Tee Lopes parle de Sonic, Streets Of Rage et de la musique sur PS1

Les fans de certaines franchises bien-aimées de Sega devraient maintenant être très familiers avec le nom de ce compositeur. Tee Lopes a commencé sur la scène VGM en publiant des versions remixées et réinventées de certaines des musiques les plus appréciées du jeu, avec un accent particulier sur un hérisson bleu en particulier, et ses compositions et arrangements côtoient désormais ceux de légendes de la série telles que Masato Nakamura, Jun Senoue et Yuzo Koshiro dans le canon Sonic.

Son talent et sa passion ont attiré l’attention des bonnes personnes au cours de la dernière décennie, et ces dernières années, il a fourni la bande originale du brillant Sonic Mania (un jeu qui a maintenant quatre ans !) ainsi que du DLC Mr. X Nightmare pour Streets of Rage 4, et son travail sera également entendu dans les prochains Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge et Metal Slug Tactics. Si vous avez un renouveau rétro en cours et que vous souhaitez capturer l’esprit d’une série précieuse tout en emmenant l’audio dans des endroits nouveaux et passionnants, il semble que Tee Lopes soit votre compositeur de prédilection.

Nous lançons le Nintendo Life Video Game Music Fest – une saison de fonctionnalités et d’interviews axées sur VGM – avec une conversation par e-mail avec Tee où nous lui avons demandé comment il a commencé, comment il s’y prend pour créer de nouvelles musiques pour des titres d’inspiration rétro, et sa première expérience avec la série Sonic…

Nintendo Life : Quel âge aviez-vous lorsque vous avez commencé à faire de la musique ? Vous souvenez-vous de la façon dont vous avez commencé à expérimenter ?

Tee Lopes : J’ai composé ma première chanson originale quand j’avais 8 ans en utilisant un petit clavier arrangeur que je possédais. Je me souviens bien de la chanson — lente et ringard, mais entraînante ! En 1999, quand j’avais 12 ans, je suis tombé sur un titre tout à fait unique pour la PlayStation appelé Musique 2000 [see below], ce qui m’a permis de séquencer ma musique à l’aide d’une manette PS1, puis d’enregistrer les fichiers du projet sur ma carte mémoire. Je raccordais ensuite la console à une boombox et enregistrais mes chansons sur des cassettes que je donnerais à mes amis.

Je me suis beaucoup inspiré des jeux auxquels j’ai joué pendant cette période d’expérimentation. C’est curieux que j’ai commencé à faire de la musique inspirée des jeux en utilisant une console de jeu, et maintenant je compose pour les jeux vidéo.

Quelles ont été vos plus grandes influences musicales à vos débuts ? Vos goûts ont-ils changé au fil des années ?

Je viens d’une petite ville du Portugal, et en grandissant, mon accès à la musique était très limité. Nous n’avions que quatre chaînes de télévision et une station de radio locale, qui diffusait principalement tout ce qui était populaire à l’époque, et il n’y avait pas de magasin de musique à des kilomètres. Pour cette raison, les jeux vidéo étaient comme un portail dimensionnel qui me permettait de découvrir une musique que je n’aurais entendu nulle part ailleurs. Surtout la musique japonaise, à laquelle je me suis immédiatement identifié.

Ma liste d’influences est longue, mais je citerai quelques noms : Jun Senoue, Michiru Yamane, Nobuo Uematsu, Harumi Fujita, Takenobu Mitsuyoshi, Yuzo Koshiro, Shusaku Uchiyama, et bien d’autres. Je ne peux pas dire que mes goûts ont changé (et je les ai mis à l’épreuve), mais ils ont certainement évolué et se sont élargis. Beaucoup de choses que je trouve intéressantes de nos jours m’auraient probablement paru trop étranges il y a quelques années.

De quels instruments joues-tu ? As-tu une préférence?

Je joue assez mal du clavier en ce moment — je me suis entraîné ! Croyez-le ou non, je séquence toute ma musique avec une souris et un clavier QWERTY. Mon processus implique beaucoup d’édition et d’automatisation, et c’est un million de fois moins intéressant que de jouer d’un instrument.

Si je pouvais en dominer un instantanément, je choisirais probablement la guitare – tout ce qui concerne les guitares est incroyablement dur à cuire.

Peux-tu nous parler de ton histoire personnelle avec la série Sonic, en tant que joueur ?

Ma fascination pour Sonic a commencé avant que je joue réellement au jeu. Quand j’étais jeune, j’adorais les dessins animés du samedi matin, les publicités à la télévision, les produits dérivés… SEGA a eu un grand impact culturel sur la jeunesse portugaise dans les années 90. L’attitude et la vitesse de Sonic étaient la chose la plus cool au monde pour moi !

En 94, mon père m’a acheté un Master System, qui était alors la console économique de SEGA, mais il était livré avec Sonic 8-Bit dans la mémoire interne. Cela suffisait à me faire fondre en larmes de bonheur. C’était le premier Sonic que j’ai possédé, et c’est toujours un jeu merveilleux avec une bande-son incroyable de Koshiro-san. Je n’ai fait l’expérience complète des titres Genesis que quelques années plus tard, mais finalement, je me suis familiarisé avec ceux-ci également.

Quel a été votre premier projet musical sur le thème de Sonic, et qu’est-ce qui l’a inspiré à l’époque ?

C’était un arrangement rapide de « Green Hill Zone » que j’ai fait en 2006 pour tester les sons d’un nouveau clavier arrangeur que j’ai acheté. Elle n’a été inspirée par rien… c’était juste la chanson qui m’est venue à l’esprit à l’époque. Je l’ai montré à un ami, et il a trouvé que ça sonnait vraiment bien… et je suppose que ça m’a poussé à faire plus de trucs comme ça. Je l’ai mis sur Youtube !

Vous avez acquis une notoriété et une réputation non seulement grâce à vos premiers travaux sur Sonic the Hedgehog 2 HD, mais également grâce à des remixes de diverses bandes sonores sur YouTube. Pouvez-vous nous parler du rôle des réseaux sociaux et de ces projets passionnés dans l’établissement de votre carrière musicale ?

Les réseaux sociaux ont joué un rôle déterminant dans ma carrière. Je me souviens, au lycée, je graverais ma nouvelle musique sur des CD et je les emmenais à l’école pour les montrer à mes amis. Puis, quelques années plus tard, YouTube est arrivé, et du coup j’ai eu accès à cette scène mondiale qui m’a permis de partager mes créations avec la planète entière… ce qui était une avancée gigantesque par rapport à un public de quatre ou cinq amis proches.

Sans cette plate-forme pour présenter mon travail, il m’aurait été difficile de me connecter avec les personnes talentueuses que j’ai rencontrées en cours de route ; certains qui ont été la clé de bon nombre des opportunités qui se présenteraient à moi.

Lorsque vous écrivez de la musique pour quelque chose d’inspiration rétro, comment trouvez-vous cet équilibre entre capturer l’esprit des originaux tout en créant quelque chose qui vous est totalement personnel et pas simplement un hommage ? Avez-vous besoin de certains ingrédients pour faire un bon morceau Sonic, par exemple ? Une tranche d’électropop, une goutte de jazz, une bonne pincée de new jack swing…

Je crois qu’un bon morceau de Sonic peut être dans n’importe quel style. La musique sonique a toujours eu de nombreuses saveurs. Je pense que c’est plus une question d’attitude que de genre

Honnêtement, ce n’est pas quelque chose auquel je pense trop techniquement. Lorsque j’écris pour un projet comme celui-là, j’essaie juste de créer de la musique qui me fait ressentir ce que je ressentais lorsque je jouais à un jeu quand j’étais enfant, et les ingrédients que j’utilise ne font que contribuer à la réalisation de cette vision. Mon travail d’inspiration rétro a tendance à mélanger des éléments bien établis, caractéristiques d’une autre époque, avec mes goûts et influences personnels, et je pense que le résultat est quelque chose de nouveau, mais familier ; un peu comme ce que fait Bruno Mars avec la musique pop.

Je crois qu’un bon morceau de Sonic peut être dans n’importe quel style. La musique sonique a toujours eu de nombreuses saveurs. Je pense que c’est plus une question d’attitude que de genre quand il s’agit du gars bleu. Si vous êtes familier avec la musique Sonic, cela vous semblera logique.

Quelle était l’importance de travailler sur Sonic Mania pour vous, personnellement ?

Sonic Mania a été l’étape la plus importante de ma carrière jusqu’à présent, en termes d’exposition, dans le sens où elle a mis en lumière mes capacités d’écriture, qui avaient peu de visibilité jusque-là. Cela m’a ouvert de nombreuses portes professionnellement. J’avais composé ma première bande originale pour un jeu appelé Aimant majeur En 2013, et bien qu’il ait remporté des prix et beaucoup d’éloges, il n’a pas pris le chemin que nous attendions, alors je suis resté connu principalement pour mes remix de jeux jusqu’à la sortie de Mania. L’expérience m’a également beaucoup appris sur l’industrie et les subtilités du développement de jeux. Avant cela, je connaissais peu ce monde. C’était aussi un rêve d’enfance devenu réalité, ce qui est évidemment incroyable et porte beaucoup d’émotions.

Nous sommes de grands fans de la série Streets of Rage et de sa musique. Racontez-nous un peu comment le projet DLC Streets of Rage 4 vous est venu et comment vous avez abordé le travail sur cette série.

Je suis aussi un grand fan ! J’avais pour objectif de faire une bande-son avec des éléments allusifs aux thèmes de la vieille école, mais avec une touche de fraîcheur. Au départ, mes démos ressemblaient plus à ce que l’on attend d’un titre SOR (première démo inutilisée trouvée dans les données du jeu) [see below], mais au fur et à mesure que je commençais à expérimenter différents genres et que le rythme effréné de Survival Mode devenait plus clair, la bande-son a évolué pour s’adapter à cela. Ces chansons n’ont pas beaucoup de pauses – elles sont de nature et de structure chaotiques, un peu comme les événements à l’écran, surtout après quelques vagues d’ennemis !

Quand j’ai rejoint le projet, Olivier Deriviere et les autres compositeurs impliqués avaient déjà pris des libertés qui redéfinissent la musique SOR, en utilisant des éléments plus modernes et même acoustiques qu’il était impossible de recréer sur une Sega Genesis, j’ai donc continué plus loin dans cette voie en ajoutant encore plus caractéristiques étranges ; heavy metal, trap, dub, jungle et d’autres éléments que nous n’avions jamais entendus dans un jeu Streets of Rage auparavant. Je me suis beaucoup inspiré de la musique classique de SOR, mais aussi de vieux films, de la musique moderne et des médias de la culture pop.

Chacun des cinq thèmes de scène a deux arrangements différents, un peu comme l’accord « Acte 1 / Acte 2 » dans les jeux Sonic, sauf que les deux versions alternent de manière aléatoire en mode Survie. C’était très amusant à faire, parce que j’adore réarranger et ré-harmoniser la musique existante.

Avez-vous un processus d’écriture ou une méthode pour exprimer vos idées musicales ? Cela implique-t-il d’enregistrer des idées sur votre téléphone ou de prendre des notes sur papier ? Quels programmes utilisez-vous lorsque vous travaillez ?

Je ne note pas vraiment d’idées en dehors du studio, car mon cerveau est généralement en mode « récepteur »… quand il est temps de travailler, je passe juste en « émetteur » et je vide le tout

Il n’y a pas vraiment de méthode — parfois je commence avec un riff accrocheur, d’autres fois avec un rythme de batterie ou une ligne de basse, ça dépend vraiment de la chanson. J’écris généralement au fur et à mesure, section après section, plusieurs fois de manière linéaire. Je ne note pas vraiment d’idées en dehors du studio, car mon cerveau est généralement en mode « récepteur », absorbant simplement mon environnement (ou l’art conceptuel d’un jeu en devenir), et quand il est temps de travailler, je change simplement à « l’émetteur » et versez le tout — tout ce que j’ai recueilli dans ma tête.

Mon programme de prédilection est FL Studio, que j’utilise depuis 2003, et plusieurs instruments virtuels, selon les besoins du travail. J’aime aussi collaborer avec d’autres compositeurs et interprètes si je sens que le projet l’exige.

De l’extérieur (et surtout en tant que grands fans de Sega), vous semblez cocher un tas de projets de rêve, avec des jeux fantastiques Sonic et Streets of Rage à votre actif, et des tortues en route. Avec quelles autres séries ou développeurs aimeriez-vous travailler ?

Je me sens toujours chanceux chaque fois que j’ai la chance de travailler sur une franchise avec laquelle j’ai grandi ; c’est comme si l’enfant en moi se sentait accompli. Il y a beaucoup de propriétés sur lesquelles je serais ravi d’écrire, comme un nouveau Castlevania, ou Mega Man, ou Street Fighter, pour n’en citer que quelques-uns. Klonoa et Tomba ! viennent également à l’esprit, du côté le plus obscur.

J’aimerais aussi avoir l’opportunité de travailler un jour sur un RPG traditionnel, juste pour faire travailler des muscles plus émotionnels. Cela étant dit, je suis toujours très désireux de travailler également sur de nouveaux titres originaux.

Enfin, votre nom de famille – nous avons entendu toutes sortes de prononciations de « Lo-pez » à « Loaps », mais si nous le comprenons, la prononciation correcte en portugais est plus proche de « Law-psh ». Pouvez-vous remettre les pendules à l’heure ?

‘Law-psh’ est absolument exact, mais je ne m’attends pas à ce que quiconque le prononce de cette façon. Je me présente toujours comme « Tee ‘Loaps' », mais naturellement, j’entends « Lo-pez » plusieurs fois.

Un grand merci à Tee d’avoir pris le temps de nous parler. Vous pouvez le suivre sur Twitter @teelopesmusic et découvrir son travail sur teelopesmusic.com, Bandcamp et la ou les plateformes de streaming de votre choix.