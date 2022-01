Teen Idol, styliste de jazz, chanteur de protestation, plus : le meilleur brillant de Bobby Darin

Même l’aperçu le plus large du catalogue de Bobby Darin témoigne d’un artiste particulièrement polyvalent, qui aurait encore renforcé sa réputation unique si sa carrière et sa vie n’avaient pas été cruellement écourtées à l’âge de 37 ans seulement.

Sa prééminence vocale, souvent sur son propre matériel, aurait facilement garanti sa place dans l’histoire du show-business, mais Darin était aussi un acteur accompli et nominé aux Oscars (Capitaine Newman, MD de 1963); animateur de séries télévisées de variétés (à la fois The Bobby Darin Amusement Company et The Bobby Darin Show); activiste politique, en particulier au nom de Robert F. Kennedy; propriétaire de la maison de disques, de Direction Records lors de sa fascinante réinitialisation créative de la fin des années 1960; signataire incongru de Motown, et plus encore.

Depuis les premières pin-up pop effusives de ses propres compositions « Splish Splash » et « Dream Lover », Darin est rapidement entré dans le monde du supperclub jazz avec « Mack The Knife », lauréat d’un Grammy, ainsi que « Beyond The Mer », « Lazy River » et au-delà. Il faisait partie de cette poignée d’élite qui a donné un bon nom au crooning, sur tout ce qui va de « Nature Boy » et « A Nightingale Sang In Berkeley Square » aux thèmes de Broadway, y compris « Hello, Dolly! » et « Mame ». Ensuite, il pourrait revenir au rock’n’roll avec « Multiplication » et « Baby Face ». Plus tard, il s’est courageusement repeint en auteur-compositeur-interprète sensible de l’ère de la protestation, et il y aurait eu de nombreux autres chapitres.

Notre hommage au meilleur travail de Walden Robert Cassotto, né le 14 mai 1936 dans le Bronx, contient tous ces ingrédients. Nous espérons qu’il capture l’essence d’un original américain aux multiples facettes.

‘Splish Splash’ (1958)

Le premier succès de Darin était assez peu représentatif de ses années de formation dans le showbiz, quand il était un écrivain en herbe et jouait dans le circuit des cafés de New York au milieu des années 1950. Après un passage infructueux avec Decca, un nouvel accord avec la filiale atlantique Atco a ouvert des portes via cet irrésistible rocker bubblegum (« Je voulais tellement un disque à succès que je pouvais le goûter », se souviendra-t-il plus tard).

Les paroles ont peut-être sonné à la poubelle, et elles ont certainement fait un clin d’œil à l’engouement pour le rock’n’roll avec des références à « Lollipop », « Peggy Sue » et « Good Golly Miss Molly ». Mais ils ont été gérés avec un rythme magistral par l’artiste émergent, qui venait d’avoir 22 ans à sa sortie. Tom Dowd d’Atlantic a supervisé l’enregistrement, le partenaire du label Jerry Wexler l’a défendu et il s’est vendu à un million.

« Amoureux des rêves » (1959)

Darin a capturé le noyau même du nouveau mot « adolescent » sur cette composition, qui a atteint la deuxième place du palmarès pop américain et a également été un succès R&B. «Ça vient de couler. Toutes les chansons que j’ai écrites qui ont été des tubes, se sont écoulées », a-t-il déclaré à l’intervieweur John Gilliland en 1967. habitué à faire. Nous avons fait 32 prises sur la chanson. La clé de sa conception était une séquence d’accords que Darin a allongée sur la partie de piano, jouée par nul autre que Neil Sedaka.

‘Mack The Knife’ (1959) (version de Live At The Flamingo Hotel, Las Vegas, 1963)

Une autre pièce maîtresse des années Atco de Darin était cette interprétation époustouflante de la chanson des années 1920 de Bertolt Brecht et Kurt Weill de The Threepenny Opera. Pour souligner sa transition facile vers une véritable figure de proue du cabaret, il est venu immédiatement après un autre grand succès avec l’incontournable rock’n’roll « Dream Lover ». Maintenant, il y avait ce sommet des charts transatlantiques, dans lequel la star racontait l’histoire sinistre de Macheath avec une conviction convaincante. Neuf semaines au sommet du Billboard Hot 100 et un Grammy pour l’enregistrement de l’année ont raconté leur propre histoire. Nous présentons la performance de Darin à Las Vegas de la chanson de 1963.

« Au-delà de la mer » (1960)

Présenté, comme « Mack The Knife », sur le LP That’s All, il s’agissait de la traduction anglaise de « La Mer » de Charles Trenet, avec des paroles de Jack Lawrence. Entre les mains de Darin, c’est devenu une chanson d’amour élégante et entraînante, interprétée des centaines de fois au cours des décennies à venir par tout le monde de Stevie Wonder et Johnny Mathis à Georges Benson et Robbie Williams.

« Lazy River » (1961)

Darin a connu des succès plus importants que celui-ci au début des années 1960, notamment avec le ludique et country « Things » et le jazzy « You Must Have Been A Beautiful Baby ». Mais ce remake du succès de Hoagy Carmichael en 1932 (écrit avec Sidney Arodin) a fait le Top 20 américain pour Bobby en 1961, et c’est une preuve supplémentaire qu’il était aussi à l’aise en tant qu’interprète que sur son propre matériel. L’arrangement cuivré oscille avec les meilleurs d’entre eux, tout comme Darin, faisant claquer des doigts dans son smoking le plus pointu.

« Tu es la raison pour laquelle je vis » (1963)

En juillet 1962, Darin quitte Atco et signe un nouvel accord avec Capitol. Cela allait être de courte durée : il était hors du pacte dans les 20 mois, avant même que le contrat ne soit terminé. Mais ce sort a produit des entrées importantes dans son recueil de chansons, y compris ce succès substantiel, encore une fois auto-écrit et produit par les premiers Les garçons de la plage avocat Nick Venet. C’était un arrangement country à part entière qui mettait également en valeur la voix blues et soul de Bobby. Bien qu’il ait étrangement raté le palmarès country, il a passé deux semaines au n ° 3 de la pop (côtoyant les côtés pop des Four Seasons et Ruby and the Romantics) et, comme plusieurs de ses précédents singles, dans le Top 10 R&B.

’18 roses jaunes’ (1963)

Produit par Venet et arrangé par Jack Nitzsche, ce délicieux swinger au tempo moyen avait une saveur du sud de la frontière, un style facile à gratter et un superbe rythme vocal par un vrai maître. La chanson titre du troisième album de Darin Capitol, elle a fait le Top 10 pop américain juste avant la sortie du LP, en juin 1963. Son ex-femme Sandra Dee a confié plus tard qu’avant leur mariage, il lui enverrait 18 roses jaunes, chaque jour .

‘Bonjour Dolly!’ (1964)

Louis Armstrong a mis en sac la version primée aux Grammy de la chanson titre de Jerry Herman de la comédie musicale de Broadway avec Carol Channing. Mais Darin a apporté la verve de marque à sa version, produite par Jim Economides et arrangée par Richard Wess pour le typiquement distingué De Bonjour Dolly à Au revoir Charlie album.

« Si j’étais charpentier » (1966)

Darin est revenu à Atlantic, enregistrant cette fois sur le label principal, en 1965 (bien qu’il ait gardé ses bureaux à la Capitol Tower) et a fait sa dernière apparition dans le Top 10 américain avec cette déclaration de changement de carrière. Une belle version du Tim Hardin chanson, il est devenu la chanson titre d’un album de décembre 1966 qui marquait un éloignement spectaculaire des airs de spectacle épousés aussi récemment que six mois auparavant sur In A Broadway Bag (Mame).

Le single et l’album, qui comportaient quatre autres compositions de Hardin, étaient une vitrine inestimable pour l’auteur-compositeur-interprète sensible, qui n’a sorti sa propre version de « Carpenter » que l’année suivante. Le LP a également reconnu deux chansons de John Sebastian et une d’un jeune John Denver. Les oreilles de Darin en tant que futur chef de label étaient aussi pointues que son expertise vocale. Cette version figure à la fois sur la compilation Darin 1936-1973 et sur Live From The Desert Inn, enregistrée en 1971 et conçue comme son premier set après avoir signé avec Motown, mais inédite jusqu’en 1988.

‘Long Line Rider’ (1968)

Darin quitte Atlantic pour la deuxième fois en 1967 et forme son propre label Direction l’année suivante. Le titre de son premier album sous son propre toit, Bobby Darin Born Walden Robert Cassotto, était lui-même une déclaration de sa recherche de sa véritable personnalité artistique. Maintenant, il combinait la musique de protestation avec des récits granuleux et des commentaires sociaux, tous composés de lui-même et largement incompris par le public qui l’associait encore à « Splish Splash », une centaine d’années-lumière créative auparavant. « Long Line Rider » a été un moment fort.

‘Simple Song Of Freedom’ (live à Las Vegas, 1971)

Une prestation poignante qui a présenté la réinvention de carrière intrépide de Darin, alors qu’elle atteignait un nouveau plateau de chant de protestation éloquent. Dans un revirement approprié, cette fois c’est Hardin qui a bénéficié de l’écriture de Darin, et il a interprété la chanson anti-guerre à Woodstock. Bobby le chantait lui-même depuis 1969, et cette interprétation en direct, du concert de Desert Inn par ailleurs abandonné, est devenue son deuxième single Motown en novembre 1971.

‘Happy (Thème d’amour de Lady Sings The Blues)’ (1973)

Le temps de Darin sur Motown était peut-être inattendu, mais comme l’a dit l’auteur-compositeur Jerry Marcellino dans The Complete Motown Singles Volume 11A, « [Bobby] voulait être un chanteur de R&B. C’est ce qu’il aimait. Le point a été bien fait par son Quatre hauts-évoquant le premier single de Motown, « Mélodie » de 1971, co-écrit par Marcellino.

Mais alors qu’il était à Hitsville, en 1973, Darin a fait une dernière apparition dans les charts des singles américains dans quelque chose de plus proche de son style cabaret supérieur d’antan, bien qu’avec des touches contemporaines de guitare rock. Le thème d’amour du biopic de Billie Holiday Lady Sings The Blues, « Happy » a été co-écrit par robinson fumé et Michel Legrand. Il est également sorti la même année par Michael Jackson, dans une solide lignée Motown avec Diana Ross, la star de la photo. Le producteur de la version de Darin était son ami de longue date, le barreur de Four Seasons Bob Crewe.

À la fin de cette année, et juste après d’autres séances avec Crewe, la mauvaise santé qui perturbait Darin depuis son enfance lui a coûté la vie. À seulement 37 ans, son corps lui a fait défaut, mais son extraordinaire talent ne l’a jamais fait.

