Teen Mom rassemble des stars de toute la franchise MTV pour deux toutes nouvelles retombées. Mardi, le réseau a annoncé que Teen Mom: Family Reunion et Teen Mom: Girls’ Night In débuteront consécutivement le mardi 11 janvier à partir de 20 h HE, mettant en vedette tous vos acteurs actuels préférés ainsi qu’une explosion du passé.

Sur Teen Mom: Family Reunion, Farrah Abraham fait son retour dans la franchise après avoir été licenciée en 2018, rejoignant les membres actuels de la distribution OG Amber Portwood, Cheyenne Floyd et Maci Bookout ainsi que Ashley Jones de Teen Mom 2, Briana DeJesus, Jade Cline et Leah Messer. Les mamans s’affronteront dans des défis amusants et entreront même dans un petit drame au cours des huit épisodes d’une heure, a taquiné Bookout lors de la réunion Teen Mom OG de mardi.

« Les mamans de la franchise Teen Mom se réunissent pour une réunion de famille massive afin de se connecter et de célébrer leurs liens uniques », lit-on dans le journal. « Avec du plaisir, du soleil et de nouvelles amitiés… Ils retrouveront également des invités surprises d’hier et d’aujourd’hui. Aucune réunion de famille n’est complète sans un feu d’artifice ! » Bookout a laissé entendre qu’Abraham était une cause majeure de ces feux d’artifice, car elle se serait battue avec « tout le monde, pour être honnête », et Abraham a même reconnu le drame dans un segment préenregistré. « C’est vrai – un drame s’est produit », a-t-elle admis.

Teen Mom: Girls’ Night In donne aux mamans OG la chance de s’exprimer sur le casting de Teen Mom 2 alors que Portwood, Floyd, Bookout et Catelynn Baltierra sont rejoints par des invités « surprises » pour des épisodes de 10 heures. « Vous êtes-vous déjà demandé ce que les Teen Moms pensent vraiment des mamans des autres séries ? Dans Teen Mom: Girls’ Night In, les dames de Teen Mom OG regarderont des épisodes de Teen Mom 2 et donneront leur avis personnel sur les plus grands moments de la épisode », lit-on sur la ligne de connexion. « De rire des crises de colère des enfants à la sympathie pour leurs difficultés parentales, notre casting parlera de tout, du lifting brésilien des fesses de Jade à la jonglerie des relations de coparentalité. » Teen Mom: Family Reunion sera présenté le 11 janvier à 20 h HE/PT sur MTV et sera suivi de Teen Mom: Girls’ Night In à 21 h HE/PT.