au lieu de cela, il a tamponné Tedros comme un livre de bibliothèque légèrement en retard. Le statu quo aurait dû être un statut non, et seuls les États-Unis ont le poids pour appeler le gars de la Chine. Mais l’équipe de Biden … a continué à montrer peu d’intérêt pour la création levier pour le changement nécessaire à la tête de l’OMS. »

Craig Singleton, chercheur auxiliaire à la Fondation pour la défense des démocraties, a déclaré à Fox News que l’administration Biden avait raté une opportunité. « L’échec de l’administration Biden à proposer un candidat qualifié contraste fortement avec son désir déclaré de réformer de manière significative l’OMS et de réhabiliter la position mondiale de l’organisme de santé assiégé. »

DOSSIER – Dans cette photo d’archive du 28 janvier 2020, Tedros Adhanom, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, à gauche, serre la main du président chinois Xi Jinping avant une réunion au Grand Palais du Peuple à Pékin. (Naohiko Hatta/Photo de la piscine via AP, fichier)

RECHERCHE SUR LES ORIGINES DU COVID-19 : LA CHINE REFUSE QUI ACCÈS AUX GROTTES DE CHAUVE-SOURIS

Singleton a poursuivi: « Il est désormais largement reconnu dans les cercles politiques et scientifiques que les premières conclusions de l’OMS concernant les origines de COVID-19 mettent à rude épreuve la crédulité. En réponse à la pression croissante du public, Tedros a été contraint de reconnaître ce qui était connu depuis le début de la pandémie – Le refus de la Chine de collaborer avec la communauté internationale est la seule chose qui empêche le monde de vraiment découvrir où et comment cette pandémie a commencé. »

Singleton, un ancien responsable américain ayant une expertise sur la Chine et les organisations internationales, a partagé ses inquiétudes concernant le parti pris chinois perçu par Tedros.

« Il ne fait aucun doute que Tedros manque de crédibilité, non seulement parce qu’il a permis à Pékin de saper l’enquête sur les origines de COVID-19, mais aussi parce qu’un certain nombre de scandales graves se sont produits sous sa surveillance. » il a dit. « Il s’agit notamment de rapports sur des allégations d’agression sexuelle impliquant des employés de l’OMS dans son entourage, ainsi qu’un audit récent qui a révélé que l’OMS a dépensé des millions de dollars de donateurs pour se procurer des EPI chinois défectueux au plus fort de la pandémie. »

Il a noté qu’il y a peu de preuves que « son affinité pour la Chine a diminué depuis le début de la pandémie. Ce n’est pas surprenant compte tenu de l’histoire de Tedros à défendre les intérêts de Pékin, d’abord en tant que ministre éthiopien de la Santé et plus tard en tant que ministre des Affaires étrangères ».

QUI RECOMMANDE LE PREMIER VACCIN CONTRE LE PALUDISME POUR LES ENFANTS AFRICAINS : « UNE LUMIÈRE D’ESPOIR »

Singleton a déclaré qu’un examen des dossiers des Nations Unies a révélé que les contributions d’aide chinoises à l’Éthiopie natale de Tedros ont considérablement augmenté lorsqu’il occupait des postes de direction.

Il en va de même pour les contributions de la Chine à l’OMS après l’élection de Tedros en 2017, précédée d’un intense lobbying chinois au nom de Tedros, selon Singleton. Les liens chinois de Tedros incluent également des liens avec l’épouse de Xi, Peng Liyuan, qui est ambassadrice de bonne volonté de l’OMS.

Un diplomate connaissant le fonctionnement interne de l’organisation qui a demandé à rester anonyme a déclaré à Fox que l’OMS était profondément troublée sous Tedros.

Le diplomate a observé que l’OMS était « entièrement concentrée sur la promotion de son agenda politique personnel. Il n’est pas un scientifique et son règne est autoritaire et patriarcal. Avec des mésaventures répétées sur les orientations scientifiques… l’OMS a perdu toute crédibilité ».

Un porte-parole de l’OMS n’a pas confirmé si Tedros était le seul candidat et n’a pas répondu aux questions de suivi concernant les critiques de Tedros.

Plus tôt cette année, Tedros n’a pas voulu savoir s’il briguait un second mandat, affirmant qu’il se concentrait sur la lutte contre la pandémie.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Hugh Dugan, qui a conseillé 11 ambassadeurs américains auprès de l’ONU. a déclaré que Tedros doit encourager ouvertement l’adhésion de Taiwan à l’OMS, une décision qui aiderait à montrer au monde que la Chine ne contrôle pas l’organisation.

« Le chemin le plus rapide vers la réhabilitation de l’OMS serait que Tedros et les États responsables invitent des Taïwanais à devenir membres de l’organisation. Cela aurait dissipé l’existence du contrôle chinois du front office de Tedros », a déclaré Dugan.

La liste complète des candidats au poste de directeur général devrait être dévoilée fin octobre, et bien que Tedros n’ait pas déclaré publiquement qu’il se présente, son deuxième mandat semble presque certain.

Adam Shaw de Fox News et Associated Press ont contribué à cet article.